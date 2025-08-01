Почему в Советском Союзе кетчуп был под строгим запретом

Соус появился в СССР в начале 30-х годов/ Фото: 1igolka.com

Кетчуп изготавливали по американским технологиям / Фото: dachnieidei.ru

В Советском Союзе было достаточно много помидоров/ Фото: sport-interfax.ru

Людям предлагали добавлять этот соус в баклажаны/ Фото: mirpovara.ru

В книге рекомендовалось добавить этот соус даже в сельдь /Фото: vsegda-tvoj.livejournal.com

Кетчуп можно было смешивать даже с майонезом/ Фото: novostiifakty.mediasole.ru

В СССР данный соус производила лишь одна компания / Фото: back-in-ussr.com

Так выглядел болгарский кетчуп

Болгарский кетчуп сразу же стал дефицитным/ Фото: fgu-ocsm.ru