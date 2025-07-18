История профессии палача в царской России

Во времена царского правления профессия палача всегда была востребованной – нет, не из-за большого объёма «работы», а по причине недостатка желающих становиться мастером заплечных дел. Несмотря на хорошее жалованье и дополнительную оплату, он всегда вызывал осуждение всех слоёв общества, которое традиционно относило палачей к самому низкому социальному сословию.

Кого выбирали в палачи в царской России

Какими способами цари повышали «престиж профессии»

Как кандидаты в палачи обучались мастерству

Какой «инструмент» использовали палачи и где его хранили