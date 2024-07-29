Если бы не... : роковые случайности, повлиявшие на ход истории

Британский сержант Генри Тенди и немецкий фюрер Адольф Гитлер. | Фото: adm.searchstart.ru.
Некоторые философы утверждают, что случайность – это неосознанная закономерность. Ведь история знает немало случаев, когда необдуманные и скоропалительно принятые решения отдельных личностей оборачивались несчастьем для целых народов.
Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
Роковой снимок австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда перед гибелью. | Фото: timedotcom.files.wordpress.com.
Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда стало формальным поводом к развязыванию Первой мировой войны. 28 июня 1914 года в Сараево на него совершили покушение участники сербской радикальной организации «Млада Босна». Они бросили гранату в проезжающий кортеж эрцгерцога. Погибло окружение Франца Фердинанда, сам он не пострадал. Эрцгерцогу стоило вернуться обратно в свои апартаменты, но он продолжил путь.
Убийство Франца Фердинадна, которое стало формальным поводом к началу Первой мировой войны. | Фото: i.obozrevatel.com.
Одним из заговорщиков был студент Гаврило Принцип. После неудавшегося покушения он зашел перекусить в одну из местных кофеен. Когда же он оттуда вышел, то не поверил своим глазам: машина эрцгерцога была совсем рядом (водитель перепутал дороги). Тогда Гаврило довершил дело до конца и выстрелил, убив Франца Фердинанда и его супругу.
Пощада Адольфа Гитлера
Британский сержант Генри Тенди и немецкий фюрер Адольф Гитлер. | Фото: adm.searchstart.ru.
28 сентября 1918 года во время Первой мировой войны британский сержант Генри Тенди (Henry Tandey) принимал участие в сражении близ французской деревушки Маркуинг. Он уже было прицелился, чтобы застрелить одного раненого немца, но в последний момент опустил ружье и пощадил неприятеля. Солдат в благодарность кивнул ему и побрел в укрытие.
Картина итальянского художника Фортунио Матаниа. | Фото: leamingtonhistory.co.uk.
В 1923 году итальянский художник Фортунио Матаниа написал картину, где изображался Генри Тенди, а через 15 лет ее репродукция оказалась в кабинете у Адольфа Гитлера. Когда в 1938 году британский премьер-министр Невилл Чемберлен встречался с фюрером, он спросил, почему именно эта картина висела в него на стене. Адольф Гитлер ответил: «Этот человек пощадил меня, когда я был раненым, и не застрелил. Когда вернетесь в Британию, передайте ему мою благодарность». Оказывается, Генри Тенди не убил человека, по вине которого было уничтожено 60 миллионов человек.
Падение Берлинской стены
Падение Берлинской стены, 1989 год. | Фото: i.ytimg.com.
К 1989 году в Восточной Германии образовался экономический коллапс. Долгожданная перестройка не приводила к улучшению ситуации в стране. Власти ГДР поняли, что нужно как-то менять ситуацию и 6 ноября опубликовали проект закона о свободе перемещения граждан, где очень расплывчато были представлены условия, по которым жители ГДР могли перемещаться в ФРГ.
Жители Германии разрушают Берлинскую стену. | Фото: ic.pics.livejournal.com
9 ноября 1989 года состоялась пресс-конференция, на которой власти должны были пояснить условия новой пропускной системы. Член политбюро Гюнтер Шабовски должен был сообщить журналистам информацию «с бумажки». На вопрос итальянского репортера о том, когда вступят в силу упрощенные правила, Шабовски, не разобравшись, прочитал на документе надпись «немедленно» (ab sofort). На самом деле это уточнение адресовалось соответствующим службам, а не населению. Через несколько часов весь мир узнал, что Берлинская стена пала.
Сложности перевода, которые привели к ядерным взрывам
Ядерный гриб над Хиросимой (слева) и Нагасаки (справа). | Фото: ru.wikipedia.org.
В 1945 году от Японии потребовали безоговорочной капитуляции во Второй мировой войне. Правительство страны Восходящего солнца не придумало ничего лучшего, как не принимать никаких действий. В ответном заявлении премьер-министр Кантаро Судзуки использовал слово «mokusatsu», что означает «мы подумаем» или «без комментариев». Переводчики перевели это слово как «мы подумаем», а американцы восприняли как «мы отвергаем». В частности это недопонимание привело к тому, что 6 и 9 августа 1945 на города Хиросима и Нагасаки были сброшены атомные бомбы, погибло около 160 тысяч человек. 12 августа 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции.
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