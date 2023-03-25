10 малоизвестных фактов о Древнем Риме, которые могут шокировать

Однако в основном нам известны факты из жизни представителей высшего класса и правителей, в то время как интересные нюансы повседневной жизни других римлян остаются малоизвестными. И порой они могут даже шокировать.
Паразиты были всеобщей проблемой
Рим мог похвастаться впечатляющей санитарной системой по сравнению с другими цивилизациями, но в её обязанности входило нечто большее, чем просто избавлять людей от неприятного запаха. Исследовав 2000-летние фекалии, найденные в нескольких исторических местностях, учёные установили, что проблемы с паразитами в римском периоде были даже хуже, чем в более ранние времена, которые считаются не такими гигиеничными — как Бронзовый или Железный века.
В то время как у большинства римлян был доступ к чистой еде и напиткам, вода в их санузле представляла собой благоприятную среду для паразитарной инвазии. Вода всегда была тёплой и редко обновлялась — что позволило ей стать идеальной питательной средой для паразитов всех видов. Наряду с использованием человеческих фекалий в качестве удобрения это приводило к массовым вспышкам болезней.
Большинство римлян ели как животные
Древний Рим известен своим невероятным обжорством, однако торжества с экзотическими деликатесами были доступны только высшему сословию. Остальное население Рима сидело на вынужденной диете, употребляя в пищу в основном крупы, такие как пшено: его зёрна были самыми дешёвыми и воспринимались как еда для скота — это означает, что большинство жителей в буквальном смысле питались как животные.
Несмотря на жизнь рядом с морем, представители более низких сословий в Риме довольно редко ели рыбу и имели в распоряжении только крупы. Такой режим питания приводил к различным проблемам со здоровьем, включая анемию и болезни полости рта. Большинство городских жителей питались хорошо, но чем дальше от центра жили люди, тем скуднее была их пища.
Загрязнение воздуха в Древнем Риме
В результате тестов ледников в Гренландии климатологи установили, что уровень метана в атмосфере начал увеличиваться ещё в древние времена. Метан был на своём естественном уровне до 100 года до н. э., после чего поднялся, и оставался на высоком уровне до 1600 года. Этот пик выброса метана соответствует по времени эпохе расцвета Римской Империи.
В течение этого периода был зафиксирован рекордный выброс метана — около 31 миллиона тонн в год, что всего на 5 миллионов меньше, чем текущий уровень выбросов на территории Соединённых Штатов. Для того, чтобы прокормить всю империю, требовалось огромное количество скота — крупного рогатого, а также овец и коз. Это, а также рост населения Римской Империи на Западе и Китайской Империи на Востоке, способствовало загрязнению воздуха.
Римская борьба
Борьба как развлечение распространена во многих странах, и эта традиция пришла к нам из древнеримских состязаний. Папирус, датируемый 267 годом н. э., найденный в египетском городе Оксиринх, представляет собой первый задокументированный факт взяточничества в спорте: борец был готов заплатить за победу в поединке около 3800 драхм — этой суммы было достаточно для того, чтобы приобрести осла. Эта сумма относительно невелика, но соревнования на Ниле были зрелищными, так что сомнений в том, что другие борцы имели возможность подписать подобное соглашение, не возникает.
Взяточничество было широко распространено среди римских спортсменов, но наказание было жестоким. Говорят, что статуя Зевса в Олимпии была построена за счёт штрафов от взяточников. Греческий философ Филострат однажды высказался о состоянии лёгкой атлетики, заявив, что тренеры «никак не соотносятся с репутацией спортсменов, но стали их советчиками по покупке и продаже с целью получить прибыль».
Шоу бестиариев в Колизее
Римские гладиаторские бои датированы 247 до н. э., когда двое братьев решили отпраздновать получение наследства от их отца боем между рабами. С годами игра совершенствовалась и становилась всё более извращённой и жестокой, чтобы удовлетворить желания привередливых римлян.
Гладиаторские бои начались со знаменитого Калигулы и приобрели известность благодаря бестиарию Карпофорусу — они были призваны демонстрировать жестокость человека и мира. Бестиарии должны были дрессировать животных для шоу — например, обучать орлов поедать внутренности побеждённого гладиатора. Карпофорус был самым знаменитым бестиарием своего времени. Он не только тренировал своих чудовищ убивать бедолаг в Колизее наиболее изощрёнными способами, но и сражался с ними сам. Самым шокирующим действом, которому научил животных Сарпофорус, было изнасилование заключённых гладиаторов по команде — у публики Колизея это вызывало шок и трепет.
