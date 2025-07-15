Размер тарелки и надрезанный торт: 6 уловок кафе и ресторанов, которые приносят им дополнительный до

Каждый вид деятельности человека имеет собственный набор секретов эффективности и успеха, и ресторанный бизнес в этом отношении исключением уж точно не является. Более того, за многие столетия существования заведений общественного питания было создано множество способов, чтобы незаметно для клиента сделать такой заказ, чтобы получить от этого максимум выгоды.
1. Предложение мест в ресторане
Места с красивым видом предложат далеко не каждому. /Фото: sakhalinmedia.ru
Места с панорамным видом или самый лучший столик на террасе всегда предлагается тем клиентам, которые приходят, собираясь потратить значительную сумму денег. Вот именно поэтому нередко, прежде чем провести вас к месту в заведении, хостесс либо официант спрашивает вас: «Собираетесь ли вы поесть?». Вот и получается, что если попросить столик у моря или у окна, но при этом иметь намерение заказать только кофе и десерт, то велика вероятность того, что вам откажут, мотивировав это тем, что, к примеру стол забронирован.
2. Детские порции
С детскими порциями не всё так просто. /Фото: spb.restoran.ru
Довольно часто в ресторанах или кафе не найдётся детское меню, однако они могут предложить специальные скидки на небольшие порции для детей. Работает эта уловка так: официант предлагает ребёнку заказать что-нибудь из обычного меню, однако на выходе будет вдвое меньше стандартной порции. И, само собой, это будет половина от цены в меню. Однако здесь и кроется хитрость: после такой порции ребёнок, скорее всего, попросит заказать ещё напиток и десерт, которые будут уже в обычном размере.
3. Внешний вид официантов
Не просто так официанты выглядят более строго. /Фото: aif.ru
Есть также чисто практическая причина, по которой официантам не разрешается распускать волосы либо носить украшения и яркий макияж. Так, волосы никогда не должны быть распущены, макияж - естественным и неброским, а ногти - коротко подстриженными для того, чтобы клиенты не переживали, что в их тарелке случайно может оказаться кусочек лака для ногтей, волос или серёжка. Однако иногда такое правило используют, чтобы гости не испытывали неудобства, что официант или бармен выглядят лучше, чем они.
4. Комплименты от шеф-повара
Комплимент - штука тонкая. /Фото: travelask.ru
Бесплатное угощение от шеф-поваров, которые раздают бесплатно в виде закусок своим клиентам. Вот только есть причина, почему именно они делают это: оказывается, закуски заставляют гостей хотеть съесть больше, в результате они дополнительно заказывают алкоголь или бесплатный десерт после того. В любом случае так делается для того, чтобы клиент потратил больше денег. Кроме того, зачастую комплимент от шеф-повара получают женщинам, которые приходят группами, так как они чаще всего тратят больше денег, чем мужчины.
5. Вид десертов на витрине
Не случайно витрины с пирожными не до конца заполнены. /Фото: mykaleidoscope.ru
Оказывается, не просто так в одних заведениях выставлены целые пирожные и полные витрины, а в других — нарезанные и полупустые полки. Во втором случае в ресторанах и кафе пытаются создать видимость дефицита для того, чтобы клиентам показалось, что хотя бы один гость уже купил кусок торта, значит, блюдо было вкусным и качественным.
6. Размер тарелки
В разных заведениях - разный размер тарелок. /Фото: sochi.scapp.ru
В небольшой заведениях, например, кафе, частенько используют иллюзию Дельбофа, которая позволяет обмануть человеческий мозг и глаза. Так, если положить еду на маленькую тарелку так, чтобы она выглядела заполненной, то клиент насытится быстрее, даже если речь шла о небольшом количестве еды. А вот в ресторанах используется противоположный эффект: основное блюдо обычно подают на больших тарелках, потому человек продолжает чувствовать себя голодным, соответственно, закажет больше.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии