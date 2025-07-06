«Цыплёнок табака»: история гастрономического удовольствия в СССР

Не секрет, что в советский период власть активно развивала пищевую промышленность. Именно тогда происходило заимствование кулинарных шедевров с различных уголков мира. Грузинская кухня не стала исключением. Кроме того, она до сих пор является одной из самых распространенных и популярных в нашей стране., например, к нам пришло знаменитое блюдо «Цыпленок тапака».
Что же представляет из себя данное блюдо? На самом деле, если говорить о его приготовлении, то здесь нет ничего сложного. Это просто цыпленок, который приготовлен вместе с различными ароматными специями. Также в маринад добавляется чеснок. Ведь без этого ингредиента невозможно приготовить настоящего «Цыпленка тапака».
Данное блюдо пришло к нам из Грузии. / Фото: myavidgolfer.com
Но самое интересное заключается не в том, с какими специями нужно мариновать мясо, а то как его запекают. Ведь если приглядеться, то уже из названия видно то, как его нужно готовить. И здесь речь вовсе не про табак. Оказывается, что в Грузии используют для приготовления этого блюда особую конструкцию, которая называется «тапа».
Для маринада использовались самые разнообразные специи. / Фото: slamxhype.com
Давайте с вами попробуем разобраться в том, что это такое и как с помощью нее можно приготовить такое изысканное блюдо. На самом деле, тапа — это своего рода сковородка. Чаще всего она выполнена из чугуна, и имеет большой вес. Дно этой сковородки может быть не только ровным, но и ребристым. Также в комплект к сковороде идёт большая крышка, которая выполняет роль пресса.
В рецепт данного блюда входит чеснок. / Фото: 24warez.ru
Конечно же, в советский период найти такую сковороду было практически невозможно. А если ее и можно было приобрести, то только за достаточно внушительную сумму. Но даже несмотря на это, советские хозяйки ловко выходили из данной ситуации. Они помещали цыплёнка на дно большой сковородки, а сверху ставили ещё одну сковородку поменьше. После этого они клали сверху утюг или ставили кастрюлю с водой. Вот такой незамысловатый пресс у них получался. Ну а что? Ведь главное результат. Такая импровизированная конструкцию хорошо справлялась со своей задачей.
Грузинская сковородка тапа.
Когда же советские люди услышали слово «тапа», им показалось оно слишком непривычным. Тогда люди заменили его на более созвучное — табак. Так и появился в Советском Союзе «Цыпленок табака». Данное название не смутило никого из граждан, ведь когда они посыпали различными специями мясо, то при запекании образовывались маленькие чёрные крупинки, которые чем-то были схожи с самим растением.
Особенно важно приготовить данное блюдо правильно. Для этого мясо обязательно должно некоторое время находиться в маринаде. Так вкус получается более насыщенным. К тому же, именно благодаря маринаду образуется та самая хрустящая корочка. Ведь если ее нет, то получается просто жареное мясо, а не «Цыпленок табака». Данное блюдо обычно подается с соусом или специальным маринадом, который усиливает его вкус. Также он идеально сочетается с разнообразными гарнирами, такими как овощи, картофель или рис.
«Цыпленок табака» в специях. / Фото: mirpovara.ru
Вкус и аромат «Цыпленка табака» позволяют ему быть популярным блюдом не только на праздничных столах, но и в повседневной жизни. Он привлекает своим уникальным способом приготовления и ярким вкусом, оставаясь востребованным в ресторанах и домашней кухне и по сей день.
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