«Звёздные» родители, которые воспитывают двойняшек

1. Аль Пачино с детьми

В жизни актер добился всего, но самое главное достижение- дети, его любовь к Оливии и Антону абсолютно безмерна. /Фото: love-psy.ru

2. Александр Малинин с семьей

Никита и Устинья идут по стопам звёздного папы- занимаются музыкой, пишут песни и записывают сольные альбомы./ Фото:proto -samoe.ru

3. Анджелина Джоли с Нокс и Вивьен

С самого рождения белокурые звёздные дети оказались под пристальным вниманием прессы. /Фото:zimbio.com

4. Чак Норрис с дочкой и сыном

Повзрослевшие дети Чака отлично учатся в школе и добиваются успехов в спорте./Фото:tviigetz.ru

5. Джулия Робертс с дочкой и сыном

Не смотря на известность звёздной мамы, дети Джулии Робертс растут вдали от камер./Фото:wonan.ru

6. Диана Арбенина с детьми - Мартой и Артемом

/Фото:pskov.kp.ru В перерывах между гастролями звёздная мама старается все свободное время проводить с детьми, причем обязательно весело и с пользой./Фото:pskov.kp.ru

7. Дженнифер Лопес с Эммой и Максимилианом

Дети Дженнифер Лопес ни в чем не нуждаются, но при этом растут рассудительным и не избалованными./Фото:starnote.ru

8. Князь Альберт II и княгиня Шарлен с детьми

Князь Альберт и его супруга прекрасно справляются с родительскими обязанностями, они любят детей и очень ласковый с ними. /Фото:emarfa.ru

9. Мэрайя Кэри с Монро и Морокканом

Певица все свободное время посвящает детям, балует их, делает незабываемые сюрпризы ./Фото:2lady.ru

10. Нил Патрик Харрис с семьёй

Дети звёздной пары всерьез увлечены спортом- сын Гедеон занимается бейсболом , а дочь Харпер без ума от гимнастики./Фото: fb.ru