С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Зачем складывать обрезанные ветки малины на грядки

После осенней обрезки малины остается большое количество веток, которые могут быть очень полезны для других растений. Поэтому не спишите сжигать их, или закладывать в компостную кучу, используйте обрезанную малину на своем участке в середине осени.

Зачем складывать обрезанные ветки малины на грядки

Обрезанные ветки малины идеально подходят для укрытия грядок с озимым чесноком, луком и любой другой овощной культурой, посаженной под зиму.

Такое укрытие грядок поможет защитить растения от многих проблем и обеспечит хорошую урожайность. Веточки малины отлично пропускают потоки воздуха, грядки под ними не подпревают. При долгом отсутствии снега обрезанные ветки малины смогут защитить от холодов даже проросшие зубчики.

Зачем складывать обрезанные ветки малины на грядки

Обрезанная малина может быть использована и для укрытия пустых грядок. Такое укрытие поможет сохранить почву в рыхлом состоянии и сэкономит время весной, ведь перекапывать грядки будет значительно проще.
Более того, разломанные веточки станут прекрасной мульчей для ягодных кустов, в том числе и для клубники и помогут защитить растения от обледенения.

Зачем складывать обрезанные ветки малины на грядки

Ссылка на первоисточник
ветки
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым