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Какими были самые доступные хмельные напитки Советского Союза


Какими были самые доступные хмельные напитки Советского Союза

Далеко не все алкогольные напитки в Советском Союзе стоили дешево. Напротив, многие напитки были достаточно дороги. Такие себе большинство граждан могло позволить только по какому-то особенному поводу. Недорогое импортное спиртное из стран социалистического лагеря стоило около 10 рублей, а некоторое «марочное» спиртное и вовсе отпускалось по 15-20 рублей за бутылку. Для понимания: средняя зарплата составляла в лучшие годы 150-220 рублей. Однако, был и очень дешевый алкоголь.

1. Портвейн Агдам


Белое вино. |Фото: sputniknews.ru.

Белое вино. |Фото: sputniknews.ru.

 

Далеко не единственный дешевый портвейн времен Советского Союза. Тем не менее, Агдам был самым известным среди наиболее доступных. Подобные напитки имели относительно высокий градус, немного стоили и при этом обладали вполне сносными вкусовыми качествами. Крепость конкретно Агдама составляла 19% при содержании сахара 8%. Продавали его в бутылках по 0.7 литра. Производился портвейн из разных сортов винограда. За бутылку просили 2 рубля 2 копейки.

2. Коньяк Армянский



Был и такой напиток. |Фото: sovietwine.com.

Был и такой напиток. |Фото: sovietwine.com.

 

В нашем случае речь идет конкретно об армянском коньяке «Три звезды». Несмотря на то, что данный напиток был молодым, он все равно имел вполне приятный вкус. Выпускался «трехзвездочный» с оттенками сухофруктов, шоколада, ореха и ванили! В лучшие 1970-е годы бутылка такого продавалась в магазинах за 4 рубля 12 копеек. Однако, уже после 1981 года цены на спиртное взлетели и Армянский стоил по 8 рублей 12 копеек.

3. Пиво Жигулевское


Пиво отличное было. |Фото: joyreactor.cc.

Пиво отличное было. |Фото: joyreactor.cc.

 

Жигулёвское пиво – это настоящая легенда на рынке отечественной алкогольной продукции. Те, кто застал времена СССР, часто сетуют, что сегодня ничего не подобие того самого «Жигулевского» больше не производят. Может так, а может в людях просто говорит ностальгия… Так или иначе, пиво было не только вкусным, но и вполне дешевым. За литр просили 1 рубль 44 копейки. За кружку «Жигулевского» на разлив - 22 копейки. При этом большая часть этого пива продавалась именно на разлив. Набирали его граждане даже в молочные бидоны!

4. Водка «Коленвал»


Название из-за надписи. |Фото: hwim.ru.

Название из-за надписи. |Фото: hwim.ru.

 

В Советском Союзе была далеко не одна единственная разновидность водки. Отличались крепкие напитки в первую очередь ценой. Самой дешевой советской водкой в 1970-е годы была «Коленвал». Название это было не официальным, а народным. Такое прозвище напитку присвоили из-за расположения букв на этикетке. Надпись «ВоДкА» напоминала коленчатый вал автомобиля. Продавалась бутылка такой огненной водицы по 3 рубля 62 копейки.

5. Вино Яблочное


Самый дешевый напиток. ¦Фото: spb.ru.

Самый дешевый напиток. ¦Фото: spb.ru.

 

Строго говоря, плодово-ягодное вино. Самый дешевый алкогольный напиток времен Советского Союза. Отпускали «Яблочное» в бутылках по 0.5 литра. Крепость напитка составляла 16%, а содержание сахара было на уровне 8%. На этикетке плодово-ягодного вина были изображены два желтых яблока. Стоило винишко 1 рубль 17 копеек. В народе «Яблочное» заслуженно имело репутацию низкосортного алкоголя.

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Какими были самые доступные хмельные напитки Советского Союза

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Какими были самые доступные хмельные напитки Советского СоюзаПодписаться на мой Instagram
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