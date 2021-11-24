Ка выбрать сухофрукты на рынке

С наступлением холодов мы особенно нуждаемся в витаминах. А восполнить их дефицит нам помогают сладкие сухофрукты и питательные орехи. Вот только к их выбору следует подойти с умом.

Ведь недобросовестные торговцы частенько подсовывают нам фальшивки или нарушают технологию сушки и хранения, что лишает дары природы большей части полезных веществ.







СЛАДКИЕ СУХОФРУКТЫ

О неприятных сюрпризах, с которыми может столкнуться доверчивый покупатель, нам рассказали знакомые продавцы с местного рынка.По их словам, опытные покупатели никогда не возьмут янтарный изюм, очень яркую курагу и золотой инжир. Ведь в процессе сушки ни один фрукт не может сохранить свой первоначальный цвет, а тем более стать еще ярче.Правильно высушенные сухофрукты обычно темнеют. Без химической обработки изюм и курага должны быть коричневыми, а инжир серым или светло-коричневым.Перед покупкой курагу обязательно стоит попробовать. Та, что кислит, сделана из подпорченных абрикосов. Если присутствует вкус бензина, абрикосы сушили ускоренным путем. А если курага еще и блестит, значит, ее обработали глицерином. Покупать такую не стоит. Даже компот будет иметь характерный привкус.К сожалению, на российских рынках сложно купить полезный чернослив из Узбекистана и Киргизии.Там его сушат естественным способом, не очень заботясь о привлекательном внешнем виде. Поэтому продавцы предпочитают завозить красивый и гладкий чернослив из Латинской Америки.При покупке чернослива следует осторожно относиться к ягодам кофейного оттенка. Их наверняка обеззараживали в кипятке, и витаминов после этого осталось очень мало. Настоящий чернослив может быть только матово-черным. Если его замочить в воде, он местами побелеет, а обработанный — нет.Большая часть светлого изюма, который мы видим на рынке, обработана серой для придания красивого цвета. Качественный же виноград при правильной сушке, напротив, становится темно-коричневым.Но больше всего поражает информация, что под видом миндаля без скорлупы можно купить очищенные косточки абрикоса. Тут нужно ориентироваться на размер и вкус: семечки абрикоса как правило меньше и горчат на вкус.