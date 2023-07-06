10 технопредсказаний из фантастических фильмов, которые воплощены в реальности

Фантастика стала явью... Писаки-снимаки поосторожней с фантастикой!
Научно-фантастические книги, кино и сериалы уже давно пытаются предсказать будущее человечества. И некоторые из них предоставляли на удивление точные технические прогнозы. Ученые, которые выросли на «Стар треке» или «Звездных войнах», сегодня постоянно изобретают новые гаджеты, вдохновляясь тем, что они увидели в детстве и о чем мечтали.
В списке 10 примеров точных технических прогнозов, которые можно было встретить в научно-фантастических фильмах и сериалах.
1. Андроиды
Предсказано кинематографом: андроиды.
1927 год
фильм «Метрополис»
В фильме можно увидеть очень точное техническое предсказание будущего, а именно прототипы андроида. В фильме безумный ученый Ротванг превращает робота в двойника другого персонажа по имени Мария. Робот был создан, чтобы подавить начинающееся рабочее восстание. Разумеется, это не прогнозирует развитие роботов с искусственным интеллектом, таких как София, но оно, безусловно, показывает стремление к созданию человекоподобных роботов или андроидов, которое несложно заметить сегодня.
2. Электронный планшет
Предсказано кинематографом: электронный планшет.
1968 год
фильм «Космическая одиссея 2001 года»
Начнется список точных технических предсказаний с классического фильма «Космическая одиссея 2001 года», который был снят в 1968 году. В нем есть сцена, где астронавты что-то читают с планшетов с плоскими экранами. Все верно, ровно полвека назад была показана не только концепция планшета, но и в точно передан их дизайн.
3. Мобильные телефоны/смартчасы
Предсказано кинематографом: мобильные телефоны/смартчасы.
1979 год
фильм «Стар трек»
Почти во всех сериях «Стар трек» можно было увидеть довольно точные предсказания будущих технологий. Самым знаковым из таких «предвидений», вероятно, являются карманные коммуникаторы, которые можно сравнить с современными мобильными телефонами. В первых двух фильмах «Стар трек» такие карманные устройства были заменены на носимые на запястье. Несложно догадаться, на что это похоже.
4. Продукты из насекомых
Предсказано кинематографом: продукты из насекомых. Фильм «Сквозь снег»
1982 год
роман «Сквозь снег»
Если кто-то видел фильм то он, наверняка, вспомнит странные пищевые концентраты, которые ели самые бедные пассажиры поезда. Фильм фактически основан на графическом романе 1982 года «Le Transperceneige». Позже главный герой персонаж узнает, что концентраты были на самом деле сделаны исключительно из жуков. В настоящее время уже есть белковые батончики, сделанные из насекомых (к примеру, Exo), и чипсы, сделанные из муки из кузнечиков.
Тенденция будет развиваться и дальше, поскольку насекомые являются отличным источником белка при относительно небольшом воздействии на окружающую среду. Например, выращивание кузнечиков требует гораздо меньше воды, чем их эквивалентный вес в говядине.
5. Видеоконференция/видеозвонки
Предсказано кинематографом: видеоконференция/видеозвонки.
1982 год
фильм «Бегущий по лезвию»
В фильмах «Чужие» и «Бегущий по лезвию» несложно было увидеть предсказание того, что видеозвонки станут обычным явлением в будущем. Благодаря таким распространенным программам как Skype, FaceTime и т. д. уже можно с уверенностью сказать, что это яркий пример точных технических прогнозов в фантастических фильмах.
6. «Умные очки»
Предсказано кинематографом: «Смарт-очки».
1985 год
фильм «Назад в будущее»
И, наконец, список точных технических прогнозов в научно-фантастических фильмах приводит всех к «Назад в будущее». В отличие от ряда только разрабатываемых технологий, которые еще не появились в массовом обиходе (например, ховерборды), другие были предсказаны потрясающе точно. Одним из таких гаджетов являются «умные очки», которые отдаленно напоминают современные устройства для виртуальной реальности, носимые на голове, такие как Oculus Rift.
7. Автономные военные ТС с Ии
Предсказано кинематографом: автономные военные ТС с Ии.
1986 год
фильм «Короткое замыкание»
В короткометражке предсказано развитие автономных военных роботов под названием SAINT (стратегический ядерный транспорт с искусственным интеллектом). Конечно, сегодня не существует «Джонни №5», но уже есть боевые беспилотные наземные транспортные средства (UGV).
10. Беспилотные автомобили
Предсказано кинематографом: беспилотные автомобили.
1990 год
фильм «Вспомнить все»
Хотя в фильме показано довольно надуманное видение будущего, хотя одну из технологий в нем показали очень точно. Такси в этом фильме управлялись автоматическими водителями. Хотя полностью беспилотных машин все еще нет, они уже проходят последние тесты.
8. Система «Умный дом»
Предсказано кинематографом: «Умный дом».
1999 год
фильм «Умный дом»
В фильме был показан дом, управляемый роботом PAT (Personal Applied Technology), который мог принимать звонки и отвечать на голосовые команды. Он также мог контролировать все процессы, происходящие в доме, и даже был способен изучать привычки его обитателей. Уже появились похожие умные домашние устройства, такие как Amazon Echo. Хотя никто не ожидает, что Alexa буквально завладеет домами, как PAT это сделал в фильме, эти две технологии очень похожи.
9. Персонализированная реклама
фильм «Особое мнение»
Сходство между фильмом и реальным миром поразительно. Персонажи делают прогнозы относительно будущих преступлений, основываясь на своих видениях. В «Особом мнении» были показаны рекламные щиты, которые могли выполнять сканирование сетчатки, чтобы идентифицировать прохожих и показывать им целевую рекламу.
Программная цифровая реклама уже используется в Интернете для таргетинга объявлений, показываемых пользователю, на основе его предыдущего поиска или истории покупок в Интернете. Эта технология медленно появляется и на физических рекламных щитах. Например, компания General Motors недавно создала рекламный щит, который изменяет показываемую картинку на основе того, какой автомобиль к нему приближается.
Возможно (и даже, скорее всего, так и будет), в скором будущем реальностью станут и другие технологии, которые годы назад казались настоящей фантастикой в фильмах.
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