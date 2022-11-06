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10 удивительно красочных мест планеты

После зимы, «окрашенной» в основном серым, белым и черным цветами, душа требует ярких красок. К счастью, последующие сезоны — весна, лето и осень — изобилуют всевозможными цветами и оттенками. Природа, как искусный художник, создаёт в это время невероятной красоты «картины», которыми мы можем любоваться. В связи с недостатком красок, мы решили создать подборку удивительно красочных мест планеты. В рейтинг вошли не только объекты природы, но также города.

Намибия. Плоскогорье Намакваленд.

10 удивительно красочных мест планеты

 

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

Китай. Люпинг. Рапсовые поля.

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

Япония. Парк Hitsujiyama. Цветение флокс.

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

Марокко. Город Шефшауен.

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

Нидерланды. Цветочные плантации.

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

Франция. Область Прованс. Лавандовые плантации

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

США. Штат Аризона. Формация из скал «Волна».

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

Италия. Чинкве-Терре.

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

Япония. Хитатинака. Парк Хитачи-Сиасайд.

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты

Италия. Венеция. Остров Бурано.

10 удивительно красочных мест планеты

10 удивительно красочных мест планеты


 

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