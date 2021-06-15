Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

Самый простой, хотя и радикальный способ расширить пространство маленькой квартиры – это собрать предметы, крадущие площадь, и убрать их куда-то из дома. Отдать друзьям, продать или выставить рядом с мусоркой – решать вам. Сделав это, вы увидите, как преобразится ваша крохотная жилплощадь.



1. Большая люстра

2. Крупные рисунки на стенах

3. Массивные двери

4. Громоздкая мебель

5. Тёмные цвета

6. Контрастный пол

7. Тяжелые портьеры

8. Перегородки

9. Большие картины

10. Много декора

Люстра «как из дворца» сожрет кубометры воздуха и даже не поморщится. Игра со светом – важный элемент преображения в малогабаритной квартире. Замените дворцовую люстру на потолочные и настенные лампы, бра, торшеры — и жилье визуально расширится.Выбирайте обои с мелким узором, а еще лучше – однотонный дизайн стен. Это могут быть обои под покраску, или просто окрашенные пространства. Если нужны цветные акценты, добавьте небольшие акварели или семейные фотографии.Двери можно убрать там, где это возможно. Если в помещении без них не обойтись, то маленькая квартира будет выглядеть лучше с дверями из дымчатого или затемненного стекла. Не забывайте и про портьеры.Мебель может подавлять, как людей, так и пространство. Уберите массивное, тяжелое, громоздкое, замените стулья или столы на прозрачный пластик или стекло. Невесомая воздушная мебель визуально не будет загромождать комнаты.Темные краски поглощают свет, и пространство кажется меньше, чем есть на самом деле. Используйте светлые глянцевые оттенки. Не бойтесь, что они испачкаются – почистить и отстирать все можно быстро, а света и бликов получите вдоволь.Цвет пола в крошечном жилище должен быть близким по тону к цвету стен и потолка. Это может быть светлый ламинат или паркет, яркий, но не контрастный.«Богатые» шторы выглядят солидно и достойно, но наполнят маленькую квартиру мраком и ощутимым запахом нафталина. Выбирайте невесомые занавески, которые легко драпируются и отражают искусственный или солнечный свет.Зонировать пространство перегородками можно только в больших квартирах. Маленькие комнаты станут визуально еще меньше.Триптихи, диптихи и гигантские полотна оставьте дворцам и музеям. Малогабаритные квартиры созданы для изящных натюрмортов на один цветок, миниатюрных портретов и небольших фотографий в рамках.Перегрузка декором вредна даже большим помещениям, не говоря о крохотных комнатах. Девиз «меньше, да лучше» должен стать главным.Не бойтесь убирать массивные и захламляющие жилье мебель и предметы обихода. Сделав это один раз, вы уже не решитесь приносить в дом подавляющие пространство и поглощающие воздух вещи. Квартира станет уютной, комфортной и любимой.