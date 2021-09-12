Какие несъедобные вещи не помешало бы хранить в холодильнике

Обычно в холодильнике хранят продукты, но можно класть туда и другие предметы. /Фото: cpd-direct.co.uk

1. Свежие цветы

Хранить цветы лучше на холоде. /Фото: st2.depositphotos.com

2. Пишите письма

Холод поможет вскрыть письмо. /Фото: ak3.picdn.net

3. Свечи длительного горения

Свечи будут гореть дольше, если их хранить в холодильнике. /Фото: ak8.picdn.net

4. Экономия на колготках

Заморозьте колготки, и они не будут рваться. /Фото: elitereaders.com

5. Прохладная чистая подушка

Постельное белье в морозилке – это правильно. /Фото: stozabot.com

6. Замороженные джинсы

Джинсы прекрасно чувствуют себя в холодильнике. /Фото: tips-and-tricks.co

7. Жвачка, отлепляйся

Холод поможет удалить жвачку с одежды. /Фото: journal.avers3.com

8. Лак для ногтей будет ярким

Лак для ногтей не потеряет свои свойства. /Фото: womensownpk.com

9. Красивые глазки

Помада, подводка для глаз, крем - все это женщины могут хранить в холодильнике. /Фото: scstylecaster.files.wordpress.com

10. Прохладный крем: радуйте глаза

Крем для глаз в холодильнике будет чувствовать себя отлично. /Фото: cheekycomplexion.com

11. После пляжа - к холодильнику

Для лосьонов даже выпускают специальные холодильники. /Фото: ae01.alicdn.com