Энергетические напитки гладиаторов
Энергетики широко распространены среди современных атлетов благодаря их способности повышать выносливость. Эти напитки также популярны у любителей фитнеса. Но это вовсе не изобретение современного мира. Энергетические напитки гладиаторов существовали за века до появления гаторейда.
В гладиаторских напитках содержался экстракт ясеня, который богат кальцием, стимулирующим укрепление костей. В останках гладиаторов действительно обнаружили повышенный уровень кальция, так что эта идея не так уж неправдоподобна. Каким был древний энергетик на вкус? Учитывая, что напиток представлял собой просто ясень и воду, он должен был быть невероятно горьким, но уксус мог придать ему более приятный вкус.
Древние тексты по изучению латыни
Большинство жителей Римской Империи говорили на греческом и его диалектах, но если кто-либо хотел научиться латыни, он обращался к коллоквиумам. Эти книги не только обучали греков латинскому языку, но и рассказывали о множестве ситуаций и о том, как наиболее выгодно из них выйти.
Из оригинальных рукописей до нас дошли только две, датированные вторым и шестым веками. Некоторые из описанных в них ситуаций повествуют о первом визите в общественные бани, о том, что делать, если опоздал в школу, и как вести себя с выпивающим близким родственником. Эти тексты были широко распространены и доступны в одинаковой степени как для богатых, так и для бедных. Считается, что эти ситуации были описаны для ролевых обучающих игр, где ученики могли прочувствовать материал и речь.
Римская таверна
В Латтаре, историческом месте Франции, сохранилась двухтысячелетняя таверна времён Римской Империи, в которой были обнаружены кости животных и кегли, которые использовали посетители. Это место, вероятно, было популярно среди местного населения в 175 — 75 годах до н. э., во время захвата области римскими войсками. Помимо напитков, в таверне был большой выбор блюд — в том числе лепёшки, рыба, а также овечьи и телячьи вырезки.
На одном конце кухни располагались три большие печи, на другом — жернова для приготовления муки. В зоне обслуживания находился камин и мягкие кресла, что создавало в таверне уютную и комфортную атмосферу — именно такими мы хотели бы видеть бары и сегодня.
Детоубийство
Нам дико об этом слышать, но в Древнем Риме детоубийство было довольно распространённым явлением. До появления эффективных средств контрацепции женщина при желании могла избавиться от своего ребёнка. Мальчиков ценили выше, чем девочек, но археологические исследования говорят, что число убитых детей обоих полов примерно одинаково.
В древнеримских текстах даже встречается упоминание практики детоубийства, что свидетельствует о том, что жизнь новорождённых не особо ценилась в римском обществе. При рождении младенец ещё не считался человеком. Ребёнок мог носить это звание только по достижению определённых этапов развития — умения говорить, появления зубов и способности есть твёрдую пищу.
Как строился Рим
В 2014 году археологи приступили к раскопкам предполагаемого Храма Фортуны, первого храма, построенного римлянами. Поскольку храм был построен в седьмом веке, географический ландшафт с того времени сильно изменился. По описанию, храм был построен на реке Тибр, но он был обнаружен за тридцать метров от неё и был на несколько футов ниже уровня грунтовых вод. Хотя археологов ожидали и другие сюрпризы: древние римляне приложили много усилий к тому, чтобы построить совершенный город.
Строителям пришлось сравнять холмы, заполнить болотистые участки, даже изменить направление водных путей города с дальнейшим распространением зданий. Они понимали, что для возведения города и его дальнейшего развития им потребуется внести изменения в естественный ландшафт, чтобы удовлетворить свои потребности. Такая изощрённость и инженерный талант восхищает нас и по сей день — в итоге этих сложнейших работ возник город, который стал центром западного мира, доказавшим, что все усилия римлян были не напрасными.
Человечество до сих пор восхищается Римской Империей как идеалом не только древней цивилизации, но цивилизации в целом — её власти, жители и рабочие были прогрессивны и опережали своё время. Современным людям есть чему поучиться у древних римлян — за исключением жестокости и насилия.
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