Почему считается, что викинги носили рогатые шлемы, хотя в реальности было не так

Едва ли кому-то еще нужно сообщать о том, что настоящие викинги не носили тех самых рогатых шлемов, в которых они появляются в произведениях массовой культуре, рекламных брошюрах, театральных постановках, а также любых других не слишком серьезных коммерческих и художественных произведениях. Однако, если кто-то вдруг не знал – поздравляем, каждый день маленькое открытие: никаких знаменитых рогатых шлемов у скандинавов не существовало. Так что же на самом деле носили викинги, и какое отношение ко всему этому имеет композитор Рихард Вагнер?
1. Почему боевой шлем не должен быть рогатым?
Настоящие шлемы выглядели примерно так. |Фото: 1zoom.ru.
Рогатый шлем выглядит для кого-то брутально, для кого-то устрашающе, для кого-то смешно. Однако, с точки зрения защитных функций что средневековая, что современная каска для головы должна иметь как можно меньше выступающих элементов. Безусловно, на шлемах встречаются ребра жесткости и даже украшения (посмотри на роскошные шлемы Вендальской эпохи), однако все это никогда не «выдается» из общей конструкции головной защиты слишком сильно. Шлем должен обладать как можно более гладкими и округлыми формами.
Викингские шлемы очень простые. |Фото: m.123ru.net.
Это необходимо для того, чтобы любой посторонний и потенциально опасный предмет, бьющий по шлему или каске, соскальзывал с нее. При его соскальзывании значительная часть кинетической энергии, которая была приложена к этому предмету не перейдет в голову. Соответственно, если бьющий по шлему предмет вдруг в нем застрянет или еще хуже – зацепится за него, то в шлем уйдет абсолютно вся кинетическая энергия. В итоге даже если сам шлем не будет пробит, то голова человека получит мощнейшую заброневую конфузящую травму. В лучше случае это будет сотрясение головного мозга. В случае с рогатыми шлемами, все может кончиться еще печальнее, например, переломом шейных позвонков.
Ритуальный кельтский шлем из Ватерлоо. |Фото: wikimedia.org.
Само собой речь идет о том «как надо». Исключения есть везде и всегда. В том, числе исключения есть и здесь. Как минимум один рогатый шлем действительно существовал и использовался, правда не викингами, а древними кельтами. Речь идет о странном шлеме из Ватерлоо. Вот только сегодня большинство исследователей сходится во мнении о том, что данное изделие скорее всего было не элементом боевого снаряжения, а церемониальным головным убором для каких-то религиозных ритуалов.
2. Какие шлемы носили викинги на самом деле?
Шлем из Гермонбю. |Фото: Pinterest.
На самом деле викинги носили достаточно простые и скромные шлемы, даже по меркам своего времени. Как правило это была сварная стальная каска с заклепками, изготовленная из нескольких листов металла. В самых дешевых вариантах лицо защищалось наносником. В вариантах подороже на шлеме могла быть полумаска. На некоторых шлемах также была кольчужная бармица, которая защищала уши и затылок. Самым известным апокрифическим шлемом викингов, дошедшим до нас, является легендарный шлем из Гермонбю. Кроме того, это единственный шлем, сохранившийся до наших дней полностью. Все остальные находки – это фрагменты разной степени целости.
Вещь победившей утилитарности. |Фото: rasfokus.ru.
Настоящие шлемы викингов – это вещь победившей утилитарности. Если в Вендальскую эпоху скандинавы старались украшать шлемы золотыми, медными и позолоченными пластинами, то в эпоху викингов подобная роскошь ушла практически полностью. Связано это было в первую очередь с ростом населения, а вместе с тем и с ростом численности племенных и родовых дружин. Воинов стало больше, а воины в среднем стали беднее.
3. Откуда же в мировой культуре у викингов взялись стереотипные рогатые шлемы?
Выдающийся немецкий композитор Рихард Вагнер. |Фото: artivenezia.com.
Всему виной попса! Ну, если, конечно, Рихарда Вагнера можно считать попсой. Впрочем, живи Вагнер в XXI веке, а не в XIX, то он скорее всего стал какой-нибудь звездой шоу-бизнеса. Впрочем, в своем столетии известный немецкий композитор занимался тем же самым – развлекал людей творчеством. В 1876 году готовилась опера Вагнера «Кольцо Нибелунгов», написанная по мотивам германской мифологии (викинги – германцы), исландских саг и средневековой поэме «Песнь о Нибелунгах».
Рогатый шлем был выдуман художником по костюмам для оперной постановки. ¦Фото: belcanto.ru.
Само собой, для оперы нужны были эффектные костюмы. И тогда за дело взялся знающий человек - художник по костюмам Карл Эмиль Дёплер. Именно он и придумал тот самый «злосчастный» рогатый шлем для викингов. При этом Дёплер не имел даже малейшего понятия о том, как могли выглядеть шлемы настоящих викингов. Почему? Да потому что в XIX веке археология делала лишь первые робкие шаги в качестве исторической науки. Тот самый шлем из Гермонбю будет найден учеными только спустя множество десятилетий в 1943 году. Но все-таки кое-что было найдено и во времена Вагнера. Уже упомянутый кельтский шлем из Ватерлоо был обнаружен в 1868 году, и именно его художник по костюмам Карл Дёплер взял за основу для создания реквизита для «Кольца Нибелунгов». То, что опера про германцев, а шлем – кельтский, художника не смутило: выглядит ведь «древненько»!
В итоге опера Вагнера произвела в обществе настоящий фурор. Понравились и костюмы. Так вымышленный рогатый шлем и закрепился на многие десятилетия в общественном сознании.
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