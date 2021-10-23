12 лучших исторических сериалов, похожих на «Викингов»

Сериал «Викинги» превратился в самый популярный проект телеканала History. Удобно устроившись на диванах, зрители воодушевлённо следят за безжалостными нашествиями язычников на Англию и Францию. Пока кипит работа над пятым сезоном истории о легендарном Рагнаре, мы составили список телесериалов, которые наверняка впечатлят вас не меньше.
Подборка лучших сериалов для фанатов «Викингов» и всех любителей исторических фильмов.
Игра престолов / Game of Thrones
Один из самых популярных, крупномасштабных и дорогостоящих проектов в истории кино. Этот сериал доказал, что для успеха не обязательно брать за основу исторически достоверные факты или сюжет, основанный на реальных событиях. Действие происходит на вымышленном континенте Вестеросе. Несколько влиятельных семейств борются за трон королевства, но это не единственная сюжетная линия. Хаос, отчаяние, эротика, юмор, соперничество и жестокость в мире, где никому нельзя доверять. Если вы ещё не смотрели этот сериал, обязательно сделайте это.
Марко Поло / Marko Polo
Исторический телесериал о приключениях Марко Поло. Легендарный венецианский торговец и путешественник прибывает в Китай вместе с европейскими купцами и со своим отцом, который отдаёт Марко в услужение хану, чтобы получить право торговли на Шёлковом пути. Молодой итальянец познаёт местную культуру и втягивается в придворные политические интриги.
Чарует изображённая на экране атмосфера Азии 13-го века. Это редкая возможность заглянуть в богатую историю Монгольской империи.
Чёрные паруса / Black Sails
Если фильм способен отвлечь зрителя от действительности и увести в свой вымышленный мир, то успех ему практически гарантирован. «Чёрные паруса» – как раз тот случай, когда вас затянет в лихой и прекрасный мир высоковольтной драмы, где есть морские разбойники, кровь и секс. Сюжет разворачивается в Золотой век пиратства. В центре повествования капитан Флинт и его команда, грабящая корабли и бесчинствующая в океане. Здесь, как и в «Викингах», словно из ниоткуда появляются безжалостные мародёры, которые грабят и убивают людей, после чего стремительно исчезают.
Рим / Rome
«Рим» – масштабная историческая драма, разыгрывающаяся в первом веке до нашей эры и охватывающая последние дни Римской республики. Гай Юлий Цезарь завоёвывает Галлию после восьмилетней войны и готовится возвращаться в Рим. Племянница Цезаря Атия с тревогой ждет его возвращения, патриции в отчаянии – они боятся, что возвращение Цезаря нарушит сложившийся статус-кво, что благополучие, которое они построили за счет плебса, будет подорвано.
В сенате лидеры партии патрициев убеждают старого друга Цезаря, Помпея Великого, что Цезарь стал угрозой для процветания Рима. В это время два незадачливых легионера, Люций Варен и Тит Пуло, затевают авантюру, которая, в случае успеха, значительно повысит их благосостояние. Чем ближе легионы Цезаря продвигаются к Риму, тем больше растет напряжение между солдатами и мирными жителями, тем ближе к развязке конфликт, который навсегда изменит историю…
«Рим» – один из лучших исторических сериалов, в целом соответствующий реальным событиям, хотя не все воспроизведённые эпизоды претендуют на достоверность. Здесь честно показана эпоха Древнего Рима со всеми неприглядными гранями декаданса и беззакония.
Борджиа / The Borgias
Канадо-венгеро-ирландский телесериал, действие которого происходит на рубеже XVI века и рассказывает о знаменитом семействе Борджиа. В «вечном» городе их мало кто любит. У Борджиа полно врагов, однако, после смерти папы римского Иннокентия VIII путём подкупов и разоблачений Святой Престол занимает Родриго Борджиа, принявший имя Александр VI.
Кардинал Джулиано делла Ровере путешествует через итальянские государства и Францию, ища союзников в борьбе с Борджиа. Ему удаётся уговорить французского короля, Карла VIII, свергнуть папу в обмен на признание его королём Неаполя. Французская армия приходит в Рим, папа встречается с королём…
Последнее королевство / The Last Kingdom
Действие сериала происходит в девятом веке, во времена, когда большая часть современной Англии находилась под властью викингов. Королевство Уэссекса – единственный аванпост, сдерживающий захватчиков. Доусон сыграет короля Альфреда Великого, а Дреймон исполнит роль главного протагониста Ухтреда, осиротевшего сына саксонского дворянина, которого викинги вырастили как одного из своих. Ухтреду предстоит сделать непростой выбор. К чьим рядам примкнуть и на чьей стороне теперь воевать?
Палач-бастард / Палач / The Bastard Executioner
Начало XIV века. Рыцарь в армии короля Эдуарда I, сломленный ужасами войны, даёт обет никогда больше не браться за оружие. Но когда насилие и несправедливость находят его снова, он вынужден взять в руки самый кровавый меч из всех: меч палача. Также ему приходится иметь дело с последствиями валлийского восстания Мадога ап Лливелина. Он становится на путь мести, где действует один закон – убей или умри.
Страшные сказки / Penny Dreadful
Телесериал в жанре хоррор-триллера и фэнтези, действие которого разворачивается в викторианской Англии. Прославленный путешественник лорд Малькольм Мюррей тайно собирает людей особых талантов, чтобы они помогли найти его дочь Мину, похищенную зловещим Хозяином. В этой эксцентричной команде «самая загадочная девушка Лондона» мисс Ванесса Айвз, являющаяся очень сильным экстрасенсом, американец Итан Чандлер, зарекомендовавший себя как искусный стрелок, и юный гений медицины, анатом Виктор Франкенштейн. У каждого из героев есть свой страшные секрет, но самым жутким оказывается зло, которое они встречают в трущобах и закоулках Лондона.
Демоны Да Винчи / Da Vinci’s Demons
Не рассказанная история жизни Леонардо Да Винчи раскрывает портрет молодого человека, которого мучает дар гения. Он – еретик, жаждущий раскрыть ложь религии. Бунтарь, стремящийся низвергнуть элитарное общество. Незаконнорожденный сын, требующий от своего отца признания его прав.
Острые козырьки / Peaky blinders
Британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия.
Робин Гуд / Robin Hood
Робин возвращается домой из Крестового похода в родовое поместье в Локсли и видит там голодающих и измученных людей. Всему виной новый наместник – Шериф, установивший непосильные налоги и жестокие порядки.
Робин сразу понимает, что урезонить Шерифа можно лишь взяв власть в свои руки при помощи лука и стрел. Он полон решимости, даже если для этого придётся отказаться от своего титула и земель.
Царство / Reign
Сериал, повествующий о событиях 1557 года. Королеву Шотландии, Марию, с детства прячут в монастыре. Обходить стороной соперников, злодеев, желающих её смерти, ей помогают монахини. Но приходит время возвращаться в замок и становиться не только титулованной королевой, но и женой принца Франциска, с которым девушка была обручена ещё несколько лет назад. Основу всей царской жизни составляют хитроумные планы и интриги. Король смотрит на женитьбу только как на способ сблизиться с другой страной и сделать свою власть ещё масштабнее и крепче. О светлых чувствах и влечениях речь идёт только в сердце самой Марии, которая прибыв в замок, сразу оказывается в центре сплетен и слухов. «Царство» рассказывает о приходе к власти Марии, о её любви, о её стремлениях и характере.
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