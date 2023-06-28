С нами не соскучишься!

8 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Великие воины Русские и Советские воины. Прошлого и настоящего.10 величайших воинов
  • Ингерман Ланская
    что-то с количеством книг авторы библиотеки "в лужу сели". Возможно в этой библиотеке 2 мнл. книгСамая красивая би...
  • Юрий Федоров
    Из листьев к головке чеснока??? Что курил автор?Подкормка чеснока...

Гель для стирки белья из простых инридиентов

Если строго следовать рецепту, у вас получится простой, но самый эффективный гель для стирки белья. Им можно стирать как цветные, так и чёрные, и белые вещи.
Кто боится использовать гель в стиральной машинке, можно спокойно замачивать в этом растворе и стирать вручную — самодельный гель отстирывает гораздо лучше дорогих порошков!

Гель для стирки белья из простых инридиентов

На тёрке натрите 50 гр. хозяйственного мыла без запаха 72 % и столько же белого хозяйственного мыла против пятен.

Гель для стирки белья из простых инридиентов

В кастрюлю налейте 5 л воды, всыпьте мыльную стружку. Поставьте на огонь, помешивайте, пока мыльная стружка не растворится. Внимание: раствор не должен кипеть! Только достаточно нагреться, чтобы мыло разошлось.

Гель для стирки белья из простых инридиентов

После этого выключите огонь и высыпьте 100 гр. кальцинированной соды. Перемешайте до растворения.

Гель для стирки белья из простых инридиентов

И сразу же, ещё горячим, можно разлить гель по удобным бутылкам и ёмкостям для дальнейшего использования. Если всё делать согласно инструкции (без кипячения), то, остывая, гель густеет, не разделяясь на мыло и воду, а сохраняя свою текстуру. Благодаря белому мылу против пятен гель имеет приятный цвет и аромат. Для одной стирки достаточно около 150-200 мл геля. В этом геле можно замачивать грязные вещи: оно прекрасно борется с пятнами и неприятными запахами.

Гель для стирки белья из простых инридиентов
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
мкр. поселок ВрангельСтирка

Картина дня

наверх