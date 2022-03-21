Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных

Детализированные рисунки животных из узоров.
Художница Фэй Холлидей родилась в Великобритании, а больше всего на свете она любит путешествовать в самые экзотические уголки планеты, которые становятся фоном её рисунков. Один из её недавних проектов получил название «Haathi», что на языке хинди означает «слон». Эти рисунки появились после того, как Фей побывала на Фестивале слонов в индийском городе Джайпур, во время которого слонов раскрашивают замысловатыми узорами. Именно эти узоры она и использовала для создания своих рисунков.
1. Величественный лев Раджа, раскрашенный лучами восходящего солнца
2. Море и небо - природные краски для морского конька
3. Загадочный волк Азад - хранитель леса и тайн
4. Портрет Будды в цветах заката
5. Воинственная Волчица Кударата, созданная с помощью черно-белых узоров
6. Художница Фей Халлидей (Faye Halliday) в процессе работы над портретом
7. Свободолюбивая волчица Аврора олицетворяет собой дух приключений
8. Яркая медлительная улитка – символ ушедшего детства
9. На создание рисунка такой величины у художницы ушло 160 часов и 32 фломастера
10. Лев Аман – источник спокойствия и примирения, противник раздоров и стресса
11. Мудрая сова Сахия олицетворяет собой интуицию, накопленный опыт и жажду к познанию нового
12. Эскиз льва Амана
13. Царственный лев Раджа, выполненный в цвете
14. Лев Аман создан, чтобы нести спокойствие и уверенность
15. Медлительный хамелеон, частично изменивший окраску
16. Гипнотизирующий взгляд волчицы Авроры
17. Мудрый и спокойный слон Хаати поможет уравновесить внутреннее «я»
18. Непоколебимый медведь Адар – результат 4-х месяцев работы
19. Лев Раджа – величие в черно-белых цветах
20. Неимоверное сочетание линий, теней и замысловатых узоров
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