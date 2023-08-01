Как камбоджийские мастера строят фантастические объекты, используя примитивные инструменты

Для большинства из нас создание обычного подвала на дачном участке - огромная проблема, и это при наличии современного инструмента и материалов. Но находятся умельцы, которые умудряются создавать поистине удивительные подземные (и не только) объекты, имея под рукой лишь природный стройматериал, деревянные палки с металлическим наконечником, свои руки и невероятную фантазию.
1. Бассейн с подводными кроватями
Процесс создания ямы под бассейн и облицовка его дна с помощью ила из озера. | Фото: youtube.com/ © Jungle Survival.
Такая идея создания бассейна мало кому пригодится в полном объеме, ведь кровать под водой – настоящий абсурд, если ты не человек-амфибия. Но посмотреть на людей, которые настолько увлечены созданием фантастических объектов, всегда приятно. Тем более, что идею создания бассейна позаимствовать можно для дачного участка, только в качестве инструмента можно использовать более привычную лопату, а вместо ила из озера – цементный раствор.
После высыхания своеобразного раствора бассейн заполнили водой и даже немного отдохнули на «кроватях». | Фото: youtube.com/ © Jungle Survival.
Также для заполнения водой не понадобится искать (да и негде!) полые бамбуковые стволы, чтобы протянуть импровизированный водопровод.
Интересный факт от Novate.Ru: Бамбук – это трава, достигающая 40-метровой высоты и диаметра полых стволов 30 см. Он довольно широко используется на Востоке, из бамбука с давних времен строят дома, дворцы и даже мосты, также широко применяется его ствол для создания мебели, домашней утвари, водопроводных труб, различных плотов и лодок. До сих пор из стволов бамбука делают оригинальные музыкальные инструменты, зонты, трости, веера, игрушки и многое другое.
2. Крутой подземный бассейн с лежаками
Подземный бассейн выкопали примитивным инструментом. | Фото: youtube.com/ © Jungle Builder.
Камбоджийские ребята настолько мастерски владеют примитивным ручным инструментом, что могут внедрять в жизнь самые фантастические идеи. Так, например, им удалось создать подземный бассейн с организованной зоной отдыха. Казалось, зачем прятать лежаки под землю, ведь вокруг прекрасные девственные леса, но творцам этого шедевра наверное так лучше и безопасней.
Для укрепления стен использовали ил, для покраски – природный краситель, а вот воду пришлось таскать кувшинами. | Фото: youtube.com/ © Jungle Builder.
Используя все тот же инструмент, двум молодым ребятам удалось создать настоящую земляную пещеру, которую заполнили водой так, чтобы лежаки были над ней. Для того чтобы сделать пребывание под землей более запоминающимся, стены покрасили в синий цвет, добыв его так, как это делали древние люди. Ребята нашли нужное растение и извлекли из его листьев сок с помощью ступы, сделанной из куска полой ветки бамбука и более твердой палки вместо песта.
3. Подземный «особняк» с туннелем и бассейном
Камбоджийский парень доказал, что, используя древний метод строительства можно собственноручно сделать дом с бассейном. | Фото: youtube.com/ © Jungle Survival.
Глядя на этого парня, который в одиночку сделал подземный дворец, сложно не восхититься талантом и сноровкой. Используя древние знания, он самостоятельно вырубил в земле туннель с настоящими резными сводами, в одной из ниш которого обустроил камеру с земляным лежаком.
Изумрудная вода и прохладный дом, что еще надо для комфортной жизни в джунглях. | Фото: youtube.com/ © Jungle Survival.
Чтобы создать иллюзию изумрудной воды, нижнюю часть котлована и боковые стены он покрасил с помощью растительной краски. По-видимому парень романтик и в такие апартаменты планирует приглашать подругу, иначе бы не стал украшать фантастический туннель оригинальными факелами в глиняных сосудах. Теперь у него будет прохладное и безопасное убежище, но скорее всего оно прослужит до первых муссонных дождей, ведь над сводами туннеля нет крыши.
