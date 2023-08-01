Как камбоджийские мастера строят фантастические объекты, используя примитивные инструменты

1. Бассейн с подводными кроватями

Процесс создания ямы под бассейн и облицовка его дна с помощью ила из озера. | Фото: youtube.com/ © Jungle Survival.

После высыхания своеобразного раствора бассейн заполнили водой и даже немного отдохнули на «кроватях». | Фото: youtube.com/ © Jungle Survival.

2. Крутой подземный бассейн с лежаками

Подземный бассейн выкопали примитивным инструментом. | Фото: youtube.com/ © Jungle Builder.

Для укрепления стен использовали ил, для покраски – природный краситель, а вот воду пришлось таскать кувшинами. | Фото: youtube.com/ © Jungle Builder.

3. Подземный «особняк» с туннелем и бассейном

Камбоджийский парень доказал, что, используя древний метод строительства можно собственноручно сделать дом с бассейном. | Фото: youtube.com/ © Jungle Survival.

Изумрудная вода и прохладный дом, что еще надо для комфортной жизни в джунглях. | Фото: youtube.com/ © Jungle Survival.

4. Круглый дом в земле

Круглый дом в земле был создан одним человеком за 3 месяца. | Фото: youtube.com/ © Survival Unique Discovery.

Используя глину и ил, можно украсить земляное убежище. | Фото: youtube.com/ © Survival Unique Discovery.

5. Колодец для подземного дома

На создание колодца понадобилось 10 дней. | Фото: youtube.com/ © Survival Unique Discovery.

Вполне благоустроенное домовладение по камбоджийским меркам. | Фото: youtube.com/ © Survival Unique Discovery.

6. Оригинальная усадьба с колодцем и мини-бассейном

В одиночку камбоджиец построил дом используя ветки, бамбук, дерн и глиняный раствор. | Фото: youtube.com/ © Tube Unique Wilderness.

Вот такая благоустроенная усадьба получилась. | Фото: youtube.com/ © Tube Unique Wilderness.

7. Современный дом с бассейном на крыше

С помощью подручных материалов и простейшего инструмента молодой человек построил каркас будущего дома. | Фото: youtube.com/ © Primitive Unique Tool.

Камбоджийцы знают, какую глину можно использовать, чтобы она не растворялась и не осыпалась в воде. | Фото: youtube.com/ © Primitive Unique Tool.

Роскошная вилла по-камбоджийски собственными руками. | Фото: youtube.com/ © Primitive Unique Tool.