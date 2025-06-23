Лифт для императрицы и протез ноги: какие изобретения создал Иван Кулибин

На протяжении многих лет людей, который занимается изобретательством, у нас называют Кулибиными. И всем известно, что это фамилия одного из самых известных русских инженеров-самоучек. А вот о том, что именно создал этот механик-любитель, и почему его сравнивают с да Винчи и Архимедом, известно меньше, и напрасно - во многом он действительно опередил своё время.
1. Водоход
Концепт-арт, поясняющий механизм работы водохода. /Фото: rusdarpa.ru
Ровно 220 лет назад Кулибиным был построен водоход – так назывался речной транспорт в виде судна, оснащённого водоотталкивающим мотором. Это конструкторское решение позволил кораблю передвигаться против течения рек. Интересна и история появления этого концепта у него в разработке: по информации редакции novate.ru, ещё в юные годы он как-то увидел труд бурлаков на Волге, и очень захотел создать такое судно, чтобы эти люди нашли себе не такую сложную работу.
2. Одноарочный мост
Проект полноразмерного одноарочного моста Кулибина. Фото: wikipedia.org
История этого изобретения - первый в истории случай, когда была реализована концепция одноарочного моста. Кулибин разрабатывал и строил его очень долго - в период с 1769 по 1787 годы, в результате чего появился деревянный макет. Этот опытный образец на протяжении нескольких лет стоял на территории Таврического сада, позволяя перебраться с одного берега речного канала на другой. На самом деле этот макет был лишь первой ступенькой на пути к созданию полноразмерного моста длиной почти в 300 метров, который должен был быть построен в Санкт-Петербурге над Невой, однако этот проект реализовать так и не удалось.
3. Самокатная повозка
Кулибин один из первых сумел придумать самоходный транспорт. /Фото: drive2.ru
Повозки, запряжённые лошадьми, в редких случаях используют в деревнях даже сегодня, а ведь Кулибин попытался усовершенствовать транспорт более 230 лет назад. Так, он сконструировал так называемую самокатную повозку, приводимую в движение за счёт кручения педалей человеком. Среди других конструктивных особенностей изобретения, которые были действительно революционными в то время, можно назвать коробку скоростей, маховик и даже тормоза. Получается, лошадей от роли тягловой силы можно было освободить уже тогда, но кулибинскую концепцию реализовывать не стали, зато она позднее вдохновила Карла Бенца на создание его автомобиля.
4. Прототип лифта
Кресло-подъёмник для императрицы. /Фото: foma.ru
Оказывается, Кулибину принадлежит ещё и изобретение одного из первых прародителей лифта. Проект под названием Поднимающееся кресло, был разработан специально для императрицы Екатерины II Великой. Конструкция была довольно проста: кресло небольшого размера при помощи системы винтов двигалось вверх и вниз, и это изобретение не только добавило комфорта повседневной жизни императрицы, но и развлекало придворный свет.
5. Механическая нога
Кулибин ещё и протезированием занимался. /Фото: vostlit.info
Под таким непритязательным названием скрывается модификация протеза от Ивана Кулибина. Механическая нога была разработала изобратателем, по сути, на заказ: для поручика Сергея Непейцына, который потерял конечность в военных действиях - во время штурма Очакова. Концепт Кулибина заинтересовал уже французских инженеров, и они развили его протез. А вот поручик Непейцын получил не только новую конечность, но и прозвище - «железная нога».
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