4. Круглый дом в земле
Круглый дом в земле был создан одним человеком за 3 месяца. | Фото: youtube.com/ © Survival Unique Discovery.
Интересную планировку круглого дома в земле придумал еще один умелец. Для его создания ему понадобилось всего лишь 3 месяца, за это время он выкопал котлован диаметром 6 м. и глубиной 3,2 метра, а также обустроил просторную нишу-комнату. Чтобы спуститься в котлован и добраться в необычную хижину пришлось делать ступени по всем правилам строительства, только используя палку с железным наконечником.
Используя глину и ил, можно украсить земляное убежище. | Фото: youtube.com/ © Survival Unique Discovery.
Хозяин земляных апартаментом оказался эстетом и даже попытался украсить фасад необычного жилья, используя ил с пересохшего источника и красную глину.
5. Колодец для подземного дома
На создание колодца понадобилось 10 дней. | Фото: youtube.com/ © Survival Unique Discovery.
Вполне благоустроенное домовладение по камбоджийским меркам. | Фото: youtube.com/ © Survival Unique Discovery.
Чтобы сделать жизнь более комфортной, владелец круглого земляного дома решил выкопать еще и колодец. Используя древние орудия труда, он воспроизвел тот процесс, который был вполне обычным при создании подобного рода объектов. На копание скважины глубиной 10,2 м ушло всего лишь 10 дней. А привязанный глиняный сосуд стал той емкостью, с помощью которой владелец оригинального жилья может доставать воду.
6. Оригинальная усадьба с колодцем и мини-бассейном
В одиночку камбоджиец построил дом используя ветки, бамбук, дерн и глиняный раствор. | Фото: youtube.com/ © Tube Unique Wilderness.
Судя по всему, камбоджийские аборигены довольно непривередливы, и любая крыша над головой с земляным лежаком станет для них прекрасным жильем. Поскольку джакузи и огромные виллы их не интересуют, они создают довольно милые домики собственными руками. Исключение составляют лишь металлические резаки на палках для копания, которые служат и топором, помогающим срезать стволы бамбука и ветки деревьев, и лопатой. Учитывая, что стволы бамбука довольно прочные и долговечные, их используют и в качестве арматуры, и для создания пола/мебели. На этот раз из них умелец сделал более комфортное ложе, а также укрепил стенки мини-бассейна и собрал настоящую дверь.
Вот такая благоустроенная усадьба получилась. | Фото: youtube.com/ © Tube Unique Wilderness.
Для создания стен использовал каркас из веток и глину с сухой травой, которой заполнил ячейки. Вместо крыши использовал пласты дерна. Они украсили домик и позволили создать надежную теплоизоляцию. Но на этом молодой человек не остановился, он решил сделать полноценное подворье с крытым колодцем и мини-бассейном.
7. Современный дом с бассейном на крыше
С помощью подручных материалов и простейшего инструмента молодой человек построил каркас будущего дома. | Фото: youtube.com/ © Primitive Unique Tool.
Не только примитивные или земляные хижины могут построить камбоджийские умельцы собственноручно и практически без инструментов. Молодой человек построил довольно приличный домик со стандартной высотой потолков, а вместо ванной комнаты создал настоящий бассейн на его крыше.
Камбоджийцы знают, какую глину можно использовать, чтобы она не растворялась и не осыпалась в воде. | Фото: youtube.com/ © Primitive Unique Tool.
Используя ветки деревьев, стволы бамбука, глину и солому, камбоджийский мастер сделал каркас и стены. После полного высыхания своеобразной отделки ему пришлось таскать воду глиняным сосудом, чтобы наполнить бассейн, но результат того стоил. Такими действиями он в очередной раз доказал, что, если руки растут откуда надо и есть мыслящая голова, можно создать жилье на подобии виллы и наслаждаться жизнью даже в джунглях.
Роскошная вилла по-камбоджийски собственными руками. | Фото: youtube.com/ © Primitive Unique Tool.
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