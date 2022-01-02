Поближе к природе: амбициозный концепт домов в гигантских деревьях

Концепт небоскреба в дереве.
Желание людей быть поближе к природе южнокорейские архитекторы восприняли очень буквально. Они разработали концепт небоскреба, который будет оборудован прямо в стволах гигантских секвойях.
Концепт небоскреба в дереве.
Журнал архитектуры и дизайна eVolo фокусируется на инновационном дизайне, основанном на технологических достижениях XXI века. С 2006 года он проводит ежегодный конкурс на лучший проект небоскреба. В мероприятии принимают участие архитекторы со всего мира, демонстрируя свои разработки.
Многоэтажный дом в секвойе. Концепт.
В этом году проекты на конкурс представило 444 участника. Среди них жюри отметило группу южнокорейских архитекторов Джина Хие Ука, Чонг Чхан Вона, Чо Киу Хиунга и Сана Вонг Цоя. Дизайнеры предлагают строить многоквартирные дома в гигантских секвойях. Их концепция основана на постоянном стремлении человека стать ближе к природе. Корейцы восприняли это желание совсем буквально.
Схема расположения жилища в секвойях.
Архитекторы акцентируют внимание на том, что для небоскребов будут использоваться не зеленые секвойи, а уже засохшие деревья с пустой полостью внутри. К примеру, знаменитая секвойя Pioneer Cabin Tree, находящаяся на территории калифорнийского государственного парка, имеет зияющую дыру. Власти опасаются, как бы сухое полое дерево не рухнуло. А если бы там можно было реализовать концепт южнокорейских архитекторов, то небоскреб мог бы поддерживать дерево изнутри.
Pioneer Cabin Tree - гигантская секвойя.
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