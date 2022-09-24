Секреты, которые облегчат жизнь во много раз

У каждого из нас наверняка есть личный набор хитростей, которые упрощают обыденные действия. В эпоху интернета, правда, таких премудростей стало много: пока проверишь каждую, так и все свободное время закончится.

Мы обожаем рабочие лайфхаки, поэтому подсобрали в сети проверенные советы, которые могут многим пригодиться.



Перед тем как готовить блюдо на фольге, лучше сначала скомкать ее, а затем развернуть и выложить ингредиенты. Так сок от блюда не стечет, а еда не прилипнет к фольге







Лайфхак для путешественников, которые устали искать чистый туалет



Я часто бываю в разъездах по работе и постоянно вижу грязные туалеты на заправках. Не знаю, что чувствуют другие люди, но мне очень некомфортно. И я не нашел ничего более удобного, чем ходить в туалеты на 1-м этаже отелей среднего класса и выше. Такие есть практически в каждом городе. Уборные в вестибюлях обычно пустуют, туда редко ходят гости, потому что в номерах есть удобства. По моему опыту, такие туалеты всегда чистые и там всего хватает.



Перед отъездом в отпуск постелите чистое постельное белье. Когда вы вернетесь, комната будет пахнуть гораздо свежее







Совет для тех, у кого дома есть картины



145 см — это базовая высота для размещения картин, стандарт для галерей.

Если повесить изображение на правильном уровне, помещение, как правило, становится уютнее. Немного уточнений, как все рассчитать. Итак, высоту картины делим пополам. Если она висит на веревочке, то расстояние от верхнего края картины до веревочки вычитаем. А затем прибавляем 145 сантиметров. Например, высота картины — 40 см. Делим пополам — 20 см. Отнимаем расстояние до веревочки 5 см и прибавляем 145 см, получается 160 см. Значит, отмеряем 160 см от пола и вешаем картину.В местах массового скопления людей мобильные сети часто перегружены, поэтому билеты из электронной почты или приложения могут очень медленно загружаться. Лучше сделать скриншот заранее и открыть его, когда будете стоять в очереди за пару человек от входа. Также не помешает увеличить яркость экрана, чтобы проверяющему было легче просканировать билет.Чтобы легко перекидывать файлы между устройствами, можно воспользоваться такой схемой. Прикрепите файл к электронному письму на первом устройстве — так вы создадите черновик. Потом войдите в свою электронную почту на другом устройстве и загрузите нужный файл из созданного черновика. Я знаю, что есть облачные хранилища, но вариант с почтой — хорошая альтернатива для тех, кому не подходят другие способы.Я часто ношу кроксы. Одна пара как-то осталась в машине под палящим солнцем и уменьшилась в размере. Да так, что нога не помещалась. Итак, что я сделал. Постирал севшие кроксы в стиральной машине на протяжении 5 минут в горячей воде. Потом сразу положил в сушилку на 5–10 минут при высокой температуре. Надел 2 пары толстых носков и на них — кроксы. Они будут горячими и очень податливыми, поэтому нужно сразу же надевать, чтобы нога полностью поместилась. Дальше я походил в кроксах 5–10 минут, пока они не остыли. Готово! Они снова идеально сидят на ноге. © teeitupmo / RedditКак завуалированно высказать кому-то свое недовольствоРЕКЛАМАЯ воспитанный человек, и мне порой очень сложно высказать знакомому или коллеге свое недовольство. Но я нашла прекрасный способ, как сделать это в завуалированной форме. Один раз я узнала, что против меня затевается нехорошее. Прихожу на работу и говорю этому человеку, что мне сегодня приснился смешной сон. А дальше пересказываю задуманную им подлость. И в конце такая: «Смешно же ведь! Разве порядочные люди будут такое делать?!»Меламиновая губка на самом деле способна на многое. Я в этом убеждалась не один раз. Помыть кружки от чайного налета — запросто, достаточно только намочить. Да, можно тереть кружку обычной губкой со средством для мытья посуды или с содой, но с меламиновой губкой все быстрее и проще. Она отлично оттирает и налет в ванной без каких-либо средств, на что обычные губки не способны. А еще меламиновой губкой можно хорошо почистить белую подошву у кроссовок и вернуть ей практически идеальный цвет. Из всего, что я перепробовала (спецсредства, зубная паста и т. д.), меламиновая губка оказалась самой действенной.Еще очень удобно использовать пластиковый шейкер для приготовления блинов без комочков. Берете все ингредиенты по рецепту, кладете в шейкер, закрываете и взбалтываете. Тесто на блины получается идеальным. В меру жидкое, однородное, насыщенное кислородом. К тому же не нужно пачкать ложки и половники, наливать тесто на сковородку удобно прямо из шейкера.Сегодня пришел на медосмотр для устройства на работу. Решил при обращении в регистратуру включить диктофон, выключить экран и положить на стойку. Просто у меня от количества информации голова забивается, ну, знаете, как это бывает: пойдите в кабинет 303, затем в 475, потом к хирургу, этот кабинет обойдите стороной и бумаги принесете во второй четверг четного месяца. Может, конечно, только у меня такая проблема. Но сегодня после анализов и кучи врачей я забыл, что делать дальше. Вот тут-то и пригодилась моя запись.Пользуюсь услугами почты, когда езжу в отпуск по стране. Покупаю самые дешевые авиабилеты без багажа. За 5–6 дней до отлета отправляю посылкой на свое имя сумку с вещами в город прибытия в ближайшее к гостинице почтовое отделение. Обычно это у меня 8–9 кг. С собой в самолет беру только ручную кладь с необходимым на 1–2 дня. По прибытии захожу на почту, к этому времени сумка уже дожидается меня там. Обратно домой отправляю вещи накануне или в день отъезда. Посылки ни разу не теряли. Для меня такой способ выгоднее. Ведь за авиабилеты с багажом придется отдать в несколько раз больше. К тому же я стараюсь добираться от аэропорта на общественном транспорте, а с багажом это сложнее.Черный фломастер по ткани спасает мой бюджет. Любимая парка пообтерлась в районе карманов и потеряла цвет у рукавов. Решение проблемы — покупка фломастера вместо покупки новой одежды. Он спасает и обтертые кроссовки. А если выцвел принт на рубашке, то пригодится узкий черный маркер по ткани.На краны и унитаз тоже брызгаю, оставляю на 5 минут и вытираю. А если в унитазе на ночь оставить, то ржавчина только так отлетает. Еще можно постирать пожелтевшую шторку из ванной в машинке или в тазике с лимонной кислотой. Работает.