Индивидуальный гараж в шаговой доступности – несбыточная мечта многих автовладельцев, живущих в городах. Да и крытая парковка доступна далеко не всем. Поэтому большинство водителей вынуждены оставлять своих «железных коней» под открытым небом.

А это повышает риск угона и порчи автомобиля. Как правильно содержать машину при отсутствии гаража – в нашем материале.

1. Выбор парковки

2. Где лучше держать автомобиль

3. Защита от угона и хулиганов

4. Защита от солнца и осадков

5. Защитный чехол

6. Не привлекать внимание воров

Автомобиль на парковкеИдеальное место для стоянки автомобиля – не рядом с домом, а там, где безопаснее. Опытные владельцы знают, что для этого лучше подойдут открытые пространства, желательно подальше от рекламных щитов, столбов и любых неустойчивых конструкций. Они могут упасть и повредить машину, если поднимется сильный ветер.Не стоит оставлять свою «ласточку» и вблизи деревьев. Особенно больших или старых. Во время грозы или при сильном ветре они могут рухнуть и серьезно повредить автомобиль. Ладно, если проблема ограничится только поцарапанным кузовом. Намного хуже, когда дерево или большая ветка пробьет крышу или разнесет стекла. Тут уж придется сильно раскошелиться на ремонт и восстановление.Другая опасность от деревьев для автомобиля – попадание смолы, птичьего помета, тополиных почек или цветочного сока на ЛКП. Если вовремя не убрать органическую массу с поверхности, она проникнет внутрь покрытия и разрушит его. Но и своевременная очистка автомобиля не гарантирует отсутствие пятен. Не исключено, что органика обесцветит или окрасит покрытие.Под окнами дома машину лучше не оставлятьОставлять машину под окнами – тоже не лучшее решение. Нерадивые соседи могут «ненароком» что-то уронить на автомобиль: пакет с мусором, бутылку или гнилые помидоры.А зимой с подоконников и крыши будут падать сосульки или наледь.Не стоит оставлять машину рядом со спортивной или детской площадкой. Никто не даст гарантии, что в нее не прилетит мяч, бита или тяжелая шайба.Откажитесь от мысли держать автомобиль около мусорных баков. Во-первых, он может пострадать от громоздкой уборочной техники и действий коммунальщиков, а во-вторых, салон будет пропитываться неприятными запахами. А избавиться от вони очень непросто.Безлюдные и темные участки придомовой территории – еще один фактор риска для вашей машины. В плохо просматриваемом или затемненном месте она станет легкой добычей для злоумышленников и хулиганов.Оставлять машину лучше в зоне видимости из окнаЕсли нет возможности оставлять транспортное средство на платной парковке, то нужно выбрать для него наиболее безопасное место. Специалисты советуют держать машину в зоне видимости из окон квартиры. В противном случае нужно позаботиться о камере видеонаблюдения.Парковочное место должно быть хорошо освещено, находиться вдали от неустойчивых конструкций и коммуникаций. А еще специалисты рекомендуют ставить машину с северной стороны зданий. Как правило, такие места хорошо защищены от ветров, осадков и ярких солнечных лучей.А вот держать автомобиль в проходе между зданиями не рекомендуется. В них постоянно образуются сквозняки. Потоки воздуха поднимают пыль, песок и мусор. И все это будет попадать на автомобиль, царапая ЛКП и оставляя микроповреждения.Механическая защита от угона машиныЧтобы обезопасить машину от злоумышленников, необходима надежная противоугонная система. Во-первых, нужно следить за ее исправностью. А во-вторых, имеющуюся штатную защиту лучше усилить дополнительными устройствами. Например, установить скрытый выключатель запуска двигателя.Секретный модуль блокирует запуск мотора и активирует различные устройства в системе сигнализации с помощью размыкания или замыкания электроцепи. Преступникам придется повозиться, чтобы обнаружить секретную кнопку. А так как в ней нет радиосигнала, то и взломать удаленно ее не получится. Поэтому вряд ли злоумышленники будут долго задерживаться около вашей машины. Поняв, что завести ее не удастся, они предпочтут скрыться с места преступления и поискать более легкую добычу.Нелишним будет установить блокиратор капота. Тогда угонщики не смогут добраться к подкапотному пространству, чтобы отключить сигнализацию или электропитание.Усилить противоугонную систему можно также замком рулевого вала. Хотя некоторые водители считают его дедовским способом защиты, блокиратор хорошо справляется со своей задачей. Чтобы его отключить, угонщикам опять-таки потребуется время. И оно будет работать против них.Затонированное лобовое стекло автомобиляБольшинство деталей салона сегодня делают из пластика. А этот материал, несмотря на уверения производителей в прочности, крайне чувствителен к прямым солнечным лучам. Под действием ультрафиолета и высоких температур он быстро высыхает, выгорает, становится ломким.Защитить салон от солнца можно несколькими способами. Например, сделать тонировку лобового стекла. Качественное покрытие задерживает до 99 % ультрафиолета. А это значит, что детали салона дольше сохранят свою функциональность и привлекательный внешний вид.Стоянка машин зимойЕще стоит подумать о зимней защите. Одно из уязвимых мест – днище автомобиля. Именно на него приходится основная нагрузка в холодный период. Токсичные реагенты, дорожная соль, частички асфальта и гравий попадают на поверхность и повреждают его. А еще на днище плохо влияет повышенная сырость. Поэтому для зимней стоянки нужно подобрать ровную площадку, чтобы на ней не образовывались лужи.В преддверии осенне-зимнего периода нужно проверить днище на предмет ржавчины. В случае необходимости почистить его и обработать антикором. А зимой надо регулярно смывать дорожную грязь и соли, прилипшие к днищу. Если пользуетесь автомобилем каждый день, то лучше это делать раз в 2-3 недели. А во время оттепелей, затяжных снегопадов или поездок за городом – чаще.Также нужно позаботиться о порогах, дренажных каналах и дверных уплотнителях. От их состояния зависит, будут ли вода и тающий снег оставаться внутри автомобиля или уходить по водостокам. Пороги необходимо осмотреть и покрыть антикоррозийным средством, дренажные трубки – прочистить, уплотнители – помыть и обработать силиконовой смазкой. Ну или заменить, если сильно рассохлись.Автомобиль в защитном чехлеНеплохой вариант решения проблемы – автомобильный чехол. Их шьют из специальных материалов, пропитывают составами от воды и огня. Такой чехол убережет машину от осадков и ультрафиолета, птичьего помета, смолы, цветочного сока и насекомых. А также осложнит задачу барсеточникам и автоугонщикам.Важно, чтобы материал пропускал воздух. В противном случае ЛКП со временем начнет набухать и отслаиваться.Мобильный телефон в автомобиле может привлечь воровТелефон, ноутбук, кошелек или любые ценные вещи, оставленные в машине на видном месте, гарантированно заинтересуют злоумышленников. Воры разобьют стекло или выломают дверь, чтобы добраться до них. А значит, к краже добавится еще одна головная боль – ремонт автомобиля.Чтобы этого не случилось, постарайтесь не оставлять в салоне ничего, что могло бы привлечь грабителей. Если не получается забрать все вещи с собой, то хотя бы убирайте их в бардачок, прячьте под сиденьями или между ними.