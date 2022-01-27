10 археологических находок, которые позволили узнать, как жили простые люди в Древнем Риме

Рим полон археологических сюрпризов.
Говорят, что нельзя посетить Рим и не соприкоснуться с прошлым. Богатое историческое наследие делает Италию интереснейшим местом для туристов и «лакомым кусочком» для археологов. И особый интерес у учёных вызывают различные артефакты, которые могут многое рассказать об обычной жизни самых обычных людей, которые жили столетия до нас.
1. Уникальные солнечные часы
Итальянский археологический сюрприз: солнечные часы.
Древние устройства, которые показывают время, основываясь на свете Солнца, называются солнечными часами. Необычная версия этого устройства была найдена в 2017 году во время раскопок Интерамна Лиренас, древнеримского города к юго-востоку от Рима. Артефакт был найден в амфитеатре города. Размеры в основном неповрежденных часов составляли 54 х 35 х 25 см. На них были выгравированы 11 линий, обозначающих часы и три пересекающиеся кривые, предсказывающие зимнее и летнее солнцестояния, равно как и равноденствие.
Существуют всего 100 таких сохранившихся часов, но эти единственные, которые имеют надписи. Солнечные часы (а, если быть точнее, резьба на них) поведали о политическом аспекте истории города. Часы заказал некий Маркус Новий Тубула, чтобы отметить его избрание на важную должность. Затем он отдал его городу, вероятно, для установки в видном месте. Надпись также помогла определить его должность (которая была неизвестна ранее) - «плебейский трибун». Особенно археологи считают удивительным то, что солнечные часы выжили в течение 2000 лет. Они даже «избежали» мародеров, которые буквально разобрали город за строительные материалы в средневековые времена.
2. Кости, выброшенные на свалку
Итальянский археологический сюрприз: детские кости, выброшенные на свалку.
Однажды в Тоскане существовала древняя итальянская деревня под названием Поджио Чивитате. Ее центральной частью был фантастический павильон длиной 52 метра, построенный в седьмом веке до нашей эры в качестве мастерской. В 1983 году внутри его нашли нечто, что напрочь разрушило романтику, которую люди обычно испытывают к прошлому Тосканы. Среди останков убитых животных были найдены две кости рук. Они принадлежали новорожденному младенцу или двум отдельным детям.
Жуткая коллекция пополнилась, когда в том же здании в 2009 году обнаружилась часть таза ребенка, который умер при рождении. Работники мастерской могли быть представителями более низкого класса или рабами, чье мертвое потомство попросту не получало надлежащих похорон. По крайней мере, так считали ученые до тех пор, пока не нашли еще одну небрежно выброшенную кость младенца в другом месте в Поджио Чивитате. На этот раз рука новорожденного была обнаружена внутри мусорной кучи в доме богатого домовладельца.
3. Истинный возраст Рима
Итальянский археологический сюрприз: истинный возраст Рима.
Рим известен как один из старейших городов мира. Согласно легенде, он был основан в 753 году до н.э. братьями-близнецами Ромулом и Ремом. На одной из достопримечательностей города, на Римском форуме, археологи нашли подтверждения другой даты. В то время как предыдущий «официальный возраст» Рима основывался только на мифе, найденные артефакты подтвердили вывод о том, что Рим на самом деле на 200 лет старше.
В 2014 году при раскопках внутри Форума обнаружились остатки стены, датируемые 900 годом до нашей эры. Возле этой стены, изготовленной из известняка и туфа, также были найдены древняя керамика и остатки зерна. Благодаря керамике ученые выяснили приблизительную дату строительства стены.
4. Окаменевшее пожарище
Итальянский археологический сюрприз: окаменевшее пожарище.
В 2017 году строители рыли новую линию метро недалеко от древних римских стен, датируемых эпохой Аврелиана. При прокладке шахты археологи натолкнулись на здание. В III веке оно рухнуло во время сильного пожара. Что вызвало пламя, вероятно, останется загадкой, но сильный жар привел к тому, что детали здания буквально окаменели и прекрасно сохранились.
Исследователи обнаружили такие артефакты, как ножка от стола или стула, пара столов и деревянные конструкции, которые были, возможно, поручнями. Затем последовали более редкие находки. На кусках стены были фрески красного цвета. Из черно-белой плитки когда-то была выложена мозаика на втором этаже дома. Предполагается, что дом принадлежал аристократу или, возможно, был продолжением близлежащих руин бараков. Огонь унес как минимум одну жизнь. Среди обломков был найден скелет собаки.
5. Бараки телохранителей
Итальянский археологический сюрприз: бараки телохранителей.
За год до открытия сожженного дома, строители метро также наткнулись на отголоски древнего Рима. Но на этот раз они нашли несколько жилых строений второго века нашей эры. Руины состояли из 39 комнат и коридора длиной 100 метров, занимающего площадь 900 квадратных метров. В этом строении, скорее всего, размещались члены преторианской гвардии. Эти солдаты обеспечивали личную безопасность императора и были его личной военной силой.
Преторианская гвардия была учреждена Августом, первым императором Рима. В этих же казармах жили телохранители императора Адриана. В руинах также нашли мозаику, монеты, украшения и человеческие останки. Поскольку недалеко были найдены около четырех других римских казарм, это подтверждает, что данное место было военным районом.
