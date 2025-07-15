Размер тарелки и надрезанный торт: 6 уловок кафе и ресторанов, которые приносят им дополнительный до

1. Предложение мест в ресторане

Места с красивым видом предложат далеко не каждому. /Фото: sakhalinmedia.ru

2. Детские порции

С детскими порциями не всё так просто. /Фото: spb.restoran.ru

3. Внешний вид официантов

Не просто так официанты выглядят более строго. /Фото: aif.ru

4. Комплименты от шеф-повара

Комплимент - штука тонкая. /Фото: travelask.ru

5. Вид десертов на витрине

Не случайно витрины с пирожными не до конца заполнены. /Фото: mykaleidoscope.ru

6. Размер тарелки

В разных заведениях - разный размер тарелок. /Фото: sochi.scapp.ru