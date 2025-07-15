Почему в СССР были популярны пельмени с уксусом

Пельмени — это очень вкусное блюдо, которое любят многие люди по всему миру. Они отлично сочетаются с различными приправами и добавками. Это, в свою очередь, делает их универсальным блюдом, которое подойдёт не только для обеда, но и для ужина. Сейчас их едят вместе со сметаной и кетчупом. Но знали ли вы о том, что в советское время в качестве добавки использовался уксус?
Пельмени были очень популярны в СССР/ Фото: m.fishki.net
Уже давно не секрет, что пельмени — это традиционное блюдо для русского человека, которое все чаще можно встретить на столе. Ведь существует огромное количество вариаций этого яства. Кроме того, сейчас можно найти на прилавках магазинов самые разнообразные вкусы. Каждый человек может выбрать тот вкус, который ему подходит больше всего. В качестве добавок можно использовать не только сметану и кетчуп, но и масло, перец или же ароматную приправу, которая лишь подчеркнёт изысканный вкус этого блюда.
Но оказывается, что в советское время многие люди предпочитали есть данное блюдо вместе с уксусом. Сейчас же, такое сочетание, как пельмени с уксусом, кажется современным людям немного странным. Но все же, ещё и среди молодежи можно найти тех самых гурманов, которые используют в качестве добавки именно уксус. Конечно же, со временем данная привычка становится все более старомодной.
Существовали даже специальные заведения, где подавали данное блюдо
Не секрет, что пельмени напрямую ассоциируются с периодом Советского Союза. Но давайте с вами разберемся, почему так происходит? Оказывается, что свои корни данное блюдо берет ещё в далёком прошлом.на тех землях, где жили сибирский и узбекский народы.
Существует даже традиционный сибирский рецепт этого блюда. Исходя из него, в мясо обязательно нужно добавить колотый лёд. Он нужен был для того, чтобы придать блюду сочность. Кроме того, для приготовления пельменей использовали либо медвежье мясо, либо мясо лесной птицы. Нередко в рецепте можно было встретить даже дикие ягоды. Например, это могла быть морошка, клюква и брусника.
Иногда в пельмени добавляли даже ягоды / Фото: agrarii.com
Но вот каким именно образом пельмени стали традиционным блюдом в СССР — остаётся загадкой. В советский период данное блюдо подавалось везде: начиная от столовых и заканчивая изысканными дорогими ресторанами. К тому же, некоторые готовили его дома самостоятельно, ведь это было не так уж и сложно. С уверенностью можно сказать о том, что в советский период пельмени были популярны также, как и в Америке фаст-фуд. Несмотря на то, что появились они гораздо раньше, широкое признание пельмени получили лишь в СССР.
Многие люди с радостью посещали те места, где можно отведать данное блюдо. Во многих заведениях можно было найти на столе бутылочку с уксусом. Стоила она достаточно дёшево — всего 24 копейки. Но у клиента всегда был выбор. Он мог в качестве добавки использовать не только уксус. Чаще всего в заведениях предлагали попробовать пельмени вместе со сметаной или же краснодарским соусом. Каждый мог выбрать то, что ему по душе.
Это блюдо было легко приготовить
Несмотря на то, что людям предлагали широкий ассортимент выбора, многие посетители все равно предпочитали есть их вместе с уксусом. Все дело в том, что он был достаточно бюджетным, нежели другие добавки. Ведь давно не секрет, что обычные советские граждане жили не слишком богато, и иногда им приходилось экономить на некоторых элементарных вещах. Уксус являлся не только дешёвым, но и достаточно распространенным. Например, в то время редко можно было встретить майонез, который сейчас продается на каждом шагу.
Можно подумать, что дело лишь в том, что уксус самая дешёвая добавка, именно поэтому его и покупали, но как бы не так. Оказывается, что в ассортименте некоторых заведений не всегда можно было обнаружить какой-нибудь изысканный соус. В основном их подавали достаточно редко, чаще всего это происходило в праздничные дни. Причем подавались они достаточно маленькими порциями. Их просто не хватало на всех, именно поэтому цена на них была завышенной.
Уксус был достаточно дешёвым / Фото: vsegda-tvoj.livejournal.com
Из-за такого расклада многие граждане долгое время питались пельменями именно с уксусом. Чаще всего столовые посещали обычные рабочие, которым нужен был быстрый перекус, который насытил бы их организм и дал дополнительные силы. В принципе, обычных граждан устраивала бюджетная цена и качество продукции, поэтому они достаточно часто посещали такие заведения.
Но оказывается, что не только по этим причинам советские граждане выбирали уксус. Если обратиться к культурным кулинарным истокам, то можно понять их выбор. На самом деле, есть блюда с этой добавкой — это просто традиция. Например, отечественный этнограф Дмитрий Константинович Зеленин написал материал на тему «Уксус и русские крестьяне». В данной работе учёный рассказывает о том, что русский народ ещё в древние времена использовал уксус в качестве добавки ко многим блюдам.
Пельмени со сметаной и кетчупом
Русский народ добавлял уксус даже в постные блюда. Например, его очень часто подавали к солёной рыбке. Данное блюдо считалось традиционным на землях, заселенных онежанами. Что более удивительно, некоторые народы готовили уксус самостоятельно, ведь считали, что он будет более вкусным и насыщенным. Например, пельняни использовали в качестве сырья для приготовления уксуса настоящее пиво.
Однако существует и еще одно объяснение, почему уксус считается более привычным для русских. Это связано с тем, что в прошлом уксус использовался для нивелирования жирности пищи. Например, его добавляли к салу или сомовине, чтобы сделать их менее жирными. Ведь он являлся низкокалорийным продуктом и идеально подходил тем, кто следил за своим физическим здоровьем.
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