6. Оспа и гепатит В
Итальянский археологический сюрприз: оспа и гепатит В.
В базилике Сан-Доменико-Маджоре в Неаполе хоронили после смерти представителей королевской семьи и дворян. Но, возможно, самой известной находкой в базилике является мумифицированное тело малыша. Его череп испещрен отметинами, которые, как считали ученые, были вызваны оспой. 500-летнюю мумию считали самым ранним доказательством данной болезни во времена итальянского Возрождения. Спустя несколько десятилетий ученые снова осмотрели ребенка, чтобы подтвердить результаты 1980-х годов.
Самый старый европейский случай оспы был задокументирован в Литве XVII века. Если бы останки ребенка дали положительный результат, то возраст европейской оспы «сдвинулся» бы назад на столетие. В итоге, в 2018 году были опубликованы результаты исследования и реальная причина смерти. Ученые не обнаружили следов оспы, но они нашли вирус, который по-прежнему убивает тысячи людей каждый год, - гепатит B. Так было установлено, что от смертельного вируса гепатита В люди страдают как минимум 500 лет, хотя некоторые эксперты считают, что он возник тысячи лет назад.
7. «Самнитские Помпеи»
Итальянский археологический сюрприз: «Самнитские Помпеи».
Помпеи печально известны своей кончиной в 79 г. н.э., когда город был разрушен извержением горы Везувий. Однако город не всегда принадлежал римлянам. В 2015 году археологи работали возле Геркуланских ворот, когда они случайно обнаружили могилу. Хотя во время Второй мировой войны этот район был сильно разбомблен, могила сохранилась нетронутой. Она принадлежала 30-40 летней женщине-самнитянке. Когда она умерла в четвертом веке до нашей эры, Помпеи принадлежали ее народу. Самниты были италийским племенем, завоевавшим город столетием раньше, отбив его у основателей, людей племени оски (группа каменного века из региона Кампания в Италии).
Помпеи были построены в шестом или седьмом веке до нашей эры. Римляне захватили их в 80 году до нашей эры. Первоначальное окружение могилы говорит о том, что римские граждане знали о ее существовании и почтительно оставили захоронение в одиночестве, сделав свое кладбище дальше. Гробница крайне ценна, потому что она относится к периоду времени, о котором известно очень мало. Амфоры, найденные в могиле, были не местными, а это означало, что самниты торговали по всему Апеннинскому полуострову. Исследователи надеются, что они узнают больше о племени самнитов после полного изучения находки.
8. Находки в Большом цирке
Итальянский археологический сюрприз: находки в Большом цирке.
Когда-то бывший крупной достопримечательностью для древних любителей развлечений, таких как гонки на колесницах, римский Большой цирк (Circus Maximus) за тысячелетия пришел в полное запустение. Чтобы восстановить 2000-летний ипподром, власти начали шестилетний проект его реконструкции. Во время этого процесса, который закончился в 2016 году, обнаружились новые интересные находки.
При раскопках обнаружились публичные туалеты и сиденья, а также мраморные остатки арки, которая когда-то стояла на высоте 10 метров. Это также помогло исследователям документировать древние реконструкции ипподрома, которые происходили в разное время, особенно после большого пожара в 64 г. н.э.
9. Геркуланум
Итальянский археологический сюрприз: пирокластический выброс Везувия.
Город Геркуланум был курортом для богатых римлян. К сожалению, он был также соседом Помпей и подвергся такому же разрушению. До последнего момента 300 мужчин, женщин и детей укрывались в домах-лодках Геркуланума, плавая недалеко возле местного пляжа. Они оставались там почти 12 часов и, вероятно, думали, что выживут. Но затем Везувий изверг раскаленные золу и газ, которые накрыли пляж и прибрежные воды, и все погибли в мгновение ока.
Раскопанные в 1980-х и 1990-х годах скелеты были в расслабленных позах. Это означало, что они погибли так быстро, что даже не осознали этого. Но травмы были ужасными. Во-первых, люди умерли от теплового шока. Повреждения костей и зубной эмали предположили, что жертвы пострадали от температуры 500 градусов по Цельсию. Подобное тепло испарило их плоть, разрушило некоторые черепа и прожгло дыры в других. По иронии судьбы, этот пирокластический выброс нанес мало ущерба городу.
10. Альтинум
Итальянский археологический сюрприз: город Альтинум.
Знаменитый город на воде когда-то стоял на материковой части Италии. Альтинум, расположенный на некотором расстоянии от Венеции, был построен в первом веке до нашей эры и был известен ученым благорадя ряду исторических ссылок и современных раскопок. Когда в 2007 году произошла засуха, археологи впервые получили возможность полностью изучить Альтинум (ныне это место изобилует растительностью). Археологи смогли сделать план каждого здания в городе, используя аэрофотосъемку. Исследователи обнаружили очертания улиц, жилых районов, крупных памятников и городских стен с воротами. В городе также были гавань и каналы.
Ученые считают, что знания жителей о том, как создать процветающее общество среди каналов спасло жителей Альтинума их и помогло основать Венецию. Знаменитый город с каналами расположен на нескольких островах вблизи Адриатического моря. Его основали мигранты из разных прибрежных поселений. Альтинум определенно является одним из этих «городов-предков». Жители бежали из Альтинума в течение пятого-седьмого веков нашей эры, чтобы спастись от варваров.
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