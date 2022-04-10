Женские лайфхаки

Быть девушкой, прямо скажем, порой непросто. У нас хватает бытовых неудобств, которые поймет в полной мере только женская половина планеты, — начиная от раздражения из-за бритья и заканчивая физиологическими особенностями.



И с этим согласны не только мы. Вот, например, на Reddit создали целый женский тред, где дамы охотно делятся лайфхаками, сильно упрощающими нам жизнь.

Мы провели не один час, просматривая тред и выбирая наиболее полезные и простые советы, найти применение которым может каждая.



Купите себе мужскую бритву. Они экономичнее и свою функцию выполняют лучше.Во время бритья в душе включайте достаточно теплую воду, а после ополаскивайте кожу холодной водой, чтобы сузить поры и избежать раздражения.

Держите в автомобиле или носите с собой запасную косметичку с предметами первой необходимости: дезодорантом, духами, средствами для базового макияжа, мини зубной щеткой и зубной пастой. Это не раз спасало меня, когда приходилось ночевать не дома или перед срочным свиданием.

Когда на улице жарко, можно обработать антиперспирантом внутреннюю сторону бедер. Это поможет предотвратить натертости.







Уксус и воду можно использовать для очистки микроволновки. 1 часть уксуса, 2 части воды — поставьте все это в микроволновку на 30 секунд, и удалить всю грязь, прилипшую к стенкам изнутри, будет гораздо легче.

Менструальные чаши. С тех пор как я начала пользоваться ими, сэкономила уже кучу денег, а еще ни разу не мучилась молочницей.Запишите в заметки на смартфоне все параметры своего тела: длину стопы, бюст, обхваты талии, бедер, рост, обхват запястья. Если вы найдете одежду, которая идеально вам подошла, запишите марку и точный размер, а также название модели, если они у бренда есть. Таким образом, во время интернет-шопинга всегда можно будет свериться с таблицами размеров бренда, особенно в отношении обуви. Будет меньше шансов ошибиться. Не забывайте учитывать и особенности фигуры: плюс-сайз, стройная, миниатюрная или высокая. С тех пор как я начала так делать, шопинг стал куда проще.Наденьте 2 резинки на запястья, когда умываетесь: они впитают всю воду, и она не потечет по рукам на пол и одежду.Выделите отдельный бюджет на маникюр, педикюр, парикмахерскую, эпиляцию — всякое такое. Если бьюти-процедуры помогают вам чувствовать себя лучше, отложите на это дело деньги, потому что заботиться о себе — это важно.Используйте зубную щетку, чтобы деликатно отшелушивать кожу губ, а также причесывать выбившиеся волоски у лба. У меня лично 3 зубные щетки: для зубов, для губ и для волос. Ха-ха!Узнала от своего ювелира, что средство для мытья посуды и мягкая зубная щетка помогут потускневшим украшениям снова засиять! Только не используйте на опалах: это мягкие камни.Губку для посуды можно положить в посудомоечную машину вместе с тарелками. Так она прослужит дольше и не будет неприятно пахнуть.Если вы живете в теплом и влажном климате, в особо жаркие дни можно носить впитывающее нижнее белье, предназначенное для менструаций. Оно прекрасно впитывает пот и позволяет не чувствовать себя так, словно вы сидите пятой точкой в болоте.Если вам нужно убрать клей с какой-нибудь поверхности (например, после отклеивания стикеров с косметики), капните что-нибудь маслянистое на ватный диск и потрите липкое место. Идеально подойдет масляное средство для снятия макияжа, но и простое растительное масло тоже работает. Я так избавилась от следов двустороннего скотча.Если вы из тех, кто часто потеет в течение дня, купите гликолевую кислоту и носите бутылочку с собой. Как только я чувствую, что начинаю потеть, сразу капаю кислотой на ватный диск и протираю подмышки, даю им высохнуть и сверху наношу свой обычный дезодорант.В крайнем случае санитайзер для рук тоже уберет бактерии и поможет избавиться от запаха пота. Но не рекомендую делать так постоянно: он сушит кожу.Если вы носите тонкие цепочки, которые имеют обыкновение запутываться, и на цепочке завязался узел, капните на него немного детского масла, чтобы было легче распутать.Оборачиваясь полотенцем после душа, вместо того чтобы заправить один край в области декольте, подогните весь верхний край полотенца вниз. Я видела это в «Сверхъестественном».У меня на телефоне установлены разные звуки уведомлений для разных людей, скажем, для мамы и для подруг. Поэтому я всегда знаю, кто мне написал, даже если у меня нет возможности взять в руки телефон и проверить.Я редко крашу губы, но, когда крашу, делаю вот что: после нанесения помады кладу указательный палец (чистый, конечно) в рот, смыкаю губы и вытаскиваю палец. Так вся помада с внутренней поверхности губ останется на пальце и не отпечатается на зубах.