10 удивительно красочных мест планеты

После зимы, «окрашенной» в основном серым, белым и черным цветами, душа требует ярких красок. К счастью, последующие сезоны — весна, лето и осень — изобилуют всевозможными цветами и оттенками. Природа, как искусный художник, создаёт в это время невероятной красоты «картины», которыми мы можем любоваться. В связи с недостатком красок, мы решили создать подборку удивительно красочных мест планеты. В рейтинг вошли не только объекты природы, но также города.



Намибия. Плоскогорье Намакваленд.



















Китай. Люпинг. Рапсовые поля.















Япония. Парк Hitsujiyama. Цветение флокс.















Марокко. Город Шефшауен.















Нидерланды. Цветочные плантации.















Франция. Область Прованс. Лавандовые плантации















США. Штат Аризона. Формация из скал «Волна».















Италия. Чинкве-Терре.











Япония. Хитатинака. Парк Хитачи-Сиасайд.















Италия. Венеция. Остров Бурано.











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