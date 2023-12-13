Как выглядит мама Илона Маска: Дама 70-ти лет, которая даст фору многим молодухам

Знакомьтесь: Мэй Маск и её эксцентричный стиль.
Нелёгкий это труд – вырастить гения. Так и представляешь себе старушку с уставшими глазами, которая ночей не досыпала – старалась дать лучшее чаду. Или же строгую маму-«училку» с идеально гладкой причёской и железной дисциплиной. Вот только мать эксцентричного Илона Маска не попадает ни в один из образов. Эта женщина настолько же сногсшибательна, как умна и успешна. А её стилю позавидует любая двадцатилетняя девчонка. Вот вам и «старушка»!
Мэй Маск: как выглядит мама Гения.
Илон Маск – личность эксцентричная. В многочисленных интервью миллиардер предпочитает рассказывать не столько о транспорте будущего или колонизации Марса, сколько о личных драмах и детских обидах. Известно, что у создателя Tesla крайне сложные отношения с отцом и близкая дружба с матерью. Как раз о ней, красавице Мэй Маск, предлагаем узнать больше в этом материале.
Роскошная Мэй Маск.
Знакомьтесь – Мэй Маск. Она родилась в Канаде, но в юном возрасте переехала с родителями в ЮАР.
А так Мэй выглядела в 60-ых на заре своей модельной карьеры.
В 1969-ом Мэй стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Южная Африка», что открыло перед ней большие перспективы в модельном бизнесе.
В конце 80-ых всё семейство Масков перебирается в Канаду.
Даже спустя 20 лет Мэй продолжает сниматься в рекламах и попадать на развороты. Но в 1989-ом делает это уже в Канаде, куда переезжает вместе с тремя детьми: сыновьями Илоном, Кимбэлом и дочкой Тоской. О своём бывшем муже, брак с которым распался через 16 лет, мисс Маск вспоминать не любит.
В 90-ых Мэй разрывается между 5 работами и 3 детьми, но продолжает сниматься.
В те времена Мэй Маск работала на 5 работах, а между тем успела получить высшее образование – стала магистром диетологии. И всё ещё участвовала в фотосессиях. С трудом заработанный капитал в 10 тысяч долларов женщина вложила в компанию Zip2, которую основали Илон с братом. Было это в середине 90-ых.
У Мэй Маск есть степень магистра диетологии…
… и потрясающее чувство стиля.
Мэй назвала эти 10 тысяч «лучшей инвестиций в своей жизни». Годы спустя корпорация Compaq Computers приобрела бизнес Масков за 300 миллионов долларов.
«Я всегда была слишком занята…».
Хотя сама Мэй на вопросы журналистов часто отвечает, что никогда особо не помогала своим детям («я всегда была слишком занята…»), каждый из троицы Масков отмечает её поддержку и колоссальное влияние. К слову, Кимбэл Маск – владелец крупной сети ресторанов The Kitchen, а дочь Тоска – режиссёр и успешный телепродюсер.
Маск продолжает появляться на обложках…
… и не теряется на фоне молодых старлеток.
Мэй Маск ведёт активную преподавательскую деятельность и всё ещё (спустя 50 лет!) появляется на обложках журналов. А также «подрабатывает» моделью для такого модного гиганта, как Cover Girl.
Стильные образ Маск в Инстаграм собирают тысячи лайков.
И, конечно, радует подписчиков в Инстаграм экстравагантными образами.
… и ей очень комфортно в этом возрасте.
В апреле Мэй исполнилось 70, и она ни капли не стесняется своего возраста. «Я могу заниматься тем, что хочу, а не тем, чем должна…это самый счастливый период в моей жизни». И как тут не поверить?
У роскошных женщин нет возраста.
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