«Звёздные» родители, которые воспитывают двойняшек

Ребёнок в семье - это всегда счастье. А уж если родителям повезло, и на свет появились сразу двое малышей - двойная радость. И стоит сказать, что среди звёзд тоже встречаются счастливые родители двойняшек, и конечно, они с детства попадают под пристальное внимание поклонников своих родителей и журналистов. И как знать, возможно эти милые детишки уже совсем скоро выйдут на свою звёздную дорожку.
1. Аль Пачино с детьми
В жизни актер добился всего, но самое главное достижение- дети, его любовь к Оливии и Антону абсолютно безмерна. /Фото: love-psy.ru
2. Александр Малинин с семьей
Никита и Устинья идут по стопам звёздного папы- занимаются музыкой, пишут песни и записывают сольные альбомы./Фото:proto-samoe.ru
3. Анджелина Джоли с Нокс и Вивьен
С самого рождения белокурые звёздные дети оказались под пристальным вниманием прессы. /Фото:zimbio.com
4. Чак Норрис с дочкой и сыном
Повзрослевшие дети Чака отлично учатся в школе и добиваются успехов в спорте./Фото:tviigetz.ru
5. Джулия Робертс с дочкой и сыном
Не смотря на известность звёздной мамы, дети Джулии Робертс растут вдали от камер./Фото:wonan.ru
6. Диана Арбенина с детьми - Мартой и Артемом
В перерывах между гастролями звёздная мама старается все свободное время проводить с детьми, причем обязательно весело и с пользой./Фото:pskov.kp.ru
7. Дженнифер Лопес с Эммой и Максимилианом
Дети Дженнифер Лопес ни в чем не нуждаются, но при этом растут рассудительным и не избалованными./Фото:starnote.ru
8. Князь Альберт II и княгиня Шарлен с детьми
Князь Альберт и его супруга прекрасно справляются с родительскими обязанностями, они любят детей и очень ласковый с ними. /Фото:emarfa.ru
9. Мэрайя Кэри с Монро и Морокканом
Певица все свободное время посвящает детям, балует их, делает незабываемые сюрпризы ./Фото:2lady.ru
10. Нил Патрик Харрис с семьёй
Дети звёздной пары всерьез увлечены спортом- сын Гедеон занимается бейсболом, а дочь Харпер без ума от гимнастики./Фото: fb.ru
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