Еще одна страсть в жизни Мэрилин

Все знают Мэрилин Монро как легендарную блондинку Голливуда и секс-символ эпохи, но что на самом деле скрывалось за образом легкомысленной девочки?
К сведению страстных поклонников Монро, она была не блондинкой, а самой что ни на есть брюнеткой. К тому же с очень высоким уровнем интеллекта, просто имидж на экране обязывал быть легкомысленной блонди с очень красивым телом. Однажды она открылась в интервью французскому журналисту Жоржу Белмонту: «Да, возможно, я не окончила университет, но никогда не прекращала заниматься самообразованием. Я прошла курс истории и прочла произведения многих легендарных писателей», — рассказала Монро. Обычно на снимках можно увидеть Монро в сексуальных позах или соблазнительной одежде, она, безусловно, шикарна, но была и другая часть актрисы, которую выхватывали лишь немногие фотографы. Одна из самых честных фотографий была сделана фотографом Евой Арнольд: она поймала Мэрилин в момент чтения книги. Когда она спросила, что это за книга, оказалось, Монро читала «Улисса» Джеймса Джойса — один из самых сложных для понимания текстов мировой художественной литературы. «Она сказала, что хранит «Улисса» в своей машине и довольно давно его читает, — вспоминала Ева Арнольд. — Она сказала, что ей нравится его звучание и она бы читала его вслух самой себе, чтобы попытаться лучше понять его смысл, но посчитала это трудноосуществимым.мы остановились на местной игровой площадке, чтобы сделать фотографии, она достала книгу и начала читать, пока я заряжала пленку. Конечно, я сфотографировала ее». Сочетание книги и удивительно красивой женщины поистине редкость. Это ломает стереотип. Сначала ты видишь лишь красивое тело, но потом смотришь намного глубже. Библиотека Мэрилин насчитывала около четырехсот книг. Среди них классики, такие как Джон Мильтон, Густав Флобер и Халиль Джебран, а также современные писатели, в том числе Эрнест Хемингуэй, Сэмюэль Беккет и Джек Керуак. Кроме того, там было много исторических книг, в том числе шеститомник о жизни Авраама Линкольна.
источник
