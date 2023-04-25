12 человек за 13 минут: почему французы считали казнь гильотиной скучной

Гильотина, которая появилась во времена Французской революции, затмила все предыдущие устройства

1. От гуманной смерти до массовой казни

Гильотен никогда не поддерживал смертную казнь, но отсечение головы казалось ему более гуманной карой / Фото: u.9111s.ru

2. «Недостаточно зрелищно»

Привыкшие к лужам крови и громким крикам сгорающих заживо, парижане крайне разочаровались в гильотине / Фото: i1.wp.com



3. Тестирование гильотины



Прежде чем пускать устройство в ход, французы его протестировали на овцах и телятах / Фото: media.sketchfab.com

4. Вьетнамский сценарий

За пару лет правительство обезглавило сотни тысяч вьетнамцев / Фото: redsvn.net

5. Вторая молодость машины-обезглавливателя

Советские солдаты рядом с немецкой гильотиной/ Фото: test.waralbum.ru

6. Гильотина в США

Как американцы ни старались, но у них механизм-обезглавливатель так и не прижилась / Фото: web-bouncer.up.welt.de

7. Семейное дело

Во Франции ремесло палача передавалось от родителей детям, поскольку их боялись и сторонились / Фото: pbs.twimg.com

8. Последние казни

В 1939 году во Франции состоялась последняя публичная казнь через гильотину / Фото: vseznaesh.ru