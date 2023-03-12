6 впечатляющих технологий прошлого, тайны которых не разгаданы

1. Индийский комплекс «Шраванабелагола»

Уникальная технология древней Индии, которую не смогли разгадать. /Фото: amsterdamtravel.ru

Колонны Шраванабелагола продолжают хранить свои секреты. /Фото: amsterdamtravel.ru

Поразительная в своей детализация работа, нехарактерная для 10 века. /Фото: travelask.ru

2. «Пластилиновая» технология Кенко

Перуанская загадка древней технологи обработки каменной породы. /Фото: livejournal.com

Каким образом удалось оставить такие следы в камнях - пока неизвестно. /Фото: laiforum.ru

Таинственный стульчик среди перуанских камней. /Фото: livejournal.com

3. Технология полигональной кладки

Технология древности, вызывающая вопросы у современных людей. /Фото: travelask.ru

Впечатляющая строительная технология древности. /Фото: wordpress.com

Подпорная стена, Дельфы. Современный вид. /Фото: pikabu.ru

Полигональная кладка города Куско, Перу. /Фото: livejournal.com

4. Изогнутые камни и монолиты храма «Хефрена»

Один из самых загадочных храмов Древнего Египта. /Фото: dostoyanieplaneti.ru

О способе транспортировки таких монолитов до сих пор ходят споры. /Фото: italiano.memphistours.com

Как камни могли согнуть в Древнем Египте, неясно до сих пор. /Фото: livejournal.com

5. Пещеры «Конданы»

Уникальный комплекс сооружений тысячелетней давности. /Фото: wp.com

Уникальные интерьеры, которые и сегодня нелегко повторить, не то что две тысячи лет назад. /Фото: ufostation.net

Трудно представить, что такое великолепие можно создать с помощью примитивных инструментов. /Фото: lbb.in

6. Рукотворные пещеры Барабар

Одни из самых загадочных пещер, оставленных древними цивилизациями. /Фото: wikipedia.org

Сейчас такие ровные стены за один день не сделаешь, не то, что два десятка столетий назад. /Фото: dostoyanieplaneti.ru

До сих пор непонятно, как древние индийские архитекторы смогли добиться такой гладкости стен. /Фото: infoglobe.cz