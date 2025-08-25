Эдвард Мунк и Винсент Ван Гог: параллели

Голландец Винсент Ван Гог и норвежец Эдвард Мунк никогда не встречались, несмотря на то, что свои выдающиеся полотна они создавали в один и тот же период. Оба художника многим пожертвовали ради искусства, оба трудились, не жалея сил и здоровья, оба были глубоко несчастны в любви и лечились в психиатрических больницах.

С 25 сентября 2015 года по 17 января 2016 года в амстердамском музее Винсента Ван Гога проходит масштабная выставка «Мунк: Ван Гог», которая демонстрирует невероятные параллели между жизнями и творчеством двух выдающихся мастеров. Подробнее об этом в нашем сегодняшнем репортаже.Началом профессионального пути Винсента Ван Гога и Эдварда Мунка можно считать 1880 год, когда 17-летний Мунк поступил в Королевскую школу искусства и дизайна в Осло (на фото — слева), а 27-летний Ван Гог — в антверпенскую Королевскую академию художеств (на фото — справа).Казалось бы, на тот момент между Винсентом Ван Гогом и Эдвардом Мунком не было ничего общего. 17–летнему Эдварду сразу стали пророчить большое будущее, а друзья и коллеги не сомневались в его художественном даровании. Молодого Мунка даже заметила норвежская пресса, правда, статьи и упоминания о нем были скорее критическими.В талант начинающего художника Винсента Ван Гога не верил никто — кроме него самого. Но несмотря ни на что Ван Гог решил, что если он будет много трудиться, то непременно добьется успеха. Со временем в это поверил и младший брат Винсента — Теодор Ван Гог, который обеспечивал его средствами к существованию.После нескольких лет упорной практики оба художника чувствуют в себе готовность создать первое масштабное произведение.В 1884 году Эдвард Мунк пишет картину «Утро», на которой изображена только что проснувшаяся горничная. Работа была встречена с непониманием, критики как будто бы совсем не заметили потрясающих красок и того струящегося утреннего света, который так точно передал Мунк. «У девушки грязная нога!» — негодовали они.В 1885 году Винсент Ван Гог пишет своих знаменитых «Едоков картофеля»: на картине за скромной трапезой изображена семья крестьян. «Я старался подчеркнуть, что эти люди, поедающие свой картофель при свете лампы, теми же руками, которые они протягивают к блюду, копали землю; таким образом, полотно говорит о тяжелом труде и о том, что персонажи честно заработали свою еду», — так художник объяснил картину в одном из писем брату Тео.В XIX веке, впрочем как и в первой половине века XX, Париж — это мировая столица культуры и искусства. Художники со всех концов света приезжают сюда, ведь во французской столице можно получить уроки живописи у признанных мастеров, здесь ежегодно проходит одна из самых престижных художественных выставок — Парижский салон, где можно увидеть последние работы актуальных художников. Ну а для тех, чьи картины были отвергнуты жюри официального Салона, всегда оставалась возможность принять участие в Салоне Независимых, выставиться в небольшой частной галерее или в одном из многочисленных парижских кафе.Художники стремятся в Париж еще и для того, чтобы попасть в Лувр — уже тогда считавшийся одним из лучших музеев мира. Желая увидеть в Лувре работы «старых мастеров», в 1885 году в Париж приезжает Эдвард Мунк, а в 1886-м здесь оказывается Винсент Ван Гог.«Ура! Да здравствует Франция! Представь только, как мы “износим” полы Лувра, французскому правительству придется заново их красить и реставрировать!» — пишет Эдвард Мунк одному из своих друзей накануне отъезда в Париж. На фото — картина Эдварда Мунка, изображающая парижскую улицу Лафайет (Rue La Fayette).Винсент Ван Гог приехал в Париж 28 февраля 1886 года, что стало абсолютной неожиданность для его брата Теодора, о чем мы узнаём из этого письма: «Мой дорогой Тео! Не сердись на меня за неожиданный приезд. Я все взвесил и думаю, что таким образом мы выиграем время. Буду в Лувре к полудню, а если хочешь, то и раньше. Дай мне, пожалуйста, знать, в котором часу ты можешь прийти в Квадратный зал».На момент приезда Винсента Ван Гога в Париж Эдвард Мунк уже покинул город, так что встреча, которая вполне могла бы произойти, так никогда и не состоялась. Кстати, художники даже снимали жилье на одной и той же улице, расположенной у подножия холма Монмартр, вращались в одних и тех же артистических кругах, интересовались импрессионистской техникой и японскими гравюрами. На фото — работа Винсента Ван Гога «Монмартр: за мельницей», в которой чувствуется влияние импрессионистов.Известно, что Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк одинаково восхищались живописью Эдуарда Мане, особенно высоко они ценили его дар портретиста. На фото — «Портрет Эмиля Золя», написанный Мане в 1868 году.Среди молодых художников-современников, оказавших влияние как на Винсента Ван Гога, так и на Эдварда Мунка, стоит упомянуть Поля Гогена, чьи работы наполнены глубоким содержанием, в них символически зашифровано что-то большее, чем просто изображение окружающего мира. На фото картина Поля Гогена «Ареареа» («Озорная шутка»).В работе Эдварда Мунка «Плодородие» (на фото — слева) и картине Винсента Ван Гога «Сеятель» (на фото — справа) чувствуется влияние Поля Гогена.Эдвард Мунк и Винсент Ван Гог ощущали необходимость не просто писать отдельные картины, но создавать серии, в которых идеи художников получали бы развитие. Каждая работа, входившая в серию, отсылала к другой, и весь этот ансамбль воспринимался как единый, завершенный труд. Пожалуй, самая известная серия, созданная Ван Гогом, — «Подсолнухи».Что касается Эдварда Мунка , то к началу 1893 года у него окончательно оформилась идея — создать цикл работ, способный отразить все основные аспекты человеческого бытия. «Фриз жизни: поэма о любви, жизни и смерти» — так художник назвал этот цикл. «Фриз» условно можно разделить на четыре раздела: «Рождение любви», «Расцвет и закат любви», «Страх жизни» и «Смерть». В эту серию входят такие известные работы Мунка, как «Мадонна», «Крик», и многие другие.Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк не были только художниками, они оставили нам потрясающие ансамбли своих текстов, состоящие в первую очередь из подробных писем, отправленных друзьям и родным, а в случае Мунка еще и из дневников, литературных и поэтических произведений. «Литература, искусство и окружающий мир, для меня — это одно и то же», — писал Винсент Ван Гог.В общей сложности до нас дошло более 800 писем Винсента Ван Гога, адресованных родственникам и друзьям, но прежде всего брату Тео, которого он регулярно информировал о том, как продвигается работа над картинами. Кстати, Винсент в переписке с Тео давал очень подробные описания своих работ, к которым часто обращаются искусствоведы при определении авторства картин Ван Гога . Все письма были написаны художником в период с 1872 по 1890 год, оригинальные тексты писем можно найти на сайте Vangoghletters.org.Известны около 2600 писем Эдварда Мунка и примерно 1500 карандашных набросков, которые он, так же как и Ван Гог, отправлял друзьям и знакомым. Дневники художника, заметки и поэтические тексты рассказывают об интересных событиях из жизни Мунка: его первом приезде в Париж, богемной жизни в Осло и непростых отношениях с богатой молодой норвежкой по имени Тулла Ларсен.Письма Эдварда Мунка были написаны в период с 1874 по 1944 год, так что его корреспонденция длилась примерно в четыре раза дольше, чем корреспонденция Винсента Ван Гога. Оригинальные тексты писем и карандашные наброски Эдварда Мунка размещены на сайте Emunch.no.В 1908 году, уже после смерти Винсента Ван Гога, Эдвард Мунк писал: «Рисовать с натуры сильные чувства, необузданные страсти, адские душевные муки — невероятно тяжело для нервной системы. Винсент — тому пример (да и я, частично, тоже)». На фото — картина Эдварда Мунка «Пепел».Нередко приходится слышать, что настоящий художник, способный творить великое искусство, должен быть беден, одинок, несчастен, а в идеале — «немного безумен». Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк в этом смысле являются настоящими «примерами для подражания», ведь каждый из них возложил на алтарь великого искусства все, чем обладал или мог обладать: свое физическое и психическое здоровье, несостоявшуюся любовь, семейное счастье и обычную человеческую жизнь, полную простых и незаметных радостей. На фото — картина Винсента Ван Гога «На пороге вечности», написанная им за несколько месяцев до своей кончины.«Я чувствую, что теряю всякое желание иметь детей и создать семью, хотя иногда и впадаю в меланхолию по этому поводу… Порой я виню во всем эту чертову живопись. Любовь к искусству заставляет нас терять настоящую любовь», — писал Винсент Ван Гог своему брату Тео в июле 1887 года.В дневнике «Сумасшедшего поэта» Эдвард Мунк пишет о себе следующее: «Он объясняет ей, что не может любить. Он объясняет, что тяжесть наследственных заболеваний убедила его в том, чтобы никогда не жениться и не иметь детей». На фото — работа Эдварда Мунка «Автопортрет с испанским гриппом».Абсолютное отречение от всего того, что препятствовало занятиям живописью, и невнимание к собственному здоровью привели к тяжелым последствиям, вылившимся в случае Эдварда Мунка в затяжную депрессию и непрерывную алкоголизацию. На фото — «Меланхолия», картина, написанная художником в 1892 году.В 1908 году Эдварду Мунку пришлось обратиться за психиатрической помощью к профессору Якобсону. Находясь в больнице Якобсона, Мунк выполнил этот шарж: художник сидит возле какого-то электрического прибора, а врач (профессор Якобсон) закрепляет провода на его голове. Подпись под рисунком гласит: «Профессор Якобсон электризует знаменитого художника Эдварда Мунка и питает его слабый мозг позитивной мужской и негативной женской энергией».Что касается Винсента Ван Гога, то после череды госпитализаций в психиатрические учреждения он не только больше не сможет обрести душевного равновесия, но и не найдет в себе сил для того, чтобы продолжать жить дальше. 29 июля 1890 года Винсент Ван Гог покончит жизнь самоубийством, а в его кармане найдут неотправленное письмо, адресованное брату Тео: «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка, это так…» Иллюстрация — Винсент Ван Гог, «Вороны над пшеничным полем», картина была закончена за 19 дней до смерти художника.«За свою короткую жизнь Ван Гог не допустил того, чтобы пламя его таланта погасло. Огонь и угли водили его кисть по холсту, а он — сгорел за свое искусство. Так же, как он, я не позволю погаснуть своему пламени, и горящей кистью я буду писать до самого конца». Эдвард Мунк.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)