Как появилась загадочная Точка Немо, и почему там топят старые космические корабли


Уникальное место, где живут лишь бактерии и старые космические корабли. /Фото: newsbomb.gr

На планете, несмотря на нынешний уровень научно-технического прогресса, все еще есть такие места, где человек старается не появляться. При этом в большинстве из них отлично себя чувствуют представители флоры и фауны.
И лишь одно место, расположенное практически в сердце мирового океана, оказалось доступным лишь для бактерий, а всего несколько десятилетий назад - еще и отработавших свое космических кораблей. Речь идет о знаменитом «океаническом полюсе недоступности», также известном, как таинственная Точка Немо.

Точка Немо на карте Земли. /Фото: pikabu.ru

Эта поистине уникальная точка на карте мира появилась сравнительно недавно - в 1992 году хорватским инженером-исследователем Хрвойе Лукателой при помощи метода компьютерного моделирования. Суть поиска этой координаты состоял в том, чтобы отыскать наиболее удаленное место от любой суши на планете. Так, самыми близкими к Точке Немо побережья являются необитаемые атолл Дюси, остров Моту-Нуи, а также остров Маэр. По данным редакции Novate.ru, каждый из них расположен на одинаковом расстоянии в 2 688 километров от нее. А ближайшим населённым пунктом к столь необычному месту стал остров Пасхи.
Ближе всех к точке Немо живут на острове Пасхи. /Фото: wp.com

Ближе всех к точке Немо живут на острове Пасхи. /Фото: wp.com


 

Таким образом, Точка Немо вошла в список так называемых «полюсов недоступности», как океанический - точные ее координаты определены как 48°52′ ю. ш. 123°23′ з. д. От ее сути происходит и название этого удивительного места: оно было названо в честь в честь капитана Немо, персонажа знаменитой книги Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», который, как известно, хотел отдалиться от людей как можно сильнее.
Автором ненаучного названия «Океанического полюса недоступности» также стал ее первооткрыватель Хрвойе Лукатела.
Капитан Немо оказался увековечен даже в точке на карте планеты. /Фото: regnum.ru

Капитан Немо оказался увековечен даже в точке на карте планеты. /Фото: regnum.ru

 

Как показали исследования ученых, максимально удаленным это место стало не только для суши и человека, но и большинства представителей всего живого на планете. В области «Океанического полюса недоступности», как выяснилось, живут только бактерии да простейшие организмы. Такая необычная ситуация для мирового океана породила в том числе мистические причины недоступности и незаселенности Точки Немо. Однако исследователи опровергают все конспирологию: в той местности даже магнитное поле в пределах нормы.
По виду самое удаленное место на планете ничем не отличается от других океанических пейзажей. /Фото: mazurtravel.com

По виду самое удаленное место на планете ничем не отличается от других океанических пейзажей. /Фото: mazurtravel.com


 

По сути, до середины девяностых годов прошлого столетия Точку Немо можно было считать самой чистой областью на планете. Однако человечество решило использовать ее в прямо противоположном значении - как масштабную свалку. Причем «мусор» был выбран весьма специфический: этот район используется в качестве кладбища космических кораблей, которые уже отжили свое на орбите.

 
Трудно сосчитать, сколько космических кораблей нашли последнее пристанище в районе Точки Немо. /Фото: spb.questguild.ru

Трудно сосчитать, сколько космических кораблей нашли последнее пристанище в районе Точки Немо. /Фото: spb.questguild.ru

 

Причиной выбора Точки Немо для этой цели стала как раз максимальная удаленность и минимальное количество живущих там биологических организмов. То есть, затапливать там космические корабли решили потому, что в таком случае риск ущерба человечеству и природе меньший, чем где-либо на планете.

