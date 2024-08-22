10 интригующих находок, которые были сделаны благодаря ненастью

Невероятные находки, которые помогла сделать плохая погода.
Иногда разрушительные силы природы напоминают людям о том, сколько всего интересного скрыто от их глаз. Неважно, покоятся ли артефакты глубоко под песком или морским дном или же находятся под тонким слоем почвы, буйство стихии может в один момент "явить их пред глаза человека".
1. Сало времен Второй мировой войны
Сало Сент-Кира.
В течение многих десятилетий на побережье возле шотландского города Сент-Кира во время сильных штормов вымывает свиное сало, которое оказалось на морском дне после кораблекрушения времен Второй мировой войны. Буквально совсем недавно на пляже вымыло четыре новые куска сала, сохранившие форму длинных деревянных бочонков, в которых их перевозили.
Считается, что затонувшее судно систематически разрушается с каждым штормом, после чего в воде оказывается очередная часть его груза. Местные жители прекрасно знают об этой особенности и утверждают, что сало достаточно хорошее, чтобы его можно было использовать и сейчас, несмотря на корку из ракушек.
2. Балешэр
Руины на пляже.
В 2005 году на Шотландию обрушился сильный шторм. Во время его случилось трагическое событие — погибли пять членов одной семьи на острове Бенбекьюл. Однако при этом стихия также обнажила руины, которые скрывались в течение 2000 лет. После шторма жители острова Балешэр были ошеломлены, найдя прямо на пляже древние структуры. Археологи заявили, что это два круглых дома эпохи железного века.
3. Кораблекрушение в Алабаме
Остатки корпуса судна.
Три урагана постепенно обнажали остатки корпуса судна возле побережья Алабамы. В итоге на глаза людей полностью показался старый деревянный корабль, который затонул многие десятилетия назад. Ученые до сих пор не могут определить, что это за судно. Местные историки считают, что это шхуна времен Первой мировой войны под названием "Рейчел". Другие считают, что это неизвестное судно времен гражданской войны.
Если это "Рейчел", то возникает другой вопрос: какой груз перевозила шхуна. Она была построена для перевозки древесины, но основные годы ее "карьеры" пришлись на времена сухого закона. Построенный во время войны трехмачтовый 45-метровый деревянный корабль был уничтожен в результате пожара после пьянки экипажа в 1923 г.
4. Штормы Коннахта
Побережье ирландской провинции Коннахт.
Штормы, обрушивающиеся на побережье ирландской провинции Коннахт в 2014 году, что привело к археологической трагедии. Ряд ценных исторических сокровищ был поврежден или утерян, однако при этом были обнаружены новые интригующие находки. Два кладбища, которые являются частью средневекового монастыря, найденного в 1990-е годы, полностью поднялись на поверхность земли.
Также были найдены ранее затонувшие дома 18 - 19 веков и 6000-летнее неолитическое болото, в котором археологи нашли древние пищевые отходы. Это дало бесценную информацию о рационе наших предков.
5. Бомбы Второй мировой войны
Бомбы на побережье.
В 2014 году необычно сильные бури в Великобритании вызвали наводнение на Темзе. В итоге сильные приливы и ветры выбросили на берег Темзы 244 бомбы времен Второй мировой войны. Многие из них до сих пор валяются на берегу, полузакопанные в песок.
6. Мистическая мельница
Мельница Южной Каролины.
Часть исторического прошлого Южной Каролины была обнаружена совершенно случайно после того, как наводнение разорило округ Ричленд. Археологи с интересом изучали деревянные балки и стальные гвозди, обнаруженные после того, как упал уровень воды.
Это открытие стало захватывающим, поскольку позволило приоткрыть завесу тайны над тем, как жили раньше люди в этой местности. Это были остатки деревянной мельницы, которая стояла на ручье. Тем не менее, эксперты не знают, что на ней производилось в начале 18-го века (именно такой возраст этой мельницы).
7. Подросток в дереве
Убийство, раскрытое деревом.
После того, как прибрежный шторм свалил 215-летнее дерево в Ирландии, в его корнях нашли скелет убитого средневекового подростка. Кто-то случайно бук на могиле примерно в 1800 году и дерево проросло вниз сквозь останки юноши. Когда дерево упало, корневая система оторвала верхнюю половину тела и подняла ее из могилы , а нижняя часть скелета осталась в земле. Кости рассказали довольно интересную историю.
Молодой человек 17-20 лет питался достаточно хорошо, чтобы принадлежать к верхнему сословию, но у него была болезнь позвоночника из-за тяжелого физического труда в очень молодом возрасте. Погиб подросток из-за двух ножевых ударов.
8. Находка в Голуэе
Окаменелые пни.
После того, как штормы несколько дней хлестали побережье ирландского города Голуэй, из небытия возник пейзаж глубокой древности. Около 7500 лет назад вода поднялась так быстро, что они погребла под собой большой лес из дубов, сосен и берез.
Мало того, что через тысячи лет обнаружились окаменелые пни, некоторым из которых были почти сто лет на момент, когда они ушил под воду, исследователи также нашли свидетельства того, что в эпоху неолита в этом месте жили люди.
9. Подводный лес
50 000-летний лес.
Недалеко от побережья штата Алабама находится настоящая капсула времени. В морских отложениях без доступа кислорода сохранился целый первобытный лес возрастом... 50 000 лет. Ураган Катрина сдвинул пески с морского дна и обнажил пни огромных кипарисов.
Остатки древнего леса действительно огромные и настолько хорошо сохранились, что можно почувствовать запах свежего сока кипариса при разрезании этих деревьев, поднятых с дна. Обхват некоторых стволов составляет 2 метра и на их срезах можно насчитать тысячи лет годичных колец.
10. Ихтиозавр
Кости ихтиозавра.
На Рождество в Дорсете охотники на ископаемых получили ценный подарок. В 2014 году после прибрежного шторма обнажились кости ихтиозавра, сохранившиеся в исключительном состоянии. Размер хищной морской рептилии достигал 1,5 метров и она была похожа на дельфина.
Профессиональным охотникам за ископаемыми пришлось поспешить, поскольку останкам ихтиозавра угрожала опасность - приближался еще один мощный шторм. В итоге всего за 8 часов скелет хищника возрастом 200 миллионов лет вывезли в безопасное место.
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