Уловки, на которые идут маркетологи, чтобы создать эффект выгодной покупки

Сегодня в магазинах большой выбор товаров, но надлежащего ли они качества? И на какие уловки идут маркетологи, чтобы повысить стоимость товара, который раньше стоил меньше? Узнайте 8 популярных, хитрых уловок, создающих эффект «выгодной покупки».







Знали ли вы, что «свежая выпечка» на самом деле приходит в гипермаркет замороженной, и её допекают уже в магазине? Вследствие этого она заметно теряет в весе, по сравнению с только что приготовленным тестом. Поэтому, хотя и указано, что булка хлеба, выпеченного сегодня в магазине, стандартно весит, к примеру, 600 гр., вы можете перепроверить и взвесить отдельно на весах: в большинстве случаев она окажется на 50-80 гр. легче, а значит, должна быть дешевле.







Большая упаковка — популярная уловка, к которой прибегают маркетологи, чтобы сделать товар более привлекательным. Однако, если вы положите рядом упаковку точно такого же товара, но без «декоративной» картонной вздутой упаковки (например, малосольной форели), окажется, что вес один, но внешний вид значительно отличается. Покупатель автоматически сделает выбор в пользу «внешне большой» упаковки, хотя вес рыбы в ней будет идентичным маленькой упаковке.







Продавать воздух — то, что уже давно стало нормой в среде маркетологов. А именно: на полке магазина, буквально друг с другом, могут стоять две упаковки каши: в одной 400 гр., во второй — 800 гр. Но сами упаковки будут выглядеть абсолютно одинаково и даже не сильно отличаться в цене.







Знали ли вы, что конфеты «с миндалём» чаще всего оказываются конфетами с абрикосовой косточкой? Это значительно выгоднее и дешевле, а ко вкусу мало кто будет придираться.







Настоящий гранатовый сок крайне сложно найти в магазинах. Если и найдёте, то ценник у такого сока будет в разы выше стандартного. И то, скорее всего, вы купите восстановленный сок. У настоящего гранатового сока должен быть осадок на дне. Ввиду его высокой стоимости, производители часто разбавляют его яблочным соком или сиропом, таким образом, делают его более доступным по цене.









На полках со сладостями уже давным давно сложно найти настоящий шоколад, у которого в составе на первом или хотя бы втором месте было бы «какао тёртое». Сейчас у большинства шоколада в начале идёт «сахар», «растительный жир», и где-то потом появляется заветное «какао».







Стандартные банки 0,5 л уже давно заменили на банки 0,45 л, но при этом внешне они остались такими же. Это было сделано для того, чтобы банка 0,45 л была столь же привлекательной по объёму рядом с полноценной 0,5 л, и чтобы покупатель сделал выбор в пользу более дешёвой и знакомой марки, при этом не заметив разницу в объёме.







Последняя уловка маркетологов — сама гениальность. Рядом стоящие шампуни 400 мл и 360 мл будут стоить одинаково, упаковка также внешне будет абсолютно идентичной. Разницу можно заметить, только если присмотреться к ценнику или указанному объёму содержимого на обратной стороне, чего обычно никто не делает.







Подробнее о 8 уловках маркетологов смотрите в видео ниже:



