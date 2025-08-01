Почему в Советском Союзе кетчуп был под строгим запретом

Кетчуп — это очень вкусный соус, который обычно используется в качестве добавки к другим блюдам. Многим он полюбился из-за своего неповторимого сладкого вкуса с лёгкой кислинкой. К тому же, в современном мире кетчуп является весьма популярным соусом, который можно с лёгкостью приобрести в магазинах.
Многие люди ошибочно полагают, что данный соус появился в стране относительно недавно. Они уверены, что это случилось лишь после падения «железного занавеса». А до этого граждане СССР пробовали лишь болгарский кетчуп. К тому же, многие полагают, что его начали производить лишь в конце 60-х годов, и именно тогда он поступил в продажу.
Соус появился в СССР в начале 30-х годов/ Фото: 1igolka.com
Но оказывается, что это совершенно не так. Ведь на самом деле настоящий кетчуп появился в СССР гораздо раньше. Это произошло более девяноста лет назад. Возможно вы удивитесь, но данный соус в СССР изготавливали по американским технологиям. Его можно было с лёгкостью приобрести в магазинах, но позже данный продукт просто-напросто запретили.
Стоит отдать должное Анастасу Микояну, который являлся наркомом пищевой промышленности. Ведь именно благодаря нему кетчуп появился на прилавках советских магазинов. Стоит отметить, что он занимался не только этим вопросом. Благодаря нему в Советском Союзе появилось то самое эскимо, которое так сильно полюбили все дети и взрослые.
Кетчуп изготавливали по американским технологиям / Фото: dachnieidei.ru
К тому же, он наладил в стране производство колбасных изделий. Анастас Микоян посещал многие страны для того, чтобы получить бесценный опыт, который потом можно было использовать на благо Родины. Также он посещал и США.
Однажды Анастас Микоян решил отправиться в Соединённые Штаты Америки. Там во время презентации он смог познакомиться с очень необычным соусом, который назывался кетчуп. Ему на столько понравился данный соус, что он решил наладить его производство в СССР. К тому же, это было весьма элементарно, ведь в стране было достаточно много помидоров, которые нужно было использовать в правильном ключе.
В Советском Союзе было достаточно много помидоров/ Фото: sport-interfax.ru
Процесс приготовления данного соуса являлся очень лёгким, ведь все необходимое оборудование было достаточно простым в использовании. Впоследствии появился первый кетчуп, который стали поставлять в советские магазины. Предприятие Главконсерв Минпищепрома СССР стало единственным поставщиком данного продукта в стране.
Стоит отметить, что граждане страны не были избалованы какими-нибудь новшествами. Именно поэтому изначально они отнеслись к данной продукции очень осторожно. Именно поэтому компания Главконсерв была вынуждена запустить свою рекламу. Но при этом некоторым людям казалось, что она была достаточно необычной. Ведь в ней людям предлагали добавлять данный соус в самое различное яство. Причем это были не только мясные и рыбные блюда, но и другие. Например, в рекламе советовали заправлять данным соусом салаты из овощей и солёную селёдку. Некоторые люди были просто не готовы к такому новаторству.
Людям предлагали добавлять этот соус в баклажаны/ Фото: mirpovara.ru
В советское время существовала книга, которая называлась «Книга о вкусной и здоровой пище». Она, в свою очередь, являлось кулинарной библией для каждого советского человека. В ней были собраны советы по приготовлению тех или иных блюд. Там даже было сказано о том, с чем лучше всего сочетается данный соус.
В издании за 1939 год людям предлагалось добавить данный соус в самые необычные блюда. Например, там было сказано о том, что его можно добавить в «Жареные баклажаны» и «Рисовую кашу с сыром». Также в данном справочнике было написано, что кетчуп можно смешивать даже с майонезом и получится новый оригинальный соус с очень необычным вкусом.
В книге рекомендовалось добавить этот соус даже в сельдь /Фото: vsegda-tvoj.livejournal.com
Уже к середине 1930-х годов данная реклама была практически везде. В ней советским гражданам рекомендовали все же отведать этот необычный, но очень вкусный продукт. Ведь несмотря на то, что его технология приготовления была достаточно проста, он являлся по истине изысканным соусом. В его состав входило томатное пюре и различные ароматные специи и пряности. Все плакаты с рекламой были разными. Например, на одном из них было сказано о том, что в Америке данный продукт широко распространен. Ведь даже посещая кафе, на столиках можно увидеть небольшие бутылочки с данным соусом, который, при желании, можно добавить в блюдо.
Кетчуп можно было смешивать даже с майонезом/ Фото: novostiifakty.mediasole.ru
Также на плакатах было написано, что у каждой американской хозяйки данный соус всегда присутствует на кухне. Но самое интересное это то, что данная реклама была представлена в то время, когда за поклонение Западу можно было в легкую лишиться свободы, а в некоторых случаях и жизни.
Но отдельно стоит отметить тот факт, что кетчуп стоил достаточно дёшево. Его мог позволить себе практически каждый советский человек, ведь за 250 грамм нужно было отдать лишь 1 рубль 60 копеек. А 500 грамм соуса можно было приобрести в магазинах за 2 рубля 25 копеек. Это считалось достаточно демократичной ценой. Ведь 1 килограмм сосисок в советское время можно было приобрести лишь за 10 рублей.
В СССР данный соус производила лишь одна компания / Фото: back-in-ussr.com
В Советском Союзе соус из помидоров продавали в достаточно больших объемах. Оказывается, что это было сделано не просто так. Дело в том, что это нужно было для того, чтобы советские люди за короткий срок использовали данный соус для приготовления различных закусок и смогли к нему привыкнуть. Ближе к 1939 году советские люди все же смогли распробовать данный продукт, и некоторым он даже пришелся по вкусу. Но все же его не смогли полюбить настолько сильно, чтобы данный соус считался по-истине «народным».
А с началом войны производство кетчупа и вовсе остановили. После нее власти вовсе было не до этого продукта, ведь перед ней стояли другие важные вопросы. Именно поэтому оборудование, которое раньше использовали для приготовления данного соуса, стали использовать совершенно на другие нужды. А в 1948 году и вовсе появилась новая угроза Третьей мировой войны.
Так выглядел болгарский кетчуп
Вскоре Соединённые Штаты Америки из хорошего друга превратились в самого настоящего врага. В данном случае власть решила отказаться от продукции американского происхождения. Они не хотели предлагать покупать ее советским гражданам. Уже в 1952 году ни в одной книге нельзя было встретить упоминания о данном соусе, даже несмотря на то, что его активно рекламировали в начале 30-х годов. Власть была настроена серьезно и категорично в данном вопросе. Позже само понятие «кетчуп» и вовсе исчезло.
После этого было приятно решение о том, что кетчуп нужно заменить чем-то другим. Именно тогда появились легендарные соусы «Краснодарский», «Южный», «Острый». Но загвоздка была в том, что люди не смогли так сильно полюбить данную продукцию.
Болгарский кетчуп сразу же стал дефицитным/ Фото: fgu-ocsm.ru
Именно поэтому уже ближе к 60-м годам в СССР появился болгарский кетчуп. Но он практически сразу стал дефицитным продуктом, который не всегда можно было с лёгкостью обнаружить на полках советских магазинов. Лишь к 80-м годам в Советском Союзе начал вновь появляться импортный кетчуп, в том числе и американского производства.
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