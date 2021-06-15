С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    То что "самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля человеческая самка" известно. Как известно и то, что НИ ОДНО матриархал...Женщины-воины: яр...
  • Wlad Wlad
    Угу, если бы еще хоть один современный "ученый" привел определение термину "деньги" - цены бы им не было.Как древние майя ...
  • Wlad Wlad
    На данный момент все мысли Будды являются БЕЛЫМ ШУМОМ для современных людей имеющих "образование без образованности" ...Восемь уроков Буд...

Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

Самый простой, хотя и радикальный способ расширить пространство маленькой квартиры – это собрать предметы, крадущие площадь, и убрать их куда-то из дома. Отдать друзьям, продать или выставить рядом с мусоркой – решать вам. Сделав это, вы увидите, как преобразится ваша крохотная жилплощадь. 

1. Большая люстра


Люстра «как из дворца» сожрет кубометры воздуха и даже не поморщится. Игра со светом – важный элемент преображения в малогабаритной квартире. Замените дворцовую люстру на потолочные и настенные лампы, бра, торшеры — и жилье визуально расширится. 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

2. Крупные рисунки на стенах


Выбирайте обои с мелким узором, а еще лучше – однотонный дизайн стен. Это могут быть обои под покраску, или просто окрашенные пространства. Если нужны цветные акценты, добавьте небольшие акварели или семейные фотографии. 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

3. Массивные двери


Двери можно убрать там, где это возможно. Если в помещении без них не обойтись, то маленькая квартира будет выглядеть лучше с дверями из дымчатого или затемненного стекла. Не забывайте и про портьеры. 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

4. Громоздкая мебель


Мебель может подавлять, как людей, так и пространство. Уберите массивное, тяжелое, громоздкое, замените стулья или столы на прозрачный пластик или стекло. Невесомая воздушная мебель визуально не будет загромождать комнаты.
 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

5. Тёмные цвета


Темные краски поглощают свет, и пространство кажется меньше, чем есть на самом деле. Используйте светлые глянцевые оттенки. Не бойтесь, что они испачкаются – почистить и отстирать все можно быстро, а света и бликов получите вдоволь. 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

6. Контрастный пол


Цвет пола в крошечном жилище должен быть близким по тону к цвету стен и потолка. Это может быть светлый ламинат или паркет, яркий, но не контрастный. 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

7. Тяжелые портьеры


«Богатые» шторы выглядят солидно и достойно, но наполнят маленькую квартиру мраком и ощутимым запахом нафталина. Выбирайте невесомые занавески, которые легко драпируются и отражают искусственный или солнечный свет. 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

8. Перегородки


Зонировать пространство перегородками можно только в больших квартирах. Маленькие комнаты станут визуально еще меньше. 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

9. Большие картины


Триптихи, диптихи и гигантские полотна оставьте дворцам и музеям. Малогабаритные квартиры созданы для изящных натюрмортов на один цветок, миниатюрных портретов и небольших фотографий в рамках. 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

10. Много декора


Перегрузка декором вредна даже большим помещениям, не говоря о крохотных комнатах. Девиз «меньше, да лучше» должен стать главным. 
Вещи, которых не должно быть в малогабаритной квартире

Не бойтесь убирать массивные и захламляющие жилье мебель и предметы обихода. Сделав это один раз, вы уже не решитесь приносить в дом подавляющие пространство и поглощающие воздух вещи. Квартира станет уютной, комфортной и любимой.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
вещиКвартира
Обсудить

Картина дня

наверх