Как обогреть теплицу бюджетным способом

Обогрейте теплицу очень простым, бюджетным и доступным каждому человеку способом. Для него вам понадобится консервная банка, картон, парафиновая свеча и два старых ведра!
На картоне отмерьте высоту банки, вырежьте полоски.
Сверните и вставьте в банку, полностью заполнив её.
Во второй банке растопите парафиновую свечу, поломанную на кусочки. Кусочки фитиля выньте и вставьте в картон в нескольких местах.
Равномерно залейте картон парафином. Дождитесь полного застывания.
Подготовьте два ведра. В одном сделайте прорези. Соедините со вторым с помощью проволоки.
Зажгите фитили. В ведро вставьте банку.
Закройте вторым ведром с прорезями. Такой конструкции более чем достаточно, чтобы обогреть даже большую теплицу! К тому же, картона с парафином хватит на довольно длительное время.
Подробнее о том, как сделать печку для теплицы, смотрите в видео ниже:
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