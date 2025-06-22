Соколиная охота в ОАЭ

Соколиная охота на Ближнем Востоке практикуется на протяжении столетий. Бедуинские племена использовали птиц для охоты в пустыне, чтобы дополнять свой рацион мясом. В наши времена соколиная охота стала для многих состоятельных эмиратских мужчин любимым хобби. Друзья регулярно встречаются по вечерам для обучения своих птиц охоте, на одной из таких встреч побывал и фотограф Getty Images Дэн Китвуд.

1. Сокол сидит на подлокотнике в машине в Абу-Даби. Для саудитов сокол является показателем статуса. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 2. Сокол сидит на жердочке перед вечерней тренировкой . Эти птицы являются символом Объединенных Арабских Эмиратов и изображены на банкнотах и на гербе ОАЭ. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 3. GPS-устройство на соколе. Соколиная охота внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 4. Саиф аль-Кэнди использует приманку во время тренировок сокола. Покупают всегда необученную птицу, чтобы она была натренирована исключительно на одного человека — хозяина. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 5. Мужчина готовит дрон с приманкой для сокола. (© Дэн Китвуд / Getty Images)6. Саудовцы наблюдают за полетом дрона, на который привязана состоящая из связки перьев приманка . (© Дэн Китвуд / Getty Images) 7. Сокол поймал приманку. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 8. Тренировка птицы проводится путем поощрения лакомством. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 9. Теперь уже сокол будет охотиться на настоящего голубя. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 10. Охота удалась. Сокол теперь сыт. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 11. Кожаные колпачки, которые надевают на голову сокола, продаются в магазине в Абу-Даби.Используются для того, чтобы птица не отвлекалась на происходящее вокруг и не пугалась. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 12. Специальные веревки, которыми привязывают сокола, продаются в магазине в Абу-Даби. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 13. Соколы продаются в магазине в Абу-Даби. Цена «генетически чистой» птицы на аукционах может превышать миллион долларов. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 14. Саудовцы со своими охотничьими соколами после вечерней тренировки в Абу-Даби. Соколиная охота является важной частью арабского наследия и культуры. (© Дэн Китвуд / Getty Images) 16. (© Дэн Китвуд / Getty Images)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: