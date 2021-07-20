Очаровательный декор из простых пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки — настоящая находка для творческих садоводов, которые хотят оригинально и бюджетно оформить свой сад. При этом, чтобы создать оригинальную вещицу, не обязательно обладать художественным талантом.

Даже новички справятся с переделкой пластиковых бутылок. Количество материалов, необходимых для работы также минимально — это ножницы, краски, клей и разные мелочи в зависимости от того, какую идею вы хотите воплотить в жизнь.

Среди этих оригинальных идей использования пластиковых бутылок в саду вы, наверняка, найдете ту, которую захотите повторить на своем участке.





















































































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