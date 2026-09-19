Зачем складывать обрезанные ветки малины на грядки

После осенней обрезки малины остается большое количество веток, которые могут быть очень полезны для других растений. Поэтому не спишите сжигать их, или закладывать в компостную кучу, используйте обрезанную малину на своем участке в середине осени.
Обрезанные ветки малины идеально подходят для укрытия грядок с озимым чесноком, луком и любой другой овощной культурой, посаженной под зиму.
Обрезанная малина может быть использована и для укрытия пустых грядок. Такое укрытие поможет сохранить почву в рыхлом состоянии и сэкономит время весной, ведь перекапывать грядки будет значительно проще.
Более того, разломанные веточки станут прекрасной мульчей для ягодных кустов, в том числе и для клубники и помогут защитить растения от обледенения.
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