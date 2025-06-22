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Соколиная охота в ОАЭ

Соколиная охота на Ближнем Востоке практикуется на протяжении столетий. Бедуинские племена использовали птиц для охоты в пустыне, чтобы дополнять свой рацион мясом. В наши времена соколиная охота стала для многих состоятельных эмиратских мужчин любимым хобби. Друзья регулярно встречаются по вечерам для обучения своих птиц охоте, на одной из таких встреч побывал и фотограф Getty Images Дэн Китвуд.

Соколиная охота в ОАЭ

Соколиная охота в ОАЭ 1. Сокол сидит на подлокотнике в машине в Абу-Даби. Для саудитов сокол является показателем статуса. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 2. Сокол сидит на жердочке перед вечерней тренировкой. Эти птицы являются символом Объединенных Арабских Эмиратов и изображены на банкнотах и на гербе ОАЭ. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 3. GPS-устройство на соколе. Соколиная охота внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 4. Саиф аль-Кэнди использует приманку во время тренировок сокола. Покупают всегда необученную птицу, чтобы она была натренирована исключительно на одного человека — хозяина. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 5. Мужчина готовит дрон с приманкой для сокола. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 6. Саудовцы наблюдают за полетом дрона, на который привязана состоящая из связки перьев приманка. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 7. Сокол поймал приманку. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 8. Тренировка птицы проводится путем поощрения лакомством. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 9. Теперь уже сокол будет охотиться на настоящего голубя. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 10. Охота удалась. Сокол теперь сыт. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 11. Кожаные колпачки, которые надевают на голову сокола, продаются в магазине в Абу-Даби.
Используются для того, чтобы птица не отвлекалась на происходящее вокруг и не пугалась. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 12. Специальные веревки, которыми привязывают сокола, продаются в магазине в Абу-Даби. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 13. Соколы продаются в магазине в Абу-Даби. Цена «генетически чистой» птицы на аукционах может превышать миллион долларов. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 14. Саудовцы со своими охотничьими соколами после вечерней тренировки в Абу-Даби. Соколиная охота является важной частью арабского наследия и культуры. (© Дэн Китвуд / Getty Images) Соколиная охота в ОАЭ 16. (© Дэн Китвуд / Getty Images)

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организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (юнеско), ассоциация
фотограф getty images
дэн китвуд
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