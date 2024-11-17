Эти вещи нельзя смывать в унитаз, чтобы не вызывать сантехника

Содержать унитаз в чистоте и порядке совсем не просто, но очень важно. Во-первых, для гигиены, во-вторых, для общего впечатления, а в-третьих, его замена может влететь в копеечку. Поэтому советует не игнорировать правила использования и ухода за сантехникой.

А чтобы однажды вас не поджидал в туалете неприятный сюрприз, запомните, чего лучше никогда не делать с унитазом.

1. Никогда НЕ: выливайте жир и остатки еды

2. Никогда НЕ: смывайте волосы или зубную нить

3. Никогда НЕ: используйте слишком много средств для чистки труб

4. Никогда НЕ: лейте в унитаз кипяток

5. Никогда НЕ: смывайте в унитаз наполнитель для кошачьего туалета

6. Никогда НЕ: смывайте влажную туалетную бумагу и салфетки

7. Никогда НЕ: залезайте на унитаз с ногами

Масло со сковороды нужно сливать в бутылку.Мы уже упоминали, что второй составляющей жирбергов является именно кулинарный жир, поэтому он тоже не должен попадать в унитаз ни в каком виде. Также в список «запрещенки» входят соусы, масла от жарки, остатки супа и прочих блюд. Даже если один раз ничего не случилось, это не значит, что и дальше получится избегать последствий. Дело в том, что такие отходы очень коварные – они начинают действовать лишь спустя некоторое время. Сначала они застывают, потом накапливаются в трубах, и в конце образуют засор, для удаления которого не подойдет никакая бытовая химия – только специальное оборудование.Что делать с остатками еды, фритюра и прочими кулинарными отходами? Масло можно перелить в бутылку или засыпать солью – она вытянет весь жир и начнет расщеплять пригоревшую пищу. Суп или макароны пересыпьте в плотный пакет, плотно завяжите и выбросьте в мусорное ведро. Если жидких отходов много, можно воспользоваться герметичным контейнером.Волосы образуют сети для мусораКазалось бы, что страшного в том, что волосы попадут в унитаз? Вот ванная или раковина – совсем другое дело. На самом деле такое мнение обманчиво, и это, скорее, стереотип. Попадая в слив, волосы цепляются за трубы и со временем превращаются в сети для других отходов. С зубной нитью все обстоит еще хуже, ведь она намного прочнее и долговечнее волос, соответственно, может спровоцировать более масштабный засор.Чистящее средство нужно использовать дозированно.Увы, в случае с чисткой труб не работает правило «чем больше, тем лучше», поэтому с количеством бытовой химии нужно быть максимально осторожными. Средства, предназначенные для устранения засоров, являются мощными химикатами, которые могут разъесть трубы. Впоследствии это приведет к серьезным протечкам.Поэтому не стоит каждую неделю прочищать трубы или вместо положенных 200 миллилитров выливать целую бутылку – от этого результат не станет лучше. Следуйте инструкции, указанной на упаковке, и тогда получится избежать неприятных последствий.На заметку: Если засор небольшой, можно вообще не применять бытовую химию, а воспользоваться помощью подручных средств. Отлично прочищает трубы тандем соды и уксуса. Для того, чтобы они подействовали как можно эффективнее, вычерпайте из унитаза воду, высыпьте в него 200 граммов пищевой соды, залейте двумя стаканами 9-процентного уксуса, оставьте на несколько часов, а затем смойте.Кипяток может деформировать унитазЭтот популярный рецепт чистки засоров работает с душем, раковиной в ванной, мойкой на кухне. В паре с той же содой или уксусом горячая вода расплавляет жир, благодаря чему пробка, которая блокирует поток, распадается на части, и больше ничего не засоряет трубы. Однако в случае с унитазом все далеко не так просто. Материал, из которого он сделан, не выдержит резкого перепада температур, и может деформироваться в ходе процедуры очистки. Поэтому никакого кипятка – в идеале температура воды должна составлять около 50 градусов, чтобы не навредить сантехнике.Некоторые производители пишут, что наполнитель можно смывать.Существует три вида наполнителей для кошачьего туалета: на первых есть значок о том, что их нельзя утилизировать через канализационные сети, на вторых ничего об этом не сказано, на третьих имеется надпись «можно смыть в унитаз» либо стоит соответствующая пометка, подразумевающая это.Самыми опасными для канализации являются силикагелевые наполнители – они мгновенно впитывают влагу и по текстуре становятся похожи на плотное желе. Также трубам могут навредить бентонитовые изделия, которые образуют очень плотные комки. Что касается древесного наполнителя, который часто называют «безопасным» для канализационных сетей, то он разбухает и создает пробки.Как видите, даже если на упаковке написано «можно смыть в унитаз», последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Причем не факт, что пострадаете именно вы. «Достаться» может соседям снизу, или же комки наполнителя объединяться с еще каким-то мусором дальше по трубам и образуют пробки в более глобальных масштабах.Влажная туалетная бумага не растворяется в воде.Даже если на влажной туалетной бумаге написано, что ее можно смывать в унитаз, не стоит этого делать. В отличие от классических изделий из целлюлозы, они очень долго разлагаются в воде, ловят «в свои сети» другие отходы и в итоге становятся причиной сильного засора. Кстати, экологи считают, что именно влажные салфетки – виновники образования жирбергов. Это масса, застывшая в канализационной системе, которая состоит из нерастворимых предметов (в частности, влажных салфеток) и остатков кулинарного жира.Так как у салфеток эластичная структура, они «обволакивают» волосы, нитки, бумагу, жиры, прокладки и прочие вещи, и постепенно этот комок достигает размера футбольного мяча, который физически не может пройти через решетку, используемую для механической очистки сточных вод. Приходится приостанавливать работу оборудования и вылавливать клубок вручную с помощью специальных крючков. Если своевременно этого не делать, «футбольных мячей» становится очень много.Жирберги – это страшно не только с точки зрения эстетики, потому что выглядят они и вправду мерзко. Из-за них происходят разливы канализации, после которых сточные воды попадают в окружающую среду без предварительного очищения, тем самым загрязняя экологию. Кроме того, удаление подобных комков обходится коммунальным службам в кругленькую сумму.Объявление из общественного туалета.Казалось бы, банальная вещь, о которой даже говорить не нужно, однако все равно некоторые залазят сверху на унитаз, чтобы посмотреть на вентиляцию, достать что-то с верхней полки и так далее. Мало того, что унитаз попросту не рассчитан на такие нагрузки и может развалиться в ходе подобной «эксплуатации». Из-за скользкой поверхности вы можете упасть и серьезно ушибить кобчик или ягодицы, получить сотрясение мозга из-за удара головой о дверь. Поэтому лучше не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем унитаза, а использовать в таких ситуациях обычный стул.Кроме всех вышеперечисленных запретов, не стоит также запускать общее состояние унитаза. Если вы видите, что он течет, сразу занимайтесь ремонтом, даже если воды совсем немного. Простая проблема, которую можно решить за пять минут своими силами, со временем перерастет в глобальную, и ремонт сантехники влетит в копеечку. Хорошо, если получится починить старый унитаз, но всегда есть риск того, что придется менять его на новый.