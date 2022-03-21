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Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


Детализированные рисунки животных из узоров.

Детализированные рисунки животных из узоров.

Художница Фэй Холлидей родилась в Великобритании, а больше всего на свете она любит путешествовать в самые экзотические уголки планеты, которые становятся фоном её рисунков. Один из её недавних проектов получил название «Haathi», что на языке хинди означает «слон». Эти рисунки появились после того, как Фей побывала на Фестивале слонов в индийском городе Джайпур, во время которого слонов раскрашивают замысловатыми узорами. Именно эти узоры она и использовала для создания своих рисунков.

1. Величественный лев Раджа, раскрашенный лучами восходящего солнца


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

2. Море и небо - природные краски для морского конька


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

3. Загадочный волк Азад - хранитель леса и тайн


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

4. Портрет Будды в цветах заката


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

5. Воинственная Волчица Кударата, созданная с помощью черно-белых узоров


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

6. Художница Фей Халлидей (Faye Halliday) в процессе работы над портретом


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

7. Свободолюбивая волчица Аврора олицетворяет собой дух приключений


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

8. Яркая медлительная улитка – символ ушедшего детства


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

9. На создание рисунка такой величины у художницы ушло 160 часов и 32 фломастера


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

10. Лев Аман – источник спокойствия и примирения, противник раздоров и стресса


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

11.
Мудрая сова Сахия олицетворяет собой интуицию, накопленный опыт и жажду к познанию нового


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

12. Эскиз льва Амана


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

13. Царственный лев Раджа, выполненный в цвете


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

14. Лев Аман создан, чтобы нести спокойствие и уверенность


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

15. Медлительный хамелеон, частично изменивший окраску


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

16. Гипнотизирующий взгляд волчицы Авроры


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

17. Мудрый и спокойный слон Хаати поможет уравновесить внутреннее «я»


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

18. Непоколебимый медведь Адар – результат 4-х месяцев работы


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

19. Лев Раджа – величие в черно-белых цветах


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

20. Неимоверное сочетание линий, теней и замысловатых узоров


Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных


 

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Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животных

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Линии и тени: 20 завораживающе детализированных рисунков животныхПодписаться на мой Instagram
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