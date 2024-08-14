Джентльмены предпочитают не только блондинок: Джейн Рассел - секс-символ золотой эпохи Голливуда

Джейн Рассел - секс-символ золотой эпохи Голливуда.
«Золотым веком» Голливуда называют период 30-50-х годов прошлого столетия. Именно тогда блистали артисты, ставшие в последствие эталоном для последующих поколений. Одной из таких актрис была Джейн Рассел. Знойная брюнетка, точеная фигура, пронзительный взгляд и острый ум – именно эти данные позволили ей не затеряться среди десятка других актрис и получить свою звезду на Аллее Славы.
Jane Russell - актриса Голливуда 1940-50 гг. | Фото: liveinternet.ru.
Родилась будущая звезда Джейн Рассел (Jane Russell) в 1921 году в семье военнослужащего и актрисы. Именно мать настояла, чтобы девочка брала уроки фортепиано и посещала драмкружок. Когда Джейн исполнилось 15 лет, ее отец скоропостижно скончался, а мать была не в состоянии прокормить пятерых детей сама. Джейн пришлось бросить школу и пойти работать. Немного позже дела матери наладились, а девочка продолжила заниматься актерским мастерством.
Джейн Рассел - секс-символ Голливуда. | Фото: liveinternet.ru.
В 1940 году Джейн Рассел приметил миллионер и по совместительству продюсер Говард Хьюз. Он предложил начинающей актрисе контракт, рассчитанный на семь лет. Она согласилась. В столь длительный срок Говард Хьюз хотел сделать Джейн звездой первой величины. Он делал ставки на внешние данные девушки.
Кадр из к/ф «Вне закона». | Фото: liveinternet.ru.
Первая лента, в которой Джейн Рассел снялась по настоянию Хьюза, называлась «Вне закона» (The Outlaw). Фильм был снят в 1941, но пролежал на полке 2 года, а затем был выпущен в прокат для узкого круга зрителе. Дело в том, что цензоры решили: грудь актрисы в фильме открыта больше, чем дозволено, а это противоречило правилам тогдашней морали. В широкий прокат лента вышла только в 1946-м. Но затянувшая премьера сыграла только на руку актрисе. Фильм был покрыт ореолом таинственности, ходили слухи, что Говард Хьюз придумал для Джейн Рассел специальный бюстгальтер «на косточках», который выгодно и нереально сексуально подчеркивал ее грудь. Бюстгальтер действительно присутствовал, но он был безумно неудобным, поэтому актриса заменила ее на свой.
Мэрилин Монро и Джейн Рассел в к/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». | Фото: liveinternet.ru.
После этого фильма было еще несколько. Джейн хотелось играть характерные, интеллектуальные роли, но всегда акцент делался на ее соблазнительной внешности. В 1953 году она снялась в комедии «Джентльмены предпочитают блондинок» в паре с Мэрилин Монро. Стоит отметить, что блондинка совершенно не затмевала брюнетку. Фильм получил положительную оценку критиков и собрал несколько престижных наград. После этой ленты последовало продолжение с участием только Джейн Рассел «Джентльмены женятся на брюнетках». Это фильм уже не произвел такого фурора, как предыдущий.
Голливудские актрисы Мэрилин Монро и Джейн Рассел. | Фото: liveinternet.ru.
Jane Russell - блестящая американская актриса 40-50-х годов XX века. | фото: upyourpic.org.
В 1970 году Джейн Рассел ушла из кино и занялась благотворительностью. Она основала фонд, помогающий семьям в усыновлении детей. Женщина была трижды замужем, но первый неудачный аборт лишил ее возможности иметь детей. Актриса усыновила двух мальчиков и девочку, но для этого ей пришлось пройти множество бюрократических преград. Памятуя об этом, Джейн Рассел решила помогать семьям, желающим усыновлять детей.
Джейн Рассел - секс-символ американского кинематографа. | Фото: images4.fanpop.com.
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