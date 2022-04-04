5 мифов о таинственном Французском Иностранном легионе

Традиционно, сапёры – единственные солдаты, которым позволено носить бороду. | Фото: pinterest.com.
Иностранный легион имеет плохую репутацию, в самой Франции большинство людей сравнивает его с шайкой беспощадных отверженных наемников. Мало что известно о них, и есть много мифов, окружающих это необычное воинское сообщество. В нашем обзоре некоторые удивительные факты об этой невероятной армии.
1. Кто угодно может поступить в Легион, даже бездомные и преступники
Легионер-китаец из 2-го инженерного иностранного полка. | Фото: pixanews.com.
Действительно, в прежние времена преступники и изгои общества могли укрыться во Французском Иностранном легионе, подписав контракт и сменив имя. Подобная практика действовала во многих европейских странах во времена крупных войн. В наше время, прежде чем стать легионером необходимо пройти тщательный конкурентный отбор. Кандидат в рекруты должен иметь чистое прошлое, обладать психологической стойкостью и превосходным физическим состоянием.
Выбравшие нелегкую долю легионера ожидают через 5 лет службы получить гражданство Франции, а через 15 лет – почетную пенсию.
2. Иностранный легион является лучшей и самой боеспособной частью французской армии.
Исполнение песни на марше. | Фото: 1080.plus.
Несмотря на то, что мировые СМИ представляют Иностранный Легион «лучшими из лучших», в реальности Легион выполняет функции ударной пехоты, аналогично Морской пехоте США или войскам ВДВ в России. Подготовка морских коммандос и французских колониальных парашютистов все же значительно выше.
3. Французский Иностранные Легион после Второй мировой войны состоял преимущественно из бывших СС-овцев и ветеранов Вермахта
Сапёры Иностранного Легиона маршируют Елисейскими полями на праздновании 14 июля. | Фото: lexpress.fr.
В действительности, кроме немцев, много легионеров в послевоенные годы было из стран Восточной Европы, бежавших от коммунистической угрозы Красной армии, а также коллаборационистов из разных стран, включая даже СССР.
4. Легионеры служат на теплых островах, приятно проводя время
Специальная подготовка в условиях тропиков Французской Гвианы. | Фото: 3rei.legion-etrangere.com.
Иностранный Легион был создан для завоевания Африки и колоний по всему миру, где климат – либо песчаные пустыни, либо тропические болотистые леса с миазмами опаснейших болезней.
Офицер 3-го пехотного иностранного полка во Французской Гвиане. ¦ Фото: foreignlegion.info.
В наши дни легионеры проходят службу в тропической Французской Гвиане, пустынном Абу-Даби на берегу Красного моря и на Коморских островах, воюют в африканском Мали и в Афганистане.
5. В большинстве войн с участием Франции Иностранный Легион оказывал ключевую роль
Почетный караул 2-го пехотного иностранного полка. | Фото: en.wikipedia.org.
Поскольку большинство легионеров были иностранцами, их чаще посылали на самые тяжелые и опасные задания в Африке, Азии, Европе. Изначально набираемые как потенциальные смертники, солдаты проникались духом того братства, в котором оказывались. Сверхсуровая дисциплина не позволяла задавать вопросов, легионер был готов принять смерть неизвестно где и для достижения неясных ему целей, целиком подтверждая девиз «Легион – наше отечество».
Награды за храбрость в Музее Иностранного легиона. | Фото: phaleristique.net.
«Или грудь в крестах, или голова в кустах»: эту старинную русскую поговорку справедливо можно применить и в отношении солдат-легионеров. Принимая участие в боевых действиях по всему земному шару, было множество возможностей проявить храбрость и отвагу, а также пасть за Францию.
В Иностранном легионе были русские?
Начиная с Первой мировой войны, в Легионе было довольно много русских. Из числа беглых белогвардейцев даже был сформирован 1-й кавалерийский иностранный полк.
Французский генерал З.А. Пешков. | Фото: club.berkovich-zametki.com
Самым известным русским легионером является Зиновий Пешков – старший брат Якова Свердлова и крестник Максима Горького, ставший французским генералом и дипломатом.
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