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«Звёздные» родители, которые воспитывают двойняшек


«Звёздные» родители, которые воспитывают двойняшек

Ребёнок в семье - это всегда счастье. А уж если родителям повезло, и на свет появились сразу двое малышей - двойная радость. И стоит сказать, что среди звёзд тоже встречаются счастливые родители двойняшек, и конечно, они с детства попадают под пристальное внимание поклонников своих родителей и журналистов. И как знать, возможно эти милые детишки уже совсем скоро выйдут на свою звёздную дорожку.

1. Аль Пачино с детьми


В жизни актер добился всего, но самое главное достижение- дети, его любовь к Оливии и Антону абсолютно безмерна. /Фото: love-psy.ru

В жизни актер добился всего, но самое главное достижение- дети, его любовь к Оливии и Антону абсолютно безмерна. /Фото: love-psy.ru

 

2. Александр Малинин с семьей


Никита и Устинья идут по стопам звёздного папы- занимаются музыкой, пишут песни и записывают сольные альбомы./Фото:proto-samoe.ru

Никита и Устинья идут по стопам звёздного папы- занимаются музыкой, пишут песни и записывают сольные альбомы./Фото:proto-samoe.ru

 

3. Анджелина Джоли с Нокс и Вивьен


С самого рождения белокурые звёздные дети оказались под пристальным вниманием прессы. /Фото:zimbio.com

С самого рождения белокурые звёздные дети оказались под пристальным вниманием прессы. /Фото:zimbio.com

 

4. Чак Норрис с дочкой и сыном


Повзрослевшие дети Чака отлично учатся в школе и добиваются успехов в спорте./Фото:tviigetz.ru

Повзрослевшие дети Чака отлично учатся в школе и добиваются успехов в спорте./Фото:tviigetz.ru

 

5. Джулия Робертс с дочкой и сыном


Не смотря на известность звёздной мамы, дети Джулии Робертс растут вдали от камер./Фото:wonan.ru

Не смотря на известность звёздной мамы, дети Джулии Робертс растут вдали от камер./Фото:wonan.ru

 

6. Диана Арбенина с детьми - Мартой и Артемом


В перерывах между гастролями звёздная мама старается все свободное время проводить с детьми, причем обязательно весело и с пользой./Фото:pskov.kp.ru

В перерывах между гастролями звёздная мама старается все свободное время проводить с детьми, причем обязательно весело и с пользой.
/Фото:pskov.kp.ru

 

7. Дженнифер Лопес с Эммой и Максимилианом


Дети Дженнифер Лопес ни в чем не нуждаются, но при этом растут рассудительным и не избалованными./Фото:starnote.ru

Дети Дженнифер Лопес ни в чем не нуждаются, но при этом растут рассудительным и не избалованными./Фото:starnote.ru

 

8. Князь Альберт II и княгиня Шарлен с детьми


Князь Альберт и его супруга прекрасно справляются с родительскими обязанностями, они любят детей и очень ласковый с ними. /Фото:emarfa.ru

Князь Альберт и его супруга прекрасно справляются с родительскими обязанностями, они любят детей и очень ласковый с ними. /Фото:emarfa.ru

 

9. Мэрайя Кэри с Монро и Морокканом


Певица все свободное время посвящает детям, балует их, делает незабываемые сюрпризы ./Фото:2lady.ru

Певица все свободное время посвящает детям, балует их, делает незабываемые сюрпризы ./Фото:2lady.ru

 

10. Нил Патрик Харрис с семьёй


Дети звёздной пары всерьез увлечены спортом- сын Гедеон занимается бейсболом, а дочь Харпер без ума от гимнастики./Фото: fb.ru

Дети звёздной пары всерьез увлечены спортом- сын Гедеон занимается бейсболом, а дочь Харпер без ума от гимнастики./Фото: fb.ru

 

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«Звёздные» родители, которые воспитывают двойняшек

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«Звёздные» родители, которые воспитывают двойняшекПодписаться на мой Instagram
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