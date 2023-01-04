Как обогреть теплицу бюджетным способом

Обогрейте теплицу очень простым, бюджетным и доступным каждому человеку способом. Для него вам понадобится консервная банка, картон, парафиновая свеча и два старых ведра!







На картоне отмерьте высоту банки, вырежьте полоски.







Сверните и вставьте в банку, полностью заполнив её.







Во второй банке растопите парафиновую свечу, поломанную на кусочки. Кусочки фитиля выньте и вставьте в картон в нескольких местах.







Равномерно залейте картон парафином. Дождитесь полного застывания.







Подготовьте два ведра. В одном сделайте прорези. Соедините со вторым с помощью проволоки.







Зажгите фитили. В ведро вставьте банку.







Закройте вторым ведром с прорезями. Такой конструкции более чем достаточно, чтобы обогреть даже большую теплицу! К тому же, картона с парафином хватит на довольно длительное время.







Подробнее о том, как сделать печку для теплицы, смотрите в видео ниже:



