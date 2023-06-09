Секреты, благодаря которым ваш холодильник будет сиять чистотой, а ни один продукт не испортится

Даже гуру домашней уборки не в силах сохранить чистоту холодильника в первозданном виде. Ведь во время хранения продуктов остаются неприятные запахи, разводы и пятна на поверхностях.

Кроме того, согласно исследованиям, холодильник — весьма благоприятная среда для существования плесени и микробов. Мы собрали полезные советы, которые помогут упростить чистку и уменьшить время уборки.



Не храните продукты в пакетах

Не ставьте на полку больше одной бутылки

Не забывайте про распределение продуктов

Держите зелень в стаканах

Не ставьте яйца и молоко на дверцы

Контролируйте температурный режим

Используйте салфетки для очистки поверхностей

Не перегружайте холодильник

Капитально чистите холодильник каждые 3-6 месяцев

Ставьте скоропортящиеся продукты на уровне глаз

Не забывайте чистить заднюю часть холодильника

Многие привыкли держать оставшуюся еду в тарелках, кастрюлях и пластиковых упаковках. Но не все продукты можно хранить подобным образом. К примеру, сыр, оставленный в пакете, уже через пару дней на вкус будет как пластик. Лучше всего использовать стеклянные контейнеры, которые надолго сохранят первозданное качество продуктов.Зачастую мы закупаем товары впрок, а в итоге в холодильнике можно найти сразу две банки горчицы или три бутылки с соком. Но это лишь захламит полки. Поэтому необходимо соблюдать правила хранения продуктов. Так, например, запасная нераспечатанная бутылка сока может подождать своего часа на кухонной полке, в то время как открытую следует держать в холодильнике.В использовании контейнеров для еды есть множество плюсов. Во-первых, на них легко можно написать срок годности. Во-вторых, некоторые продукты не рекомендуется хранить в близости друг от друга. К примеру, сырое мясо и птицу лучше положить на нижние полки, а готовые к употреблению продукты держать на верхних.Зачастую нижние полки холодильника используются для хранения сырых овощей и зелени. Но если поставить пучок укропа или салата в стакан с водой, он надолго сохранит свою свежесть. Кстати, куда более эстетично будет выглядеть кувшин с молоком, нежели приоткрытые упаковки с пестрыми этикетками.Несмотря на то, что производители холодильников предусмотрительно оставляют на дверцах подставки для яиц, для их хранения куда больше подходят внутренние полки. Все дело в том, что температура в области двери сильно колеблется и поэтому является неподходящим местом для скоропортящихся продуктов питания, и яйца могут быстро стухнуть.При этом на дверце спокойно можно поместить масла, приправы и соки. А молоко сможет простоять дольше если поставить его на нижнюю полку, которая дольше остальных остается прохладной.Чтобы продукты не испортились раньше окончания срока годности, необходимо следить за правильной работой холодильника. А именно, проверять уровень температуры. Норма составляет 1,7 — 3,3 °C. Превышение этой температуры грозит ростом бактерий и вредных микроорганизмов.Не нужно дожидаться капитальной уборки, чтобы вымыть все полки. Порой достаточно использовать дезинфицирующие салфетки для холодильников, ведь они хорошо собирают мелкие крошки, случайно выпавшие из упаковок. Ими же можно легко вытереть крепления, а также внутренние стенки холодильника. В отличие от тряпочек, которые зачастую просто оставляют разводы, после влажных салфеток все блестит.А на дно ящиков, куда обычно кладут сырые продукты, можно положить бумажные полотенца. Это заметно сократит время чистки.Внутри холодильника всегда должен циркулировать воздух. Забитые до отказа полки могут стать причиной неравномерного охлаждения продуктов, а в морозильной камере — возникновения блоков льда. Кроме того, недостаточная вентиляция увеличивает влажность, а это сделает из холодильника рассадник плесени и бактерий.Даже у самых чистоплотных хозяев и хозяек может не хватать времени на регулярную чистку холодильника. Но на самом деле достаточно это делать тщательно хотя бы раз в три — шесть месяцев. Лучше всего заранее запланировать день уборки и не совершать больших закупок накануне.А чтобы избежать появления неприятных запахов, неплохо поставить на одну из полок стакан с пищевой содой.Кому из нас скрепя сердце не приходилось выкидывать в мусорное ведро еду из-за того, что ее срок годности внезапно подошел к концу. Именно по этой причине продукты, которые следует съесть в первую очередь, лучше всего ставить на полке, находящейся на уровне глаз.Обычно под очисткой холодильника подразумевается поверхностная уборка полок и внутренних стенок устройства. Но не стоит забывать, что пыль и грязь также накапливаются снаружи. Они могут привести к поломке и повышению энергопотребления, что повлечет за собой лишние денежные траты.К примеру, на задней стенке холодильника находятся змеевики — трубки, которые передают холод от компрессора к испарителю. Если они загрязнятся, то некоторые продукты могут замерзнуть, а другие же будут плохо охлаждаться.