Как выглядит мама Илона Маска: Дама 70-ти лет, которая даст фору многим молодухам

Знакомьтесь: Мэй Маск и её эксцентричный стиль.

Мэй Маск: как выглядит мама Гения.

Роскошная Мэй Маск.

А так Мэй выглядела в 60-ых на заре своей модельной карьеры.

В конце 80-ых всё семейство Масков перебирается в Канаду.

В 90-ых Мэй разрывается между 5 работами и 3 детьми, но продолжает сниматься.

У Мэй Маск есть степень магистра диетологии…

… и потрясающее чувство стиля.

«Я всегда была слишком занята…».

Маск продолжает появляться на обложках…

… и не теряется на фоне молодых старлеток.

Стильные образ Маск в Инстаграм собирают тысячи лайков.

… и ей очень комфортно в этом возрасте.

У роскошных женщин нет возраста.