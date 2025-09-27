Какой выросла младшая дочь Адриано Челентано

Знаменитости, как правило, посвящают своей семья не слишком много времени, поскольку полностью поглощены своей работой. Даже в самых крепкий звездных семьях не обходится без проблем. Брак итальянского певца и актера Адриано Челентано и певицы Клаудии Мори длится уже 56 лет и его часто приводят в пример.

Но мало кто знает, что среди троих детей образцовой пары есть «трудный ребенок» доставивший семье немало хлопот. В семье Челентано и Мори две дочери и сын. Как ни странно, но в этой троице именно самая младшая девочка росла настоящим чертенком, буквально создающим вокруг себя проблемы. Родившаяся в 1968 году Розалинда с ранних лет проявляла характер и хотела жить исключительно по собственным правилам.Челентано проводил с семьей очень мало времени, ведь всегда был занят гастролями и съемками. Все заботы о воспитании детей легли на плечи Клаудии , которой пришлось ради семьи отказаться от вполне успешной карьеры на эстраде. Детей мать старалась держать в «ежовых рукавицах», но с Розалиндой совладать получалось далеко не всегда. Если в ранние годы бунтарство Розалинды выражалось в обычном детском непослушании, то в подростковом возрасте она начала сбегать из дома. Девушка могла несколько дней жить на улице с бомжами или побрить голову после очередного спора с родителями. Розалинда со старшей сестрой Розитой При этом младшая дочь была самым творческим ребенком в семье — она с детства хорошо рисовала и ей пророчили успех в изобразительном искусстве. Но живописца из Розы не получилось — она была слишком неугомонной натурой, чтобы заниматься чем-то всерьез.Несколько раз девушка начинала серьезно рисовать, но каждый раз ей это быстро надоедало.Став старше, Розалинда немного остепенилась — она перестала брить голову и вызывающе одеваться. Но внутри она по-прежнему оставалась дикаркой. Девушка решила пойти по стопам отца и начала сниматься в кино. Ее даже номинировали на престижные премии «Давид ди Донателло» и «Серебряная лента». Но настоящий успех ждал Розалинду после совместной работы с Мэлом Гибсоном. Актер и режиссер предложил ей роль Сатаны в своей драме «Страсти Христовы». Для этой роли женщине пришлось вспомнить юные годы и сбрить волосы и даже брови. Розалинда Челентано в роли Сатаны Адриано Челентано, как человек верующий, не хотел, чтобы его дочь играла эту роль. Но разве возражения родителей когда-нибудь останавливали Розалинд? Она сыграла в фильме, который стал культовым и сделала это блестяще! Посмотрев фильм, отец был восхищен актерской игрой дочери и сказал, что гордится ее работой. В личной жизни у Розалинды также все непросто. Ей всегда нравились девушки, но она сначала посвятила в свою тайну только мать и старшую сестру Розиту. Но когда пришло время признаться во всем отцу , она поняла, что ее опасения были напрасны — Челентано сказал, что ее выбор не влияет на их отношения и для отца она всегда останется любимой дочерью. Розалинда и Симона Розалинда встречалась с Моникой Белуччи, Азией Ардженто и другими звездными женщинами. Два года назад она решила заключить брак со своей подругой артисткой Симоной Бариони, но узнала, что в Италии такой брак невозможен. Но это не мешает двум женщинам, имена которых на родине известны каждому, быть счастливыми вместе.