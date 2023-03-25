10 малоизвестных фактов о Древнем Риме, которые могут шокировать

Однако в основном нам известны факты из жизни представителей высшего класса и правителей, в то время как интересные нюансы повседневной жизни других римлян остаются малоизвестными. И порой они могут даже шокировать.



Паразиты были всеобщей проблемой

Большинство римлян ели как животные

Загрязнение воздуха в Древнем Риме

Римская борьба

Шоу бестиариев в Колизее

Энергетические напитки гладиаторов

Древние тексты по изучению латыни

Римская таверна

Детоубийство

Как строился Рим