Нагота в истории искусства:Как изменялось отношение к ню от Венер палеолита до классической живописи

Благодаря Ивану Ефремову и его "Таис Афинской" широкой публике стали известны понятия "гимнофилы" - то есть воспевающие наготу – и "гимнофобы" – те, кто выступает против изображения обнаженного человеческого тела. Поскольку тема наготы в современном искусстве зачастую носит довольно провокационный характер, дает ли это основания предполагать, что в настоящее время тон задают вторые?
Первые гимнофилы в искусстве
Гесиона, осторожно массируя голову Таис, робко выговаривала ей, упрекая в искушении судьбы:
– И как не боишься ты, госпожа, предстать обнаженной перед таким сборищем воинов. Они ловили тебя, как дельфина!..
– Если вокруг тебя много истинно храбрых и сильных мужчин, ты можешь считать себя в полной безопасности, – смеясь, отвечала ей гетера, – они ведь эллины и, особенно, спартанцы. Запомни это, пригодится. Кроме всего, помни, что мужи обычно застенчивее нас. Если мы следуем обычаям, то оказываемся гораздо смелее, а они смущаются.
– Почему же именно спартанцы?
– Потому что спартанцы – гимнофилы, любящие наготу, как тессалийцы, в противоположность гимнофобам – вам, беотийцам, македонцам.
Венеры палеолита
Говоря о самых первых произведениях искусства, увековечивших обнаженное человеческое тело, необходимо упомянуть так называемые «венеры палеолита» – каменные статуэтки довольно тучных пропорций, созданные десятки и даже сотни тысяч лет назад. Изваяния делают акцент на детородных качествах женщины, а потому, возможно, создавались в ритуальных целях для отправления культа Матери-Богини.
Древнегреческий курос
С идеей любования человеческим телом традиционно ассоциируется культура Древней Греции. В период архаики – VIII – V вв. до н.э. – скульпторы изображали обнаженного атлета, куроса, переняв опыт египетских ваятелей, но воплощая в статуях собственные традиции: в спортивных состязаниях одежда не использовалась. Женская же фигурка – кора (в переводе – «девушка») изображалась одетой в традиционное платье.
Древнегреческая кора
Скульпторы периода классики при создании женских статуй «одевали» свои произведения в драпировку, которая, тем не менее, скорее подчеркивала, чем скрывала очертания тела.
Первые обнаженные женские фигуры воплотились в статуях V века до н.э. Одним из шедевров Древней Греции стала статуя Афродиты Книдской работы Праксителя, про которую говорили, что сама богиня, увидев работу скульптора, воскликнула: «Когда же Пракситель видел меня нагой?». Статуя до настоящего времени не сохранилась, но существуют ее повторы и копии.
Римская копия статуи Афродиты Книдской
Наступившая позже эпоха эллинизма дала миру сотни и тысячи мраморных изваяний, созданных с безупречным знанием анатомии и вниманием к красоте человеческого тела. А древнеримские копии греческих статуй позволили сохранить наследие эллинов до наших дней.
Аполлон Бельведерский
Те цивилизации и государства, которые развивались под влиянием Эллады, – Рим, а затем Византия, относились к наготе сдержанно – не поклонялись, но и не испытывали отторжения. Но времена греческих атлетов, воспевающих силу, возможности, красоту человеческого тела, с закатом античности уходили все дальше в прошлое.
Целомудрие или ханжество?
На руинах античного мира нагота не могла не напоминать о себе – в статуях, рукописях и других материальных следах ушедшей эпохи, но согласно учению христианской церкви тело стали воспринимать как вместилище греха и пороков. Отрицалась его красота и вообще ценность, осуждались телесные удовольствия, приветствовались целомудрие, самобичевание, разного рода ограничения. Эта эпоха тоже нашла воплощение в искусстве, одним из символов Средневековья стала супружеская пара, изображенная на картине Яна Ван Эйка 1434 года, где мужчина и женщина облачены в несколько слоев тяжелой одежды, полностью скрывающей тело.
Я. ван Эйк. Портрет четы Арнольфини
Возвращение к канонам античного искусства, начавшееся в эпоху Возрождения, подарило миру новые произведения, чья гармония и красота продолжили прерванное на тысячу лет воспевание природы человека. Микеланджело создал Давида, потратив два года на доведение до совершенства заготовки из огромной глыбы каррарского мрамора - работу, которую безрезультатно пытались выполнить ранее несколько скульпторов.
Статуя Давида Микеланджело во Флоренции
Обнаженная натура появилась и в живописи. Основным источником сюжетов для художников-гимнофилов становятся античные мифы – о Венере, Марсе, Аполлоне и прочих богах греческого и римского пантеонов, однако появляются и произведения, на которых обнаженными показаны и персонажи из Библии, в частности, Адам и Ева.
Тициан. Адам и Ева
На древние традиции накладывались современные художникам представления о красоте и совершенстве, благодаря чему в искусстве появились, например, знаменитые «рубенсовские формы», воспевающие стандарты фигуры женщины XVII века.
П.П. Рубенс. Три грации
Противоречивые взгляды на наготу в искусстве
Интересно, что, как в эпоху Средневековья в искусстве звучали отголоски античной эстетики, так и в Новое время влияние различных пуританских течений, отвергающих идею телесной красоты, было очень велико.
Ф. Гойя. Маха обнаженная (махой называли испанскую горожанку)
Франсиско Гойя, написавший по заказу испанского министра Годоя картину «Маха обнаженная», был нанят создать и ее «одетую» копию, которую любитель живописи также разместил в своей резиденции. Первая картина была скрыта за «Махой одетой» и могла быть показана только приведением в действие специального механизма. Хитроумное устройство не помогло ценителю избежать наказания испанской инквизиции, правда, на рубеже XVIII – XIX веков оно носило скорее характер публичного осуждения, не выливаясь в серьезные санкции.
Ф. Гойя. Маха одетая
Изображения на картинах обнаженных людей, не имеющие отсылки к мифам или каким-либо аллегориям, традиционно сопровождались скандалами, такая участь постигла и картину Эдуарда Мане «Олимпия».
Э. Мане. Олимпия
Российская история жанра «ню», отображающего эстетику и красоту обнаженного тела, отличается от европейской – прежде всего по причине географической удаленности от античного мира и меньшим его влиянием на культуру славян. На Руси допускалось изображать без одежды лишь тех, кто никак не мог вызвать в зрителе эротических переживаний - аскетов, юродивых. Возрождение не могло не затронуть Россию, но пришло сюда значительно позднее, в эпоху правления Петра Первого, и потребовалось время для того, чтобы русские художники овладели искусством изображения человеческого тела.
К. Маковский. Красавица, готовая к купанию
Долгое время они, в отличие от западных собратьев, не пользовались услугами натурщиков, а предпочитали писать картину с мраморных статуй. Одним из первых эту новую для России европейскую практику перенял Валентин Серов в конце XIX века.
В. Серов. Обнаженная
Русская живопись с отставанием приобщалась к античным традициям воспевания обнаженного тела, спрос на такие произведения был противоречивым, а отечественная школа ориентировалась на несколько другие стандарты. Тем не менее, уже в Серебряном веке к жанру «ню» обращались довольно часто.
З. Серебрякова. Купание
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