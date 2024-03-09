Обыденные вещи, запрещенные в Северной Корее

В наш просвещенный век вошли отчего-то не все мировые державы. США вовсю строит планы на освоение ближайшего космоса, Европа наслаждается изысканными беседами о философии, Россия исследует Арктику, ну а Северная Корея строит коммунизм. Уже более полувека граждане КНДР буквально выживают в тоталитарном государстве, где тюрьма полагается за косой взгляд, а за зевок могут расстрелять даже министра обороны.











Зарубежная музыка

Игнорирование памятников

Слезы счастья

Сон на работе

Алкоголизм

Неумение разводить омаров

Сериал на диване

Не та религия

Книги извне

Воровство еды