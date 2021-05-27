5 мифов о растворимом кофе, которые прочно засели в головах потребителей

Многие люди пьют именно растворимый кофе, в чем нередко себя корят. Бытует мнение, что это суррогатный напиток, который приносит организму вред. Но насколько такое народное мнение является обоснованным и соответствует действительности, людям абсолютно непонятно.

В связи с этим стоит рассмотреть несколько наиболее популярных слухов и разобраться, есть ли в них доля правды.

1. Растворимый кофе не может быть качественным продуктом

Миф 1: Растворимый кофе не бывает качественным

Качество продукции определяется не ее видом и категорией, а скорее, добросовестностью производителя. Поэтому и кофе в растворимом виде не является исключением. Всегда есть риск приобретения хорошего и плохого товара.

Производители всегда заинтересованы в спросе на выпускаемую продукцию

Естественно, сами производители особенно заинтересованы в том, чтобы их товар пользовался спросом. А для этого важно убедить потребителей в его отменном качестве. Исходя из этого, практически на всех упаковках, имеющихся в продаже, присутствует надпись, что сырьем для изготовления продукта является стопроцентная арабика высочайшего качества. Но в реальности дела могут обстоять совершенно иначе.

Недобросовестные изготовители могут добавлять робусту

В кофе могут добавлять робусту либо брать низкокачественные кофейные зерна, которые впоследствии слишком сильно обжариваются, чтобы появилась горечь.

2. В растворимой продукции присутствуют различные добавки и химические элементы в огромном количестве, а вот натуральных зерен здесь не найти

Она и маскирует все вкусовые недостатки. Профессионалы, кстати, по вкусу тоже нередко ошибаются в определении состава продукта. Таким образом, при выборе марки растворимого кофе остается надеяться на собственный вкус. Ну а дополнительную информацию позволяет получить специальная экспертиза.

Миф 2: В растворимом кофе много вредных добавок, натуральных зерен в нем нет

Действительно, в подобном утверждении присутствует доля правды. Основой растворимого продукта выступают настоящие зерна. Они проходят специальную обработку – обжарку, измельчение, промывку горячей водой и превращение их в порошок либо гранулы, а в некоторых случаях частицы, имеющие сложную форму. Последний вариант – это сублимированный кофе.

В растворимый кофе могут добавлять ароматизаторы

Тем не менее, очень часто производители продукта добавляют и компоненты искусственного происхождения. Дело в том, что производственная технология не исключает потерю кофе вкусовых качеств или характерного для него аромата. Чтобы восстановить эти свойства, приходится использовать ароматизаторы. Последние могут быть натурального происхождения или искусственного. Что касается последнего, то приемлем этот вариант или нет, решает каждый индивидуально.

Вкус кофе зависит от его состава

Следует сразу отметить, что все описанное характерно исключительно для высококачественных продуктов от тех производителей, что изготавливают напиток строго по технологии, а на упаковках указывают настоящий состав. Но есть и недобросовестные изготовители, которые выпускают фальсификат, добавляя в продукт сырье сомнительного качества, дешевое.

3. Кофе этого вида способен нанести вред здоровью

Миф 3: Растворимый кофе может навредить здоровью

В отношении полезности кофе вообще является напитком неоднозначным. По мере того, как проводятся различные исследования и эксперименты с ним в ученых кругах, его по очереди вносят в обязательное меню или же отправляют в перечень запрещенных к употреблению продуктов. В любом случае напиток свое влияние на состояние человека имеет. Он является мочегонным, вымывает кальций из костной системы, повышает артериальное давление, увеличивает показатели холестерина.

Качественный растворимый кофе не вреднее зернового

Также кофе может стать провокатором развития гастрита. Но это касается не только растворимого, но и натурального кофе. Появление негативных последствий может иметь место при злоупотреблении напитком или если есть медицинские противопоказания. При условии, что для изготовления растворимого продукта было взято сырье высокого качества, его негативное влияние на здоровье человека будет не выше, чем у натурального кофе.

4. По характеристикам кофе растворимый полностью отличается от натурального зернового

Миф 4: Зерновой кофе и растворимый отличаются по характеристикам

Это утверждение является всего лишь мифом. И в растворимом, и в натуральном продукте содержатся одни и те же компоненты. Единственное – в растворимом кофе их количество меньшее, а именно меньший процент магния, калия и кафестола. То, что кафестола меньше, это хорошо, так как это вещество по принципу действия сходно с холестеролом. Если его много, оно может вызвать развитие атеросклеротических бляшек. Образуется, если кофе готовят на огне.

Количество кофеина в молотом, сублимированном и гранулированном кофе приблизительно одинаковое

Если брать средние показатели, то количество кофеина в молотом, сублимированном и гранулированном кофе приблизительно одинаковое. Если в каком-то образце кофеина содержится меньше, значит либо не очень хорошее качество сырья, либо нарушена технология во время изготовления продукции. Но если для основной массы этот показатель является минусом, то для ряда потребителей он будет неоспоримым плюсом.

5. Основным достоинством кофе в растворимом виде является удобство его приготовления

Миф 5: Достоинство растворимого кофе в удобстве его приготовления

И опять это утверждение не совсем верное. Если разобраться, то и молотый продукт можно приготовить в обычной чашке, не используя дополнительных устройств и специальных приспособлений. Так поступают даже бариста-профессионалы, у которых под рукой не оказывается кофемашины или турки.

Зерновой кофе можно заварить как в турке, так и без нее

Если уж говорить об удобстве, как приспособлении, то здесь стоит выделить «3 в 1». В этом продукте есть все: сливки, кофе, сахар. И все это в одном небольшом пакетике. Приготовить напиток можно абсолютно в любом месте – достаточно порошок залить кипятком и размешать. Но стоит понимать, что это просто вкусный напиток с низкой долей кофеина. Он не имеет специфических вкусовых свойств и запаха, да и взбадривать он тоже не будет.

Кофе в любом виде отлично справляется со своей целью - радует удивительным вкусом и ароматом

Если подбить итоги, то ничего страшного в растворимой продукции нет, что бы не твердили в народе. Естественно, в некотором смысле он несколько проигрывает натурпродукту в зернах или уже в молотом виде, но отлично справляется с главной своей целью – порадовать непревзойденным, удивительным ароматом и взбодрить. И тут самое важное, найти именно качественный продукт от хорошо зарекомендовавшего себя производителя.