Так ли загадочен Бермудский треугольник, как о нём говорят, или 10 главных секретов зловещего места

1. Колумб и небесный огонь - 1492 год

Христофор Колумб высаживается в Америке с братьями Пьюзон, несущими флаги и кресты, Д. Пуэбла (1832–1904).

Бермудский треугольник.

2. Томас Линч-младший с женой - 1779 год

Картина Джона Трамбалла «Декларация независимости», изображающая редакционный комитет Декларации независимости из пяти человек, представляющий свою работу Конгрессу.

3. Военный корабль США «Циклоп» - 1918 год

Угольщик ВМС США «Циклоп».

4. «Аталанта» - 1880 год

Инцидент во время поиска HMS Atalanta, 1880.

5. «Кэрролл А. Диринг» - 1921 год

Призрачный корабль, остров Окракок, Северная Каролина - это всё, что осталось от шхуны «Кэрролл А. Диринг».

6. «Протей» и «Нерей» - 1941 год

«Нерей» загружает уголь в Нагасаки, Япония, апрель 1916 года.

7. Рейс 19 - 1945 год

Карта рейса 19.

8. «Sulphur Queen» - 1963 год

Береговая охрана осматривает два спасательных круга и противотуманный рожок с нарисованным на них названием «SS Marine Sulphur Queen».

9. Маяк Грэйт Айзек Кей - 1969 год

Вид на маяк Грейт Айзек Кей, Бимини, Багамы, июнь 1996 год.

10. Самолёт Skymaster — 1971 год

C-54 Skymaster ВВС США.