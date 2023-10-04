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Как правильно обрезать розу на зиму

Чтобы розы на следующий год баловали отличным, пышным, длительным цветением, то ещё осенью нужно обрезать цветок. Но как именно это сделать?
Существует три способа обрезки, и каждая выбирается в зависимости от ваших целей.

Как правильно обрезать розу на зиму

Слабая (короткая) обрезка



Слабая обрезка розы выбирается в том случае, если на кусте много здоровых, толстых, сильных побегов. Она осуществляется следующим образом: на розе остаётся от 8 до 12 почек, верхушка срезается. На следующий год такая подрезанная роза зацветёт самой первой, но цветение не будет слишком пышным. Внимание: обрезать нужно всегда на внешнюю почку!

Как правильно обрезать розу на зиму

Умеренная (средняя) обрезка



Умеренная обрезка подходит тем розам, которые были поражены какими-либо заболеваниями, или же некоторые её побеги, по тем или иным причинам, надломались.

Как правильно обрезать розу на зиму

Умеренная обрезка оставляет на ветвях от 4 до 6 почек. Зацветёт эта роза позже, но более пышно.

Как правильно обрезать розу на зиму

Сильная обрезка



Сильная обрезка подходит в случае, если нужно полностью обновить куст, либо на нём много молодых побегов, которые, вы точно знаете, не переживут зиму — вымерзнут. При сильной обрезке на розе остаётся около 2-3 почек. Да, такая роза зацветёт намного позже остальных, но цветение вас поистине удивит! Помните, что роза — это растение молодости; его нужно постоянно обновлять, и тогда оно порадует вас пышным цветением около 25 лет!

Как правильно обрезать розу на зиму
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обрезкаРозы

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