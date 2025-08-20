Несколько способов наточить кухонный нож

Тупой нож не только существенно усложняет процесс приготовления пищи, но и увеличивает риски получения травмы. Его приходится нажимать с большими усилиями, овощи выскальзывают из мокрых рук, лезвие попадает на мягкие ткани.

В реализации есть несколько специальных приспособлений и инструментов для быстрой заточки.

Заточка лезвия стальным точилом

Заточка при помощи пластиковой точилки

Заточка абразивным камнем

Но положительный результат будет только в том случае, если выполняются правила работы с ними.Будем точить нож тремя способами: при помощи стального точила, пластиковой точилки и специального двустороннего абразивного камня. Дополнительно требуется подготовить емкость для воды под размеры камня и чистые тряпочки.Этот инструмент очень эффективный, таким пользуются профессиональные повара. Точило имеет около рукоятки специальные металлические пластины, защищающие руки от порезов во время работы. Точить можно несколькими способами.Первый. Держите инструмент в левой руке, направление немного вверх и в сторону от себя. Со средним усилием прижимайте режущую кромку лезвия к точилу и плавно ее перемещайте. Надо добиваться, чтобы за один проход обрабатывалась вся длина лезвия.Второй. Поставьте точило на стол вертикально, для защиты поверхности от повреждений подложите под торец тряпочку. Левой рукой удерживайте инструмент в вертикальном положении, а правой точите нож. Следите, чтобы угол между ними было примерно 20 градусов, именно такое значение имеет плоскость заводской заточки. Проверять его просто. Вначале приставьте нож к точилу под прямым углом.Затем наклоните его до 45 градусов и еще в два раза уменьшите угол, получится 22,5 градусов. Большой точности не надо, заточка руками допускает примерные углы.После основной заточки поправьте острие по первому методу. Опытные повара держат неподвижным нож, а перемещают точило, это ускоряет процесс и делает заточку более качественной.Приспособление состоит из пластин из высоколегированной инструментальной стали, расположенных в пластиковом корпусе. Работать лучше точилкой, у которой есть два комплекта пластин под различными углами. Дело в том, что лезвие ножа также заточено под двумя углами. Режущая кромка примерно под углом 20 градусов, а прилегающая к ней полоска под углом 40 градусов. За счет такой конфигурации увеличивается время пользования ножом и облегчается процесс его периодической заточки.Вначале наточите полоску около режущей кромки. Движения ножа должны быть плавными, усилия прижатия средними. Следите, чтобы лезвие было перпендикулярным точилке.Следующий этап – заточка режущей кромки. Алгоритм действий такой же, как и на первом этапе. Если процесс протекает правильно, то слышится характерный звук, усилие протягивания ножа увеличивается, на столе есть мелкие металлические стружки.Традиционный метод, доказал свою эффективность временем. Работать надо с камнем, имеющим поверхности с различными размерами абразива. На крупных делается основная заточка, на мелких поверхность доводится, убираются большие заусеницы, выравнивается поверхность.Положите на стол кусок ткани и емкость с чистой водой. Опустите в нее камень для намокания.Достаньте камень и положите его на тряпочку, большой абразив обращен вверх.Для примерного определения угла заточки подготовьте элементарный шаблон. Согните прямой угол листа по диагонали – получится треугольник с биссектрисой 45 градусов, затем еще раз согните, угол уменьшится до 22,5 градусов.Положите бумагу на камень и по ее кромке установите нож. Во время заточки шаблон убирается, угол надо держать на глаз.Вначале заточите лезвие на крупном камне, держите его в одном положении двумя руками, сильно прижимайте и передвигайте по камню с таким расчетом, чтобы за одно движение лезвие точилось по всей длине. После каждого прохода меняйте сторону заточки, по мере высыхания смачивайте поверхность камня.Поверните камень мелким абразивом и поправьте режущую кромку. Во время точения вы должны уловить момент, когда заусеницы снялись, а лезвие стало гладким и ровным.Результат заточки можно проверить на овощах.Все в норме – промойте нож в проточной воде и можете пользоваться.Все три способа дают хороший результат, но при одном условии – надо иметь натренированную мышечную память. По изменению звука и сопротивления движению можно определять степень заточки ножа. Если не поучается точить ручным способом, то надо купить механические приспособления.