Секреты, которые облегчат жизнь во много раз

У каждого из нас наверняка есть личный набор хитростей, которые упрощают обыденные действия. В эпоху интернета, правда, таких премудростей стало много: пока проверишь каждую, так и все свободное время закончится.
Мы обожаем рабочие лайфхаки, поэтому подсобрали в сети проверенные советы, которые могут многим пригодиться.
Перед тем как готовить блюдо на фольге, лучше сначала скомкать ее, а затем развернуть и выложить ингредиенты. Так сок от блюда не стечет, а еда не прилипнет к фольге
Лайфхак для путешественников, которые устали искать чистый туалет
Я часто бываю в разъездах по работе и постоянно вижу грязные туалеты на заправках. Не знаю, что чувствуют другие люди, но мне очень некомфортно. И я не нашел ничего более удобного, чем ходить в туалеты на 1-м этаже отелей среднего класса и выше. Такие есть практически в каждом городе. Уборные в вестибюлях обычно пустуют, туда редко ходят гости, потому что в номерах есть удобства. По моему опыту, такие туалеты всегда чистые и там всего хватает.
Перед отъездом в отпуск постелите чистое постельное белье. Когда вы вернетесь, комната будет пахнуть гораздо свежее
Совет для тех, у кого дома есть картины
145 см — это базовая высота для размещения картин, стандарт для галерей.
Простой способ сделать так, чтобы вещи не падали за диван
Как не пролететь с электронным билетом на концерт, фестиваль и любое другое мероприятие
В местах массового скопления людей мобильные сети часто перегружены, поэтому билеты из электронной почты или приложения могут очень медленно загружаться. Лучше сделать скриншот заранее и открыть его, когда будете стоять в очереди за пару человек от входа. Также не помешает увеличить яркость экрана, чтобы проверяющему было легче просканировать билет.
Можно пристегнуть пакеты с покупками ремнем безопасности, так они не упадут и не опрокинутся в машине при резком маневре
Полезное применение черновика в электронной почте
Чтобы легко перекидывать файлы между устройствами, можно воспользоваться такой схемой. Прикрепите файл к электронному письму на первом устройстве — так вы создадите черновик. Потом войдите в свою электронную почту на другом устройстве и загрузите нужный файл из созданного черновика. Я знаю, что есть облачные хранилища, но вариант с почтой — хорошая альтернатива для тех, кому не подходят другие способы.
Пароварку можно сделать из подручных средств
Если кроксы съежились, то нужный размер можно вернуть
Я часто ношу кроксы. Одна пара как-то осталась в машине под палящим солнцем и уменьшилась в размере. Да так, что нога не помещалась. Итак, что я сделал. Постирал севшие кроксы в стиральной машине на протяжении 5 минут в горячей воде. Потом сразу положил в сушилку на 5–10 минут при высокой температуре. Надел 2 пары толстых носков и на них — кроксы. Они будут горячими и очень податливыми, поэтому нужно сразу же надевать, чтобы нога полностью поместилась. Дальше я походил в кроксах 5–10 минут, пока они не остыли. Готово! Они снова идеально сидят на ноге. © teeitupmo / RedditКак завуалированно высказать кому-то свое недовольствоРЕКЛАМАЯ воспитанный человек, и мне порой очень сложно высказать знакомому или коллеге свое недовольство. Но я нашла прекрасный способ, как сделать это в завуалированной форме. Один раз я узнала, что против меня затевается нехорошее. Прихожу на работу и говорю этому человеку, что мне сегодня приснился смешной сон. А дальше пересказываю задуманную им подлость. И в конце такая: «Смешно же ведь! Разве порядочные люди будут такое делать?!»
Меламиновая губка — универсальный помощник в уборке
Меламиновая губка на самом деле способна на многое. Я в этом убеждалась не один раз. Помыть кружки от чайного налета — запросто, достаточно только намочить. Да, можно тереть кружку обычной губкой со средством для мытья посуды или с содой, но с меламиновой губкой все быстрее и проще. Она отлично оттирает и налет в ванной без каких-либо средств, на что обычные губки не способны. А еще меламиновой губкой можно хорошо почистить белую подошву у кроссовок и вернуть ей практически идеальный цвет. Из всего, что я перепробовала (спецсредства, зубная паста и т. д.), меламиновая губка оказалась самой действенной.
Используйте шейкер, чтобы сделать пышную яичницу-болтунью. После готовки, кстати, будет меньше грязной посуды
Еще очень удобно использовать пластиковый шейкер для приготовления блинов без комочков. Берете все ингредиенты по рецепту, кладете в шейкер, закрываете и взбалтываете. Тесто на блины получается идеальным. В меру жидкое, однородное, насыщенное кислородом. К тому же не нужно пачкать ложки и половники, наливать тесто на сковородку удобно прямо из шейкера.
Как точно не забыть что-то важное
Сегодня пришел на медосмотр для устройства на работу. Решил при обращении в регистратуру включить диктофон, выключить экран и положить на стойку. Просто у меня от количества информации голова забивается, ну, знаете, как это бывает: пойдите в кабинет 303, затем в 475, потом к хирургу, этот кабинет обойдите стороной и бумаги принесете во второй четверг четного месяца. Может, конечно, только у меня такая проблема. Но сегодня после анализов и кучи врачей я забыл, что делать дальше. Вот тут-то и пригодилась моя запись.
Подписываясь на рассылку от ресторанов и магазинов, указывайте разные дни рождения, чтобы время от времени получать интересные предложения
Как сэкономить на перевозке багажа
Пользуюсь услугами почты, когда езжу в отпуск по стране. Покупаю самые дешевые авиабилеты без багажа. За 5–6 дней до отлета отправляю посылкой на свое имя сумку с вещами в город прибытия в ближайшее к гостинице почтовое отделение. Обычно это у меня 8–9 кг. С собой в самолет беру только ручную кладь с необходимым на 1–2 дня. По прибытии захожу на почту, к этому времени сумка уже дожидается меня там. Обратно домой отправляю вещи накануне или в день отъезда. Посылки ни разу не теряли. Для меня такой способ выгоднее. Ведь за авиабилеты с багажом придется отдать в несколько раз больше. К тому же я стараюсь добираться от аэропорта на общественном транспорте, а с багажом это сложнее.
Чтобы хурма не вязала рот, уберите ее в один пакет с бананом и подождите. Банан будет выделять этилен, который поможет хурме дозреть
Как легко дать вещам второе дыхание
Черный фломастер по ткани спасает мой бюджет. Любимая парка пообтерлась в районе карманов и потеряла цвет у рукавов. Решение проблемы — покупка фломастера вместо покупки новой одежды. Он спасает и обтертые кроссовки. А если выцвел принт на рубашке, то пригодится узкий черный маркер по ткани.
Чтобы отмыть стекла в ванной от брызг воды, не нужно суперсредство. Можно просто развести в пульверизаторе лимонную кислоту в теплой воде и использовать ее
На краны и унитаз тоже брызгаю, оставляю на 5 минут и вытираю. А если в унитазе на ночь оставить, то ржавчина только так отлетает. Еще можно постирать пожелтевшую шторку из ванной в машинке или в тазике с лимонной кислотой. Работает.
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