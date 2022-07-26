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Целебная вода, которая оживит ваши цветы

Наверное, среди всех, кто любит комнатные растения, нет того, кто бы не хотел, чтобы его комната была похожа на цветущий сад.
Конечно, чтобы и в масштабах комнаты получить цветущий сад, радующий яркой зеленью и цветением, за ним необходимо ухаживать, а точнее регулярно подкармливать, чтобы комнатные растения были сильными и здоровыми.

Целебная вода, которая оживит ваши цветы

За действенным удобрением же вовсе не обязательно идти в садовый магазин, достаточно и продуктового, ведь там вы можете найти по-настоящему целительную подкормку со множеством микро-и макроэлементов, в том числе калием и магнием, которые положительно влияют на развитие растений и стимулируют долгое цветение. Речь идет о знакомой всем минеральной воде.

Целебная вода, которая оживит ваши цветы

Перед подкормкой обязательно дайте минеральной воде отстояться примерно в течение суток при открытой крышке, чтобы из нее испарилась углекислота. Затем смешайте минеральную воду с обычной, подготовленной для полива водой в отношении 200 мл на 1 л.

Целебная вода, которая оживит ваши цветы

Поливать такой живительной водой растения необходимо под корень, а проводить подкормку достаточно 1 раз в 2-3 недели, чередуя с другими подкормками.

Целебная вода, которая оживит ваши цветы

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как и зачем стоит поливать цветы минеральной водой.


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Цветывода
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