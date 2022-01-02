С нами не соскучишься!

8 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...

Поближе к природе: амбициозный концепт домов в гигантских деревьях


Концепт небоскреба в дереве.

Концепт небоскреба в дереве.

Желание людей быть поближе к природе южнокорейские архитекторы восприняли очень буквально. Они разработали концепт небоскреба, который будет оборудован прямо в стволах гигантских секвойях.

Концепт небоскреба в дереве.

Концепт небоскреба в дереве.

Журнал архитектуры и дизайна eVolo фокусируется на инновационном дизайне, основанном на технологических достижениях XXI века. С 2006 года он проводит ежегодный конкурс на лучший проект небоскреба. В мероприятии принимают участие архитекторы со всего мира, демонстрируя свои разработки.
Многоэтажный дом в секвойе. Концепт.

Многоэтажный дом в секвойе. Концепт.

В этом году проекты на конкурс представило 444 участника. Среди них жюри отметило группу южнокорейских архитекторов Джина Хие Ука, Чонг Чхан Вона, Чо Киу Хиунга и Сана Вонг Цоя. Дизайнеры предлагают строить многоквартирные дома в гигантских секвойях. Их концепция основана на постоянном стремлении человека стать ближе к природе. Корейцы восприняли это желание совсем буквально.
Схема расположения жилища в секвойях.

Схема расположения жилища в секвойях.

Архитекторы акцентируют внимание на том, что для небоскребов будут использоваться не зеленые секвойи, а уже засохшие деревья с пустой полостью внутри. К примеру, знаменитая секвойя Pioneer Cabin Tree, находящаяся на территории калифорнийского государственного парка, имеет зияющую дыру.
Власти опасаются, как бы сухое полое дерево не рухнуло. А если бы там можно было реализовать концепт южнокорейских архитекторов, то небоскреб мог бы поддерживать дерево изнутри.
Pioneer Cabin Tree - гигантская секвойя.

Pioneer Cabin Tree - гигантская секвойя.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Поближе к природе: амбициозный концепт домов в гигантских деревьях

И не забудьте:
Поближе к природе: амбициозный концепт домов в гигантских деревьяхПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх