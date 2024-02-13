5 самых громких случаев женской мести за издевательства мужчины в истории. Фрагмент картины Артемизии Джентилески.
Мужчины любят утверждать,что женщины мстительны, но постоянно забывают об этом и не на шутку удивляются, увидев, наконец, женскую месть за издевательства или надругательство. Настолько удивляются, что мстительница немедленно входит в легенды. Вот только некоторые из них, от древности до наших дней.
Ирак, 2015 год: беглая рабыня, которая не побоялась вернуться
Взятая в рабство для изнасилований и других издевательств женщина, которая предпочла скрывать своё имя от славы, сумела убежать из плена ИГИЛ в Ираке и вернуться с оружием в руках, чтобы застрелить предводителя боевиков, который держал её в рабстве, щедро делясь рабыней со своими «подчинёнными». Предводитель по имени Абу Анас, бывший российский гражданин, был широко известен в Ираке своими зверствами. Похищение женщин для пыток и изнасилований — обычная практика ИГИЛ. По представлениям этих мусульманских радикалов, смерть от руки женщины закрывает дорогу в рай, поэтому беглянка решила никому не передоверять свою месть. Впрочем, по другим данным, Абу Анас был убит американцами, а история мстительницы — просто народная легенда.
Боудикка очень крепко запомнилась римлянам.
Фактически, сюжет этой легенды почти повторяет историю кельтской королевы Боудикки времён завоевания Британии Древним Римом. Римские завоеватели публично выпороли её, а затем изнасиловали вместе с двумя её дочерьми. Просто потому, что могли: её указал наследницей своих земель принявший римскую власть царь одного из кельтских племён, а римляне решили, что женщине надо «показать её место».
Их поступок дал Боудикке возможность поднять восстание не только своего племени, но и нескольких соседних — так были возмущены кельты. В результате был полностью уничтожен Девятый Испанский Легион, а всего кельты убили 80 000 римлян, то есть всю колонию на месте нынешнего Лондона.
Ради мести за поруганных женщин объединились несколько племён.
Индия, 2004 год: женщины против Акку Ядава
Бандит по имени Акку Ядав несколько лет вместо со своими подельниками убивал, грабил, а также устраивал жестокие групповые изнасилования девочек и женщин, копируя сцены из порнороликов. Его крышевала полиция, и в результате он не только оказывался «неуловимым», но и знал по именам всех, кто посмел попытаться писать на него заявления.
Наконец, жители области, где он орудовал, смогли договориться. Они ворвались в дом Ядава, избили его и отвели в полицию, где угрожали полицейским расправой, если они не арестуют бандита. Когда дело дошло до суда, прошёл слух, что покровители обещали Ядаву, что в тюрьме он будет жить как царь, хорошо питаться и вызывать проституток. Во время заседания в зал ворвались двести пострадавших от Ядава женщин и убили его, разорвав буквально на куски. Их не стали преследовать по закону.
Убийство Акку Ядава многие СМИ назвали самым впечатляющим актом мести нашего времени.
США, 1999 год: непростой случай кастрации
Криминальные истории с кастрацией обычно вертятся вокруг неверности мужей и пылкой страсти жён, но не в случае с Лореной Боббит. Когда её спросили, почему она отрезала пьяному спящему мужу член, увезла его на машине подальше и выбросила в окно, она ответила, что он слишком долго избивал её и брал силой. В ночь преступления он сделал это снова, и, когда мистер Боббит заснул, Лорене показалось, что терять ей нечего — разве что убивать человека она не готова.
Мистер Боббит действительно перестал бить и насиловать женщин — его, по рассмотрении всех доказательств, судили за домашнее насилие, а в тюрьме оказались одни мужчины. Пытался ли Боббит издеваться над мужиками или смел был только против женщин, неизвестно. Лорена, придя в себя, основала организацию, которая помогала женщинам сбегать от домашних тиранов.
Лорена Боббит в суде.
Византия, VI век: отомстить системе
Феодору проституировали ещё в ранней юности. Она была не просто проституткой, а участницей публичных порношоу, в течение которых ей приходилось совокупляться с большим количеством мужчин одновременно. Она не раз беременела, но вызывала у себя выкидыши, сама или под давлением проституторов. Ей, однако, удалось получить более-менее пристойное образование, посещая собрания монофизитов, где обсуждались многие сложные вещи, и выучиться ремеслу (прядению).
После того, как Феодору выкупил, увёз с собой в Египет, а потом бросил любовник, ей удалось вернуться в Константинополь и начать новую жизнь. Позже она стала женой военачальника Юстиниана. Когда Юстиниан получил императорский титул, Феодора стала его соправительницей и повелела изгнать из Византии всех владельцев борделей, полагая, что таким образом остановит проституирование других девочек и женщин. Иоанн Малала так рассказывает об этом деянии:
Феодора с придворными. Антуан Хельберт.
«В то же самое время благочестивая Феодора после других своих добрых дел сделала следующее. Так называемые содержатели притонов шныряли вокруг, высматривая повсюду бедняков, имеющих дочерей, и, дав им обещания и немного номисм, они забирали тех [девиц] якобы на воспитание. [Сами же] выставляли их публично, пользуясь их несчастьем и получая низкую выгоду от [продажи] их тел. И вынуждали их выставлять себя.
Таких содержателей притонов она [Феодора] повелела разыскать со всей тщательностью. И когда они были приведены вместе с девицами, она приказала каждому рассказать о клятве, данной их родителям. Те сказали, что дали по пять номисм за каждую [девицу]. После того как сказанное было подтверждено клятвой, благочестивая василиса, дав деньги, освободила девиц от ярма горького рабства, повелев, чтобы не было содержателей притонов, а девиц, одарив одеждой и дав по номисме, отпустила»
Древняя Русь, X век: и чего ей не нравилось?
Как известно, князь Владимир, позже ставший святым, женщин брал себе сколько хотел и без спросу, не считаясь даже (что в то время было непринято) с их происхождением. Среди жертв его похоти была юная невеста его брата, дочь князей Полоцких, Рогнеда. Владимир разорил Полоцк, изнасиловал Рогнеду на глазах у родителей, убил их на её глазах, а потом сделал одной из своих жён, выделив отдельный терем.
Рисунок В. Вокропота.
Через несколько лет после утех Владимир не уехал из терема Рогнеды, а заснул в нём. Женщина немедленно попыталась его зарезать, но — из-за отсутствия привычки — не преуспела. Князь проснулся и пришёл в гнев. Никак не понимал он, за что с ним так жестоко обращаются. За «женское коварство» он решил покарать Рогнеду смертью, но на её защиту встал их маленький сын. Владимир сконфузился, ушёл, а после выслал Рогнеду с сыном обратно в Полоцк, на княжение. Хотя месть Рогнеде и не удалась, она хотя бы перестала терпеть постоянные изнасилования убийцы своих родителей.
Текст: Лилит Мазикина
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