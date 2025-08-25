Эдвард Мунк и Винсент Ван Гог: параллели

Голландец Винсент Ван Гог и норвежец Эдвард Мунк никогда не встречались, несмотря на то, что свои выдающиеся полотна они создавали в один и тот же период. Оба художника многим пожертвовали ради искусства, оба трудились, не жалея сил и здоровья, оба были глубоко несчастны в любви и лечились в психиатрических больницах.
С 25 сентября 2015 года по 17 января 2016 года в амстердамском музее Винсента Ван Гога проходит масштабная выставка «Мунк: Ван Гог», которая демонстрирует невероятные параллели между жизнями и творчеством двух выдающихся мастеров. Подробнее об этом в нашем сегодняшнем репортаже.
Началом профессионального пути Винсента Ван Гога и Эдварда Мунка можно считать 1880 год, когда 17-летний Мунк поступил в Королевскую школу искусства и дизайна в Осло (на фото — слева), а 27-летний Ван Гог — в антверпенскую Королевскую академию художеств (на фото — справа).
Казалось бы, на тот момент между Винсентом Ван Гогом и Эдвардом Мунком не было ничего общего. 17–летнему Эдварду сразу стали пророчить большое будущее, а друзья и коллеги не сомневались в его художественном даровании. Молодого Мунка даже заметила норвежская пресса, правда, статьи и упоминания о нем были скорее критическими.
В талант начинающего художника Винсента Ван Гога не верил никто — кроме него самого. Но несмотря ни на что Ван Гог решил, что если он будет много трудиться, то непременно добьется успеха. Со временем в это поверил и младший брат Винсента — Теодор Ван Гог, который обеспечивал его средствами к существованию.
После нескольких лет упорной практики оба художника чувствуют в себе готовность создать первое масштабное произведение.
В 1885 году Винсент Ван Гог пишет своих знаменитых «Едоков картофеля»: на картине за скромной трапезой изображена семья крестьян. «Я старался подчеркнуть, что эти люди, поедающие свой картофель при свете лампы, теми же руками, которые они протягивают к блюду, копали землю; таким образом, полотно говорит о тяжелом труде и о том, что персонажи честно заработали свою еду», — так художник объяснил картину в одном из писем брату Тео.
В XIX веке, впрочем как и в первой половине века XX, Париж — это мировая столица культуры и искусства. Художники со всех концов света приезжают сюда, ведь во французской столице можно получить уроки живописи у признанных мастеров, здесь ежегодно проходит одна из самых престижных художественных выставок — Парижский салон, где можно увидеть последние работы актуальных художников. Ну а для тех, чьи картины были отвергнуты жюри официального Салона, всегда оставалась возможность принять участие в Салоне Независимых, выставиться в небольшой частной галерее или в одном из многочисленных парижских кафе.
Художники стремятся в Париж еще и для того, чтобы попасть в Лувр — уже тогда считавшийся одним из лучших музеев мира. Желая увидеть в Лувре работы «старых мастеров», в 1885 году в Париж приезжает Эдвард Мунк, а в 1886-м здесь оказывается Винсент Ван Гог.
«Ура! Да здравствует Франция! Представь только, как мы “износим” полы Лувра, французскому правительству придется заново их красить и реставрировать!» — пишет Эдвард Мунк одному из своих друзей накануне отъезда в Париж. На фото — картина Эдварда Мунка, изображающая парижскую улицу Лафайет (Rue La Fayette).
Винсент Ван Гог приехал в Париж 28 февраля 1886 года, что стало абсолютной неожиданность для его брата Теодора, о чем мы узнаём из этого письма: «Мой дорогой Тео! Не сердись на меня за неожиданный приезд. Я все взвесил и думаю, что таким образом мы выиграем время. Буду в Лувре к полудню, а если хочешь, то и раньше. Дай мне, пожалуйста, знать, в котором часу ты можешь прийти в Квадратный зал».
На момент приезда Винсента Ван Гога в Париж Эдвард Мунк уже покинул город, так что встреча, которая вполне могла бы произойти, так никогда и не состоялась. Кстати, художники даже снимали жилье на одной и той же улице, расположенной у подножия холма Монмартр, вращались в одних и тех же артистических кругах, интересовались импрессионистской техникой и японскими гравюрами. На фото — работа Винсента Ван Гога «Монмартр: за мельницей», в которой чувствуется влияние импрессионистов.
Известно, что Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк одинаково восхищались живописью Эдуарда Мане, особенно высоко они ценили его дар портретиста. На фото — «Портрет Эмиля Золя», написанный Мане в 1868 году.
Среди молодых художников-современников, оказавших влияние как на Винсента Ван Гога, так и на Эдварда Мунка, стоит упомянуть Поля Гогена, чьи работы наполнены глубоким содержанием, в них символически зашифровано что-то большее, чем просто изображение окружающего мира. На фото картина Поля Гогена «Ареареа» («Озорная шутка»).
В работе Эдварда Мунка «Плодородие» (на фото — слева) и картине Винсента Ван Гога «Сеятель» (на фото — справа) чувствуется влияние Поля Гогена.
Эдвард Мунк и Винсент Ван Гог ощущали необходимость не просто писать отдельные картины, но создавать серии, в которых идеи художников получали бы развитие. Каждая работа, входившая в серию, отсылала к другой, и весь этот ансамбль воспринимался как единый, завершенный труд. Пожалуй, самая известная серия, созданная Ван Гогом, — «Подсолнухи».
Что касается Эдварда Мунка, то к началу 1893 года у него окончательно оформилась идея — создать цикл работ, способный отразить все основные аспекты человеческого бытия. «Фриз жизни: поэма о любви, жизни и смерти» — так художник назвал этот цикл. «Фриз» условно можно разделить на четыре раздела: «Рождение любви», «Расцвет и закат любви», «Страх жизни» и «Смерть». В эту серию входят такие известные работы Мунка, как «Мадонна», «Крик», и многие другие.
Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк не были только художниками, они оставили нам потрясающие ансамбли своих текстов, состоящие в первую очередь из подробных писем, отправленных друзьям и родным, а в случае Мунка еще и из дневников, литературных и поэтических произведений. «Литература, искусство и окружающий мир, для меня — это одно и то же», — писал Винсент Ван Гог.
В общей сложности до нас дошло более 800 писем Винсента Ван Гога, адресованных родственникам и друзьям, но прежде всего брату Тео, которого он регулярно информировал о том, как продвигается работа над картинами. Кстати, Винсент в переписке с Тео давал очень подробные описания своих работ, к которым часто обращаются искусствоведы при определении авторства картин Ван Гога. Все письма были написаны художником в период с 1872 по 1890 год, оригинальные тексты писем можно найти на сайте Vangoghletters.org.
Известны около 2600 писем Эдварда Мунка и примерно 1500 карандашных набросков, которые он, так же как и Ван Гог, отправлял друзьям и знакомым. Дневники художника, заметки и поэтические тексты рассказывают об интересных событиях из жизни Мунка: его первом приезде в Париж, богемной жизни в Осло и непростых отношениях с богатой молодой норвежкой по имени Тулла Ларсен.
Письма Эдварда Мунка были написаны в период с 1874 по 1944 год, так что его корреспонденция длилась примерно в четыре раза дольше, чем корреспонденция Винсента Ван Гога. Оригинальные тексты писем и карандашные наброски Эдварда Мунка размещены на сайте Emunch.no.
В 1908 году, уже после смерти Винсента Ван Гога, Эдвард Мунк писал: «Рисовать с натуры сильные чувства, необузданные страсти, адские душевные муки — невероятно тяжело для нервной системы. Винсент — тому пример (да и я, частично, тоже)». На фото — картина Эдварда Мунка «Пепел».
Нередко приходится слышать, что настоящий художник, способный творить великое искусство, должен быть беден, одинок, несчастен, а в идеале — «немного безумен». Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк в этом смысле являются настоящими «примерами для подражания», ведь каждый из них возложил на алтарь великого искусства все, чем обладал или мог обладать: свое физическое и психическое здоровье, несостоявшуюся любовь, семейное счастье и обычную человеческую жизнь, полную простых и незаметных радостей. На фото — картина Винсента Ван Гога «На пороге вечности», написанная им за несколько месяцев до своей кончины.
«Я чувствую, что теряю всякое желание иметь детей и создать семью, хотя иногда и впадаю в меланхолию по этому поводу… Порой я виню во всем эту чертову живопись. Любовь к искусству заставляет нас терять настоящую любовь», — писал Винсент Ван Гог своему брату Тео в июле 1887 года.
В дневнике «Сумасшедшего поэта» Эдвард Мунк пишет о себе следующее: «Он объясняет ей, что не может любить. Он объясняет, что тяжесть наследственных заболеваний убедила его в том, чтобы никогда не жениться и не иметь детей». На фото — работа Эдварда Мунка «Автопортрет с испанским гриппом».
Абсолютное отречение от всего того, что препятствовало занятиям живописью, и невнимание к собственному здоровью привели к тяжелым последствиям, вылившимся в случае Эдварда Мунка в затяжную депрессию и непрерывную алкоголизацию. На фото — «Меланхолия», картина, написанная художником в 1892 году.
В 1908 году Эдварду Мунку пришлось обратиться за психиатрической помощью к профессору Якобсону. Находясь в больнице Якобсона, Мунк выполнил этот шарж: художник сидит возле какого-то электрического прибора, а врач (профессор Якобсон) закрепляет провода на его голове. Подпись под рисунком гласит: «Профессор Якобсон электризует знаменитого художника Эдварда Мунка и питает его слабый мозг позитивной мужской и негативной женской энергией».
Что касается Винсента Ван Гога, то после череды госпитализаций в психиатрические учреждения он не только больше не сможет обрести душевного равновесия, но и не найдет в себе сил для того, чтобы продолжать жить дальше. 29 июля 1890 года Винсент Ван Гог покончит жизнь самоубийством, а в его кармане найдут неотправленное письмо, адресованное брату Тео: «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка, это так…» Иллюстрация — Винсент Ван Гог, «Вороны над пшеничным полем», картина была закончена за 19 дней до смерти художника.
«За свою короткую жизнь Ван Гог не допустил того, чтобы пламя его таланта погасло. Огонь и угли водили его кисть по холсту, а он — сгорел за свое искусство. Так же, как он, я не позволю погаснуть своему пламени, и горящей кистью я буду писать до самого конца». Эдвард Мунк.
©http://bigpicture.ru/?p=693909